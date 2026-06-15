Álvaro Uribe confirmó que llamó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella: estos son los temas que tocaron

Luego de conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, el expresidente Álvaro Uribe confirmó su apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial - crédito Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó el lunes 15 de junio de 2026, a través de sus redes sociales, que mantuvo una conversación telefónica con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

En su cuenta oficial de X, el exmandatario colombiano (2002-2010) informó que la llamada fue en nombre de su familia y que le desea lo “mejor” para las elecciones de la segunda vuelta presidencial, que se realizará el domingo 21 de junio de 2026,

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“En nombre de mi familia llamé al Dr. Abelardo para desearle, junto con el Dr. Restrepo, todo lo mejor en estas horas cruciales para la libertad y el bienestar social de Colombia (sic)”, indicó Álvaro Uribe.

Álvaro Uribe informó que la llamada fue en nombre de su familia y que le desea lo “mejor” para las elecciones de la segunda vuelta presidencial - crédito @AlvaroUribeVel/X

El líder del Centro Democrático afirmó que, como colectividad política, consideran esenciales los subsidios al adulto mayor y el apoyo a las mujeres cabeza de familia. Sostuvo que el candidato Abelardo de la Espriella ha expresado su compromiso con estos temas y acusó a la campaña de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, de mentir al señalar que el abogado eliminaría estos programas en un eventual gobierno.

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“Para nosotros en el Centro Democrático, el subsidio al adulto mayor y el apoyo a la mujer cabeza de familia son aspectos esenciales. El doctor Abelardo tiene todo el compromiso. Miente la campaña de Cepeda al decir que Abelardo los acabará (sic)“, indicó el expresidente.

Álvaro Uribe afirmó que, como colectividad política, consideran esenciales los subsidios al adulto mayor y el apoyo a las mujeres cabeza de familia - crédito @AlvaroUribeVel/X

En otra publicación, Álvaro Uribe Vélez volvió a cuestionar al candidato del Pacto Histórico, esta vez por su postura frente a temas estratégicos en el territorio nacional.

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El exmandatario colombiano insistió en que Iván Cepeda no es el presidente que necesita Colombia, debido a que con el candidato "con o sin Constituyente, Colombia avanzaría hacia la pobreza general (sic)“.

Según Uribe Vélez, el candidato Iván Cepeda quiere estatizar temas estratégicos en el país, dejando, según el expresidente, al sector privado por fuera.

“Para Cepeda debe ser estatal lo estratégico que para él casi todo lo es, por ende, deja mínimo espacio al sector privado, el único creador de riqueza, además lo asfixia con impuestos, violencia y amenazas”, aseveró.

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Álvaro Uribe Vélez volvió a cuestionar al candidato del Pacto Histórico, esta vez por su postura frente a temas estratégicos en el territorio nacional - crédito @AlvaroUribeVel/X

Álvaro Uribe cuestionó la transparencia del programa de gobierno de Cepeda, sugiriendo que este estaría ajustando y ocultando propuestas para captar votantes indecisos y evitar una derrota ante Abelardo de la Espriella. Desde su cuenta en la red social X, Uribe escribió: “Cepeda ante el riesgo de la derrota está escondiendo su programa. Ha cambiado varios puntos con la intención de atraer electores ”.

El expresidente también comparó a Cepeda con líderes de izquierda como Fidel Castro y Hugo Chávez, señalando que estos, durante sus campañas, ofrecieron garantías a la empresa privada y la prensa, pero después tomaron decisiones contrarias en el poder. Según Uribe, Cepeda podría repetir ese patrón si llega a la presidencia: “Cepeda es un Castro sin dialéctica, un Chávez sin simpatía que pocos días antes de elecciones hablaba del respeto a la empresa privada y a la prensa y en el gobierno hizo todo lo contrario”.

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Además, Uribe denunció supuestas irregularidades en la campaña, señalando que el ELN habría decomisado cédulas en zonas rurales para favorecer a Cepeda, según testimonios de la comunidad araucana.

Uribe denunció supuestas irregularidades en la campaña, señalando que el ELN habría decomisado cédulas en zonas rurales para favorecer a Cepeda, según testimonios de la comunidad araucana Juan David Duque(REUTERS

Luego de conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, el expresidente Álvaro Uribe confirmó su apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial.

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“Ganó el Dr. Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra: votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero (sic)”, afirmó en su momento el exmandatario colombiano.

Para el expresidente Uribe, Colombia “no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas. Elijamos presidente al Dr. Abelardo De La Espriella”.

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