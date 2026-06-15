Armada de Colombia rescató a 10 náufragos, entre ellos un menor, tras el hundimiento de una embarcación en el Golfo de Urabá

La emergencia se registró en el sector de Bocas de Atrato, en Antioquia, cuando la nave Berta comenzó a inundarse y se hundió, lo que activó una maniobra que evitó víctimas fatales - crédito Armada de Colombia

El domingo 14 de junio de 2026, un operativo de la Armada de Colombia permitió salvar la vida de 10 personas que habían caído al mar, después de que la embarcación llamada Berta se hundiera en el sector conocido como Bocas de Atrato, en el departamento de Antioquía.

Según reportó la Fuerza Naval del Caribe, el incidente se produjo cuando la nave presentó una entrada de agua imposible de controlar para los tripulantes. La alerta inicial partió de un miembro del Buque de Desembarco Anfibio ARC Golfo de Urabá, que detectó la emergencia y notificó a la tripulación.

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Inmediatamente, se inició una maniobra de rescate en la que los marinos lograron poner a salvo a siete hombres y tres mujeres, entre los que se encontraba un niño de 13 años. Los rescatados recibieron primeros auxilios e hidratación a bordo, de acuerdo con lo informado por la Armada de Colombia.

La Armada de Colombia rescató a diez personas tras el hundimiento de la embarcación Berta en Bocas de Atrato, Antioquia - crédito Armada de Colombia

Traslado seguro y verificación de la zona

Posteriormente, la tripulación estableció comunicación con la Estación de Guardacostas de Urabá, entidad que movilizó una Unidad de Reacción Rápida para asegurar que no quedaran más personas en el agua. Una vez descartada la presencia de otros náufragos, los rescatistas trasladaron a los sobrevivientes hacia un muelle seguro donde los esperaba una ambulancia.

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La Armada de Colombia insistió en la necesidad de cumplir con las normas de seguridad marítima, subrayando la importancia del uso de chalecos salvavidas y el reporte inmediato de emergencias a la línea 146, que permanece disponible durante todo el año, especialmente en temporadas de alta afluencia turística.

“El permanente control y vigilancia marítima de las unidades de la Armada de Colombia permitió salvaguardar la vida humana en el mar de los turistas”, señaló la institución en un comunicado.

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La Fuerza Naval del Caribe informó que la embarcación Berta se hundió por una entrada de agua que los tripulantes no pudieron controlar - crédito Armada de Colombia

Embarcaciones sin matrícula: un riesgo persistente

Las autoridades reiteraron la preocupación por la circulación de embarcaciones que operan sin la debida matrícula expedida por la Capitanía de Puerto. El caso de “Berta”, nave sin registro oficial, vuelve a poner en la agenda pública los riesgos que enfrentan los viajeros en rutas marítimas donde proliferan embarcaciones irregulares.

La Capitanía de Puerto recordó que la navegación sin los requisitos legales no solo representa un peligro para la integridad de los pasajeros, sino que complica las labores de identificación y rescate en caso de emergencia.

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En años recientes, la región del Golfo de Urabá registró un incremento en el tráfico marítimo vinculado a actividades turísticas, situación que demanda mayores controles.

El operativo de rescate de la Armada de Colombia puso a salvo a siete hombres, tres mujeres y un niño de 13 años - crédito Armada de Colombia

Otro operativo de rescate en el Pacífico: liberan a ocho secuestrados en Buenaventura

Mientras continuaban las labores de control marítimo en el Caribe, autoridades del Gaula Militar y la Armada de Colombia realizaron una acción conjunta en el Pacífico colombiano. El 13 de junio, las autoridades liberaron a ocho personas, incluidos siete adultos y un menor, en el sector de Limones, bahía de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca.

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Según información de inteligencia militar, los liberados habrían sido retenidos por integrantes del grupo delincuencial organizado Los Shottas, bajo el mando de alias Nando o “Causa”. En la operación, los uniformados recuperaron tres embarcaciones y confiscaron municiones de diferentes calibres. El caso quedó en manos de la Policía Judicial del CTI, que se encargó de coordinar las actuaciones investigativas y la toma de declaraciones a las víctimas.

“Una reacción del Gaula Militar de Buenaventura permitió la liberación de siete adultos y un menor de edad que, según información preliminar, habrían sido retenidos por integrantes de una estructura criminal”, detalló la Armada de Colombia en otro comunicado.

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Llamado a la prevención y cumplimiento de las normas

La Armada de Colombia trasladó a los sobrevivientes a un muelle seguro y reiteró el uso de chalecos salvavidas y la línea 146 para emergencias marítimas - crédito Armada de Colombia

La Armada de Colombia reiteró su llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de seguridad al navegar y denunciar cualquier irregularidad detectada en las actividades marítimas.

Desde la institución recalcaron la importancia de que todas las embarcaciones cuenten con la documentación requerida y que los pasajeros exijan el cumplimiento de los protocolos establecidos.

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La vigilancia permanente y la reacción oportuna de las autoridades han sido determinantes para salvar vidas y combatir delitos en las zonas marítimas de Colombia, destacaron voceros de la Fuerza Naval del Caribe.