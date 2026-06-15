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Joven de Pereira denunció que casi muere por una herida de bala, asegura que le disparo un policía

La mujer ha exigido que la entidad se haga responsable por el daño físico que le produjo el incidente

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Entre quirófanos y terapias diarias, la vida de Camila García Valencia, estudiante universitaria de 20 años, pende de la destreza de los médicos tras recibir un disparo de arma oficial durante un confuso operativo policial en Pereira. La joven permanece en estado delicado, mientras la comunidad exige respuestas y justicia por el hecho - crédito cami_val01 / TikTok

La joven Camila García Valencia de 20 años sufrió una lesión en el tórax por una bala disparada desde un arma oficial de la Policía Nacional durante los disturbios ocurridos el sábado 30 de mayo detrás del centro comercial Ciudad Victoria en Pereira.

El proyectil permanece incrustado entre el corazón y los pulmones de Camila. Los especialistas explicaron a la familia que la bala presiona una arteria vital, lo que genera vómitos y mareos constantes. La situación médica sigue siendo delicada, mientras los equipos de la clínica Comfamiliar estudian opciones para una posible intervención quirúrgica que permita retirar el proyectil sin agravar el daño.

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El hecho se presentó hacia las 11:35 de la mañana, una patrulla policial acudió a la calle 18 con carrera 10 para intervenir a un vendedor informal. Según la versión oficial, el hombre extrajo un machete y lesionó a un subintendente, tras fracasar un intento de inmovilización con una pistola Taser. En el forcejeo, una patrullera disparó su arma reglamentaria y la bala impactó a la estudiante, que transitaba por la zona en ese momento.

La cotidianidad de Camila García Valencia, alumna de la Universidad Tecnológica de Pereira, cambió radicalmente en segundos cuando una bala policial la alcanzó mientras cruzaba una calle concurrida. Su familia denuncia la falta de auxilio inmediato por parte de la Policía y agradece a quienes salvaron a la joven, cuya recuperación sigue siendo incierta - crédito cami_val01 / TikTok

El relato de Camila: aún persisten las secuelas

En un video publicado en TikTok, Camila García reconstruyó el momento del incidente: “El 30 de mayo salí de mi casa sin imaginar que horas después estaría luchando por mi vida en un quirófano. Ese día tenía todo planeado, tenía muchas diligencias que hacer”. Relató cómo, tras realizar varios trámites en el centro, se dirigió a retirar su celular cuando se encontró en medio del tumulto.

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La joven describió el instante en que recibió el disparo: “Lo que me demoré en girar para ir hacia el local, recibí un golpe, que yo en el momento no lo percibí como una bala, sino como que en mi cabeza, mientras analizaba, pensaba que eran unas bolas como de paintball, porque lo que sentí fue un golpe y vi una pistola rara. Le vi una pistola rara a los policías, entonces lo asocié con eso. Y no. Me di cuenta segundos después que se fue formando un círculo de sangre en mi buzo”.

Camila recordó que pidió ayuda en repetidas ocasiones y fue auxiliada por personas del lugar: “Las personas me salvaron la vida, actuaron rápido y me llevaron a la clínica Comfamiliar. Allí ingresé como NN, porque no tenía ningún tipo de documento y nadie sabía quién era yo. Yo iba sola”.

Este fue el momento en el que Camila quedó herida tras la bala perdida - crédito cami_val01 / TikTok

La joven aclaró que su familia se enteró del hecho por rumores en redes sociales: “La primera noticia que mi familia vio, que la mayoría de personas vio, era que estaba embarazada, que mi nombre era Camila Garzón y que estaba muerta. Cabe aclarar que ninguna de las cosas era verdad. Mi nombre es Camila García, no, no estoy embarazada y no morí, por suerte”.

El proceso médico y la recuperación

Tras la cirugía de urgencia, el equipo médico explicó la gravedad de la lesión: el proyectil perforó los pulmones y una arteria, requiriendo una intervención que implicó una incisión amplia en el tórax.

“Fue una cirugía prácticamente a corazón abierto. Salió muy bien la cirugía. Fue muy doloroso. Ha sido muy dolorosa la recuperación, porque el pecho fue una de las partes que más duelen de todo el cuerpo”, narró Camila en el video.

Camila García aún se encuentra en recuperación debido a las heridas y las cirugías - crédito cami_val01 / TikTok
Camila García aún se encuentra en recuperación debido a las heridas y las cirugías - crédito cami_val01 / TikTok

La recuperación ha sido ardua y lenta. La joven relató: “En el hospital tuve que volver a hacer terapias para sentarme, para pararme, por la quietud en la que tenía que estar, ya que me pusieron dos tubos laterales que me fueran succionando la sangre, que no ven dramáticamente saliendo en el video como se ve en las películas, como uno piensa que es, sino que toda la sangre se quedó dentro de mí. Entonces, mi corazón, la forma en la que yo lo entiendo es que se estaba ahogando”.

Actualmente, Camila permanece en la casa de su abuela, donde continúa con terapias respiratorias diarias y debe dormir casi sentada para mitigar el dolor. “Tengo que hacer terapias todos los días, cada hora, respiratorias para que los pulmones y el corazón vuelvan a actuar de forma normal”, comentó.

Por el momento, la Policía no ha dado declaraciones oficiales sobre el caso, mientras García ha denunciado en sus redes acciones legales, por esto ha hecho público el caso.

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