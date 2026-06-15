Fiscalía envió a prisión al presunto cabecilla y a ocho integrantes del grupo Caicedo en Medellín

La Fiscalía imputó delitos como concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado agravado, extorsión, urbanización ilegal e invasión de áreas de especial importancia ecológica - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del cabecilla y ocho integrantes del grupo delictivo Caicedo, señalados por urbanización ilegal en áreas protegidas, actos de intimidación y la imposición de sanciones a los habitantes en la Comuna 9 de Medellín (Antioquia).

El grupo, liderado por Juan Camilo Atehortúa Espinosa, alias Rottweiler, estandarizó un sistema de ocupación ilícita en el cerro La Asomadera.

Según la investigación, estos individuos parcelaron de manera ilegal la zona, construyeron viviendas sin permisos y se apropiaron clandestinamente de redes de servicios públicos domiciliarios.

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Las autoridades detallaron que la estructura no solo instaló viviendas sin licencias ni trámites ambientales, sino que también imponía restricciones de movilidad y prohibiciones sobre el comercio local. Aquellos vecinos que ignoraban estas reglas arbitrarias eran sujetos a multas o a otro tipo de represalias. Este mecanismo de control buscaba garantizar el dominio sobre las rentas ilícitas en el sector.

El grupo delictivo Caicedo imponía restricciones de movilidad, prohibiciones al comercio local y multas para controlar rentas ilícitas en la Comuna 9 de Medellín - crédito Colprensa

La Fiscalía sostiene que el poder de intimidación de la organización llegó al extremo de expulsar forzosamente a una familia de su vivienda en diciembre de 2024. Además, uno de los hechos más graves atribuidos al grupo es el homicidio con arma de fuego de una mujer en febrero de 2025, presuntamente en represalia por colaborar con la fuerza pública.

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El equipo articulado de fiscales de las Direcciones Especializadas contra Organizaciones Criminales y de Medio Ambiente formuló imputaciones por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado agravado, extorsión, cohecho por dar u ofrecer, urbanización ilegal, defraudación de fluidos, invasión de áreas de especial importancia ecológica, así como fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Por decisión de un juez de control de garantías, alias Rottweiler y seis de sus colaboradores —Jhon Alexander Mendoza Cano (Coño o Cachetes), Andrés Tamayo Arenas (Orejas), Duván Andrés Henao Borja (Frito), Jhon Sebastián Graciano Cardona (Palomo), Johan Stivens Aguirre Molina (Comerciante) y Juan Carlos Henao Rojas (Legal)— deberán cumplir medida de aseguramiento en centro de reclusión.

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Uno de los hechos más graves del caso fue el homicidio con arma de fuego de una mujer en febrero de 2025, presuntamente por colaborar con la fuerza pública - crédito Fiscalía

Cayó en Medellín alias Zarco, presunto cabecilla del Clan del Golfo y líder sicarial en El Bagre, Antioquia

La captura de alias Zarco, considerado presunto cabecilla y jefe de sicarios del Clan del Golfo, marca un nuevo episodio en la lucha de las autoridades colombianas contra el crimen organizado. Tras una investigación que se extendió durante diez meses, unidades del Ejército Nacional y la Policía Nacional lograron localizarlo y detenerlo en Medellín.

Según los voceros oficiales del Ejército, la acción fue resultado de una operación coordinada en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, con participación de tropas del Batallón de Selva N.° 57 y de la Seccional de Investigación Criminal y Judicial (Sijín).

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La labor de inteligencia y la recolección de información permitieron identificar el paradero del individuo, quien se había desplazado a la capital antioqueña supuestamente para evadir a la justicia.

La trayectoria de Zarco dentro de la organización criminal, de acuerdo con las investigaciones oficiales, se remonta a ocho años, tiempo en el que habría integrado la subestructura Uldar Cardona Rueda. Su papel incluyó actividades de inteligencia delictiva, logística y coordinación de sicarios en el municipio de El Bagre, Antioquia.

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Alias El Zarco se estaba refugiando en Medellín, huyendo de las autoridades - crédito Ejército Nacional

Las autoridades detallaron que, tras ocupar distintas posiciones dentro del grupo ilegal, el detenido habría llegado a ocupar el cargo de cabecilla de zona. En esa función, habría dirigido acciones de homicidio selectivo, intimidación y el fortalecimiento del control armado y financiero sobre la región.

La detención de alias Zarco se produjo en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio. Después de su arresto, fue trasladado a El Bagre y entregado a la autoridad judicial correspondiente.

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