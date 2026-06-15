Colombia

Sofía Vergara estuvo en primera fila acompañando a Shakira en Los Ángeles: “Divina”

Las dos colombianas se robaron el show en las redes sociales con la aparición de la actriz en la segunda noche de la cantante en la ciudad y se llenaron de elogios mutuamente

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Las colombianos fueron la sensación en el evento musical - crédito @shakira/IG

Shakira se presentó recientemente por segunda noche en la ciudad de Los Ángeles, California, dleitando a miles que una vez más disfrutan de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo y presentadora Sofía Vergara compartió una publicación junto a la intérprete de El Jefe y Soltera en el backstage del evento.

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La celebración reunió a las dos figuras colombianas que destacan tanto en la música como en la actuación internacional durante la segunda etapa de conciertos de la colombiana por territorio estadounidense en temporada mundialista.

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Sofía Vergara se encontró con Shakira en el concierto de la colombiana en Los Ángeles - crédito @sofiavergara/IG

La cantante luce una chaqueta de estampados en diferentes tonalidades de azules y el cabello suelto ondulado, mientras que la actriz lleva una camiseta amarilla con la palabra “Colombia” y el número 10, evocando la camiseta de fútbol de la selección nacional.

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Ambas se muestran relajadas y espontáneas, mostrando esa camaradería que tienen las dos celebridades , además, presumiendo de la belleza que goza cada una.

En otra de las publicaciones, se puede ver a la empresaria disfrutando del concierto de la colombiana, bailando, aplaudiendo y visiblemente emocionada por el show de su compatriota con el fondo lleno total del recinto donde se presentó.

Shakira, con cabello claro, top amarillo, falda y gafas de sol, abraza a Burna Boy, con rastas, camiseta blanca, jeans y gafas oscuras, ambos sonríen
La superestrella colombiana Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy se encuentran y se abrazan efusivamente en el Estadio Ciudad de México. (Instagram)

La publicación en sus redes sociales estuvo acompañada de un mensaje destacando el talento de Shakira: “Que emoción tan grande !!!! Divina !!! @shakira ❤️😘“. En el cip se logra apreciar cuando la artista ve a su compatriota y le manda un beso al estar tan cerca.

Las reacciones entre los seguidores de Sofía Vergara no tardaron en aparecer, con mensajes como: “Hermosas, pero faltó Karol G para completar esa tripleta”; “Pensé que no eran tan cercanas, que gran talento y que vivan las colombianas”; “Barranquilla debería sentirse muy orgullosa con dos estampas de mujeres”, entre otros.

Los elogios de Sofía Vergara a Cristiano Ronaldo

El interés que genera la Copa del Mundo 2026 no solo se manifiesta en el ámbito deportivo. Personalidades de la talla de Sofía Vergara han captado la atención por sus opiniones sobre figuras del torneo.

Aunque apoya a Colombia, Sofía Vergara expresó su deseo de que Portugal gane la Copa del Mundo por la presencia de Cristiano Ronaldo - crédito @sofiavergara/Instagram y Rodrigo Antunes/REUTERS
Aunque apoya a Colombia, Sofía Vergara expresó su deseo de que Portugal gane la Copa del Mundo por la presencia de Cristiano Ronaldo - crédito @sofiavergara/Instagram y Rodrigo Antunes/REUTERS

Durante su participación en un programa televisivo, la actriz colombiana reconoció que, aunque apoya a Colombia, siente una simpatía especial por la selección de Portugal, motivada por la presencia de Cristiano Ronaldo.

Vergara compartió que su preferencia por el equipo luso trasciende el análisis futbolístico y se debe a la admiración que siente por el delantero portugués. En palabras de la actriz, “ese hombre está hermoso. Mira lo que es la dedicación”, dejó claro durante la emisión.

Estas declaraciones surgieron en el contexto de una conversación distendida, en la que la conductora del programa incluso coincidió con ella y expresó su deseo de que Ronaldo pueda levantar el trofeo en lo que podría ser su última participación mundialista.

Cristiano Ronaldo lució su esbelta figura en la previa a su estreno en el Mundial 2026
Cristiano Ronaldo se robó las miradas desde su llegada al mundial - crédito @cristiano/IG

La artista, de 53 años, no dudó en elogiar la disciplina física de Ronaldo, asegurando que su ejemplo personal “le dan ganas de ponerse en forma” y, en inglés, comentó: “It makes me wanna be fit”. Para Vergara, la imagen del futbolista es un recordatorio de la importancia del cuidado físico, más allá del deporte.

El propio Ronaldo generó revuelo al llegar a Estados Unidos junto con la selección de Portugal. Tras aterrizar en Florida, el futbolista compartió imágenes en redes sociales mostrando su estado físico, lo que reforzó los comentarios de la actriz. El equipo portugués se instaló en el Four Seasons Resort Palm Beach para concentrarse antes de su debut en el torneo.

En la temporada 2025/26, Ronaldo sumó 28 goles y dos asistencias con el Al Nassr, cifras que respaldan el entusiasmo en torno a su participación mundialista. En conferencia de prensa, el delantero pidió calma y planteó que el grupo debe avanzar partido a partido, evitando presiones excesivas sobre el objetivo final.

Portugal enfrentará a la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia en la fase de grupos. El debut será el 17 de junio en Houston.

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