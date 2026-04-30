Ibagué es la primera ciudad de Colombia en restringir celulares en colegios públicos para menores de 14 años

El Concejo de Ibagué avaló la regulación del uso de dispositivos móviles en instituciones educativas. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ibagué se convirtió en la primera ciudad de Colombia en aprobar la restricción del uso de celulares y tabletas en instituciones educativas públicas para estudiantes menores de 14 años, tras la aprobación de un acuerdo municipal en el Concejo de la ciudad.

La medida, impulsada por el concejal Arturo Castillo y respaldada por las autoridades educativas, busca transformar los entornos escolares y proteger la salud mental, el desarrollo cognitivo y la convivencia de los estudiantes, según informaron Caracol Radio y Blu Radio.

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Alcance y fundamento de la restricción

De acuerdo con Caracol Radio, el concejal Castillo explicó que “el acuerdo plantea excepciones para el uso de estos con fines pedagógicos, cuando los docentes lo requieran, salud y discapacidad, también en emergencias familiares”.

Además, el cabildante resaltó que la restricción se fundamenta en la necesidad de resguardar la salud mental, el desarrollo cognitivo y la convivencia de los niños, niñas y adolescentes.

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La iniciativa convierte a Ibagué en ciudad piloto a nivel nacional en la regulación del uso de pantallas en el entorno escolar. Castillo explicó en este medio que la propuesta nació tras un análisis conjunto con autoridades educativas, docentes y padres de familia frente a los efectos del uso excesivo de dispositivos en menores.

Según relató, el acuerdo busca dar respaldo jurídico a rectores y profesores para incluir estas restricciones dentro de los manuales de convivencia.

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La medida busca fortalecer la convivencia y el aprendizaje en las aulas de Ibagué. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Excepciones y periodo de transición

El acuerdo no establece una prohibición absoluta. Además de las excepciones para actividades pedagógicas, salud, discapacidad y emergencias familiares, El Olfato precisó que el uso de dispositivos móviles deberá ser limitado conforme a las reglas que adopte cada institución, una vez la Secretaría de Educación emita los lineamientos.

La normativa contempla un periodo de transición de un año para que las instituciones educativas ajusten sus manuales de convivencia y definan los procedimientos para la custodia de los celulares durante la jornada escolar.

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En palabras de Castillo a Caracol Radio: “Queremos que, basados en la ley 1098 y ley 2170, los docentes tengan herramientas para hacer cumplir esta medida”.

Colegios públicos de Ibagué deberán ajustar sus manuales de convivencia tras nueva medida. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Justificación y respaldo internacional

La medida responde a problemas como el ciberacoso, la distracción en clase y los riesgos digitales. Castillo advirtió en Blu Radio que los menores están cada vez más expuestos a delitos informáticos, lo que refuerza la necesidad de regular el uso de estos dispositivos en los colegios.

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El concejal subrayó que organismos internacionales y expertos han alertado sobre impactos negativos como la falta de concentración, trastornos del sueño y dependencia tecnológica.

En declaraciones conocidas por Ecos del Combeima, Castillo aseguró: “Este proyecto busca mejorar la calidad educativa, ayudar a nuestros niños y niñas en mejorar la calidad de vida, su salud mental, darle herramientas a los rectores y docentes para que establezcan dentro de sus manuales de convivencia la prohibición del uso de estos elementos”.

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Destacó además que Ibagué es referente nacional en la materia y pidió el respaldo de las familias para orientar a sus hijos en el uso responsable del celular fuera de la escuela.

Medidas complementarias y almacenamiento de dispositivos

Caracol Radio señaló que los colegios deberán disponer de herramientas para guardar los celulares de los estudiantes durante la jornada escolar.

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Al mismo tiempo, Blu Radio reportó que la estrategia promueve alternativas para el uso del tiempo libre, como actividades deportivas, culturales y recreativas, en articulación con el IMDRI, para fortalecer la interacción social y reducir la dependencia de los dispositivos móviles.

La restricción al uso de celulares aplicará durante clases y descansos en instituciones educativas. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Implementación y desafíos

La Secretaría de Educación será la encargada de expedir la reglamentación del acuerdo y coordinar la implementación con rectores y docentes, quienes deberán definir el alcance de la restricción incluso durante los descansos.

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Aunque la norma entra en vigencia de inmediato, El Olfato subrayó que su aplicación real dependerá de la efectividad de los ajustes en los manuales de convivencia y del compromiso de la comunidad educativa.

Castillo, citado por Caracol Radio, enfatizó que el acuerdo municipal busca también combatir el ciberacoso: “Las redes sociales dentro de la escuela facilitan la victimización inmediata y la difusión de riñas entre otras”.