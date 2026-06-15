Colombia

Carlos Carrillo contestó a Cathy Juvinao por lanzar pulla a Petro tras polémica por el voto en blanco: “La peor estrategia”

El exdirector de la Ungrd advirtió que la neutralidad política favorece el avance de proyectos autoritarios, cuestionando el rol de los sectores de centro en el contexto electoral

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Carlos Carrillo le advirtió a Cathy Juvinao sobre los riesgos de la neutralidad política ante el avance del fascismo - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Germán Forero/Prensa
Carlos Carrillo le advirtió a Cathy Juvinao sobre los riesgos de la neutralidad política ante el avance del fascismo - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Germán Forero/Prensa

El debate sobre el voto en blanco volvió a tomar fuerza en Colombia tras una serie de mensajes publicados en la red social X por figuras políticas y analistas. Luis Ernesto Gómez, exsecretario de Gobierno de Bogotá, abrió la discusión con una postura crítica hacia quienes optan por esta opción en la jornada electoral.

El voto en blanco no lo va a defender ante los abusos del gobernante. Tome partido, no vote en blanco”, escribió Gómez, invitando a la ciudadanía a elegir entre las alternativas en contienda: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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La intervención de Gómez desató respuestas inmediatas, una de las más destacadas provino de Cathy Juvinao, congresista de Alianza Verde, quien cuestionó la lógica planteada por el exfuncionario.

En cambio el voto por el gobernante, tampoco”, replicó Juvinao, recordando las expectativas insatisfechas de quienes respaldaron al presidente Gustavo Petro con la esperanza de ver avances concretos en la lucha contra la corrupción.

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Cathy Juvinao respondió a Luis Ernesto Gómez y cuestionó resultados de Gustavo Petro en lucha anticorrupción - crédito @CathyJuvinao/X
Cathy Juvinao respondió a Luis Ernesto Gómez y cuestionó resultados de Gustavo Petro en lucha anticorrupción - crédito @CathyJuvinao/X

¿O cómo quedamos los que votamos por Petro esperando que luchara contra la corrupción? Hay que afinar los argumentos, Luis Ernesto. Contra los que votan en blanco no es”, agregó la representante, situando el foco en la decepción de parte del electorado progresista.

Tras lo anterior, Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quien dirigió sus comentarios a Juvinao y extendió el alcance del debate.

Votar en blanco cuando lo que asciende es el fascismo es la peor estrategia política para alguien de centro. El fascismo es tan problemático para la socialdemocracia como para la izquierda, es incluso tóxico para la derecha democrática”, argumentó Carrillo, advirtiendo sobre los riesgos de la neutralidad en escenarios polarizados y señalando consecuencias para todo el espectro ideológico.

Carrillo, en un mensaje más extenso, mencionó directamente a figuras como la congresista Juvinao y el exsenador Jorge Enrique Robledo, a quienes acusó de favorecer indirectamente a la extrema derecha.

Carlos Carrillo criticó a sectores de centro por favorecer la extrema derecha con el voto en blanco - crédito @CarlosCarrilloA/X
Carlos Carrillo criticó a sectores de centro por favorecer la extrema derecha con el voto en blanco - crédito @CarlosCarrilloA/X

“Gente como esta representante o como Robledo saben muy bien que Iván Cepeda es un hombre decente, lo conocen y son conscientes de que con él la lucha anticorrupción sería sin cuartel, pero no les importa”, afirmó. Para el exdirector de la Ungrd, la negativa de ciertos sectores del centro político a respaldar de manera explícita una candidatura alternativa a la derecha responde a intereses partidistas.

“Prefieren aportar al triunfo de la extrema derecha con tal de seguir teniendo combustible para hacer antipetrismo rabioso, les importa más su minúsculo espacio político que la suerte de 52 millones de colombianos, por no hablar del impacto continental de la doctrina Donroe”, enfatizó Carrillo en su mensaje.

En su análisis, Carrillo subrayó que el actual proceso electoral no enfrenta a Gustavo Petro sino a Iván Cepeda, senador conocido por su trayectoria en derechos humanos y combate a la corrupción.

El candidato no es Petro es Iván, un nuevo gobierno en cabeza de un hombre bueno y sin tacha es la oportunidad de corregir los errores que ha cometido el actual gobierno, pero a ellos, a los que posan de faro moral, no les interesa corregir los errores, solo les interesa expandir su espacio político”, añadió, poniendo en el centro del debate la figura de Cepeda y la posibilidad de un giro en la orientación gubernamental.

Pintura en acuarela de dos hombres de perfil enfrentados. Uno calvo con barba y gafas, traje azul. El otro con cabello oscuro, sin barba, traje oscuro.
Carlos Carrillo responsabilizó a Daniel Quintero por pérdida de votos en la campaña de Iván Cepeda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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En entrevista con El Colombiano, Carrillo ofreció disculpas a los simpatizantes del Pacto Histórico y afirmó: “El nombramiento de Quintero indudablemente nos debió haber hecho perder cientos de miles de votos en Antioquia”.

Según su análisis, la designación de Quintero, a tan solo un mes de la elección, impactó negativamente la campaña de Iván Cepeda. No obstante, los datos de la Registraduría Nacional muestran que Cepeda obtuvo 805.652 votos, sumando 123.000 más que Petro en 2022.

El bloque de derecha, liderado por Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, concentró el 63% de la votación, ratificando la histórica fuerza uribista en la región.

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