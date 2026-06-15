Colombia

Gobernador de Nariño le respondió a Abelardo de la Espriella tras acusarlo de intimidar a alcaldes para la segunda vuelta: “Hiere la dignidad de un departamento entero”

Luis Alfonso Escobar rechazó los señalamientos del candidato presidencial, al catalogarlos como estigmatizantes para toda la población del sur occidente colombiano

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De la Espriella lo acusó de intimidar a funcionarios y ciudadanos en medio de la campaña electoral - crédito Captura de Pantalla Colprensa
De la Espriella lo acusó de intimidar a funcionarios y ciudadanos en medio de la campaña electoral - crédito Captura de Pantalla Colprensa

Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño (sur occidente de Colombia), se refirió a las denuncias expuestas por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella durante su evento de cierre de campaña en el municipio de Buga, en el Valle del Cauca.

En medio de su intervención pública, el abogado y aspirante a la Casa de Nariño acusó al mandatario departamental de presionar a alcaldes y ciudadanos de la región antes de la segunda vuelta presidencial (21 de junio), y vinculó esa supuesta intimidación con apoyos electorales que calificó de atípicos a favor de su rival Iván Cepeda del Pacto Histórico.

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“Imagínense ustedes, la denuncia sobre la intimidación y actuación política del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, del Pacto Histórico. No sea bandido, gobernador, no presione a la gente. Deje de presionar, gobernador de Nariño, a los alcaldes del departamento y a los ciudadanos”, expresó el aspirante presidencial.

El candidato presidencial lanzó fuertes acusaciones contra el mandatario seccional, Luis Alfonso Escobar, al que señaló incluso de "bandido" - crédito suministrado a Infobae Colombia

Ante la grave denuncia, el gobernador nariñense salió en sus redes sociales para cuestionar al abogado cordobés, al considerar que sus palabras no solo lastiman a su persona sino a los habitantes del sur occidente colombiano.

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Cuando se ataca a un Gobernador llamándolo “bandido” no se agrede a una persona, se hiere la dignidad de un departamento entero que, durante años, ha luchado por reemplazar la violencia por la paz, el abandono por la esperanza y la división por la reconciliación”, escribió Escobar en su cuenta de X.

A la par, el mandatario local pidió que se disminuyan las estigmatizaciones contra la población nariñense. “#Nariño no merece ser estigmatizado ni señalado desde el odio y la descalificación. Somos un pueblo trabajador, resiliente y valiente que ha hecho enormes sacrificios para convertirse en un referente de #PazTerritorial en #Colombia”, indicó.

Por último, Luis Alfonso Escobar recalcó que “hoy, más que nunca, los nariñenses nos unimos para defender el respeto, la palabra y la democracia. ¡A #Nariño se le respeta!”.

El Gobernador de Nariño rechazó las denuncias de Abelardo de la Espriella en su contra - crédito @LuisAlfonsoEsc/X
El Gobernador de Nariño rechazó las denuncias de Abelardo de la Espriella en su contra - crédito @LuisAlfonsoEsc/X

Abelardo de la Espriella denunció expansión de grupos armados en Nariño

Además de los calificativos contra el gobernador de Nariño, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella también reveló la forma en la que se estaría ejerciendo dicha presión armada durante el contexto electoral.

Ante más de 20.000 personas que se congregaron al cierre de campaña en Buga (Valle del Cauca), el abogado afirmó que la coacción se concentra en “más de 46 de los 64 municipios de Nariño y en más de 36 municipios de los 42 del Cauca”, y sostuvo que en esas zonas actúan grupos armados ilegales sobre la población de cara a la votación.

Los grupos armados están exigiendo fotografiar su tarjetón marcado por el heredero de las FARC y del régimen, Cepeda, para utilizar esa imagen como salvoconducto en retenes ilegales de esos bandidos”, alertó el líder del movimiento Defensores de la Patria.

Imagen de referencia - De la Espriella afirmó que la coacción electoral se concentra en más de 46 de los 64 municipios de Nariño y en más de 36 de los 42 municipios del Cauca - crédito Colprensa
Imagen de referencia - De la Espriella afirmó que la coacción electoral se concentra en más de 46 de los 64 municipios de Nariño y en más de 36 de los 42 municipios del Cauca - crédito Colprensa

Sobre los responsables de esa presión, De la Espriella mencionó a las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, además del Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

También relacionó esas denuncias con el comportamiento electoral en los dos departamentos. Según su versión, “coinciden resultados electorales atípicos en los que el heredero del desgobierno y de las Farc con cerca de 70% de la votación, incluso alcanza registros cercanos al 95%”.

Delimitó además varios puntos donde, según su denuncia, se concentra la presión armada. Mencionó municipios de la costa pacífica como Mosquera, Roberto Payán, Tumaco, Timbiquí, Guapi y López de Micay, y sumó zonas de cordillera y sierra como Taminango, Policarpa y Ricaurte.

De la Espriella vinculó la supuesta intimidación electoral con disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, estructuras residuales y el ELN - crédito Cesar Quiroz/Reuters
De la Espriella vinculó la supuesta intimidación electoral con disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, estructuras residuales y el ELN - crédito Cesar Quiroz/Reuters

En la parte final de su intervención, incluyó anuncios sobre cómo actuaría frente a organizaciones criminales si llega a la Presidencia. “A partir del 7 de agosto, los declaro objetivo militar y los voy a dar de baja como corresponde”, dijo.

También reafirmó su propuesta de seguridad con otro mensaje de tono punitivo. “Seré firme contra los criminales, seré contundente contra los corruptos, seré inflexible frente al terrorismo y lo haré por la razón o por la fuerza de la ley”, agregó.

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