Suspenden operaciones en el aeropuerto El Dorado en Bogotá por alerta de dron: es la segunda en una semana

Una secuencia de cinco capturas de pantalla de la aplicación Flightradar24 muestra el monitoreo del tráfico aéreo sobre la ciudad de Bogotá, Colombia. Se visualizan múltiples aeronaves comerciales de aerolíneas como LATAM Airlines y Avianca, realizando patrones de aproximación hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado (BOG) - crédito @las_guamas / X

La presunta interrupción de despegues y aterrizajes en el aeropuerto El Dorado causó inquietud durante la mañana del 30 de abril de 2026.

Usuarios en redes sociales informaron que las operaciones aéreas habrían sido suspendidas desde primeras horas del día, señalando que sería el segundo episodio similar en las últimas 48 horas.

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Pasajeros aseguraron que la interrupción comenzó alrededor de las 5:00 a.m. y que el tráfico aéreo permaneció detenido durante un período no determinado.

Un testimonio en la red social X, de una usuaria identificada como María Antonia, sostuvo: “Ahora mismo, El Dorado está cerrado por el mismo motivo. Otra vez. ¿Y la Dirección General de Aeronáutica Civil? Tranquilos”. En su publicación, también afirmó que “las operaciones en el aeropuerto El Dorado se han detenido por la presencia de un drone”.

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Una nueva suspensión del tráfico aéreo causó preocupación entre pasajeros, quienes advirtieron sobre demoras y cancelaciones tras la identificación de un dispositivo volador dentro del perímetro aeroportuario - crédito captura de pantalla @lasguamas / X

“Una vez más, el aeropuerto de El Dorado con operaciones suspendidas debido a un dron. La interminable fila de aviones esperando para despegar y, peor aún, la fila de aviones sobrevolando la zona a la espera de autorización para aterrizar”, también se puede leer en la red social X.

La Fuerza Aerea Colombiana confirmó la presencia del drone a las 5:20 a.m.

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El hecho se produjo apenas dos días después de otro incidente similar, cuando durante más de 40 minutos las operaciones aéreas en el aeropuerto se suspendieron debido a la presencia de un drone comercial.

En esa ocasión, las autoridades confirmaron la situación, lo que aumentó las preocupaciones respecto a la seguridad y regularidad en la terminal aérea más grande de Colombia.

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Durante ese episodio, los reportes señalaron que el tráfico aéreo quedó paralizado tras identificarse el ingreso del drone al espacio aeroportuario. Además, se difundió un video en el que se observaba la detención en tiempo real del movimiento de aeronaves.

Un incidente durante la madrugada del 30 de abril generó la paralización de actividades en la principal terminal aérea de Bogotá, mientras usuarios reportan que sería el segundo episodio de este tipo en menos de dos días - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa

Ausencia de respuesta oficial tras la nueva interrupción en El Dorado

Hasta dos horas después de las quejas de varios usuarios, en la mañana del 30 de abril, el aeropuerto no se ha pronunciado, sin embargo la Aeronáutica Civil ha emitido declaraciones sobre el nuevo incidente reportado en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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Según confirmaron, el incidente obligó a dos aeronaves, los vuelos LA572 (procedente de Santiago de Chile) y AV9366 (procedente de Cali), a realizar una aproximación frustrada, una maniobra estándar para garantizar la seguridad operacional

Además, la Aeronautica Civil afirmó que el protocolo de seguridad fue activado y, desde las 5:44 a. m., las operaciones en el aeropuerto han vuelto a la normalidad.

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La Aeronáutica Civil advirtió que el uso indebido de drones cerca de los aeropuertos representa un grave riesgo para la aviación.

sin embargo, las autoridades recomiendan a los viajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para consultar posibles cambios en sus itinerarios.

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La Aeronáutica Civil confirmó la presencia de un drone en la localidad de Engativa, en inmedicaiones a la - crédito Captura de pantalla Aeronautica Civil

Finalmente, una usuaria identificada como María Antonía afirmó que ella misma se encontraba en un avión y fue el piloto del mismo quien afirmó que la demora en el tránsito aéreo se debía a un drone.

Así funciona el sistema antidrones de El Dorado

La presencia de drones en espacios aéreos restringidos forzó la suspensión de operaciones durante 45 minutos en el Aeropuerto Internacional El Dorado la tarde del 28 de abril de 2026, exponiendo las crecientes amenazas que enfrenta la infraestructura aeroportuaria colombiana y destacando la urgencia de fortalecer tanto los recursos técnicos como la capacitación del personal para prevenir incidentes similares.

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La decisión implicó la activación del protocolo específico de seguridad ante drones por parte de las autoridades, según informó el coronel Andrés Felipe Otero, director de Operaciones de Navegación Aérea de Aerocivil a La Fm.

El incidente inició cuando una aeronave de Satena reportó la presencia de un dron volando sobre la plataforma internacional de El Dorado.

Conforme explicó el coronel Otero al medio citado, después de la alerta, inspectores y supervisores de rampa verificaron el área y confirmaron la retirada del dron, visto alejándose hacia la localidad de Engativá. Solo tras constatar que no existía peligro inmediato, se autorizó la reanudación de las operaciones aéreas.

Si bien El Dorado no dispone de un sistema antidrones propio, la Fuerza Aeroespacial Colombiana cuenta con equipos especializados para responder a eventos de esta naturaleza. Otero detalló en La FM que estos sistemas “están a disposición de El Dorado” y su uso depende de la evaluación técnica del riesgo en cada episodio.

Una intrusión no autorizada en el espacio aéreo causó la suspensión en los servicios aeroportuarios mientras personal especializado verificaba la retirada segura - crédito captura de pantalla @AerocivilCol / X

Respecto a los medios disponibles, el director de Operaciones describió dos tipos de soluciones tecnológicas: unas permiten detectar drones —su eficacia depende del tamaño del dispositivo— y otras inhiben la señal, aunque estas últimas pueden generar “afectación a las comunicaciones de las aeronaves y a los sistemas de navegación”, motivo por el cual su utilización exige un análisis riguroso de seguridad operacional.