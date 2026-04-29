Senador del Centro Democrático bautizó como ‘la quemona 2.0’ a ejecutiva de Fecode que ordenó atacar a Paloma Valencia: recordó a Isabel Zuleta

El senador electo por el Centro Democrático cuestionó la que sería la estrategia de Aura Nelly Daza, directiva del magisterio, que pidió apuntar a los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Daniel Briceño y el representante Daniel Briceño - crédito suministrado a Infobae Colombia

La divulgación de grabaciones en las que una ejecutiva de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) propuso organizar una campaña de ataques políticos en redes sociales contra figuras identificadas con la oposición, entre ellas los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella y, del mismo modo, el representante a la Cámara electo Daniel Briceño, continúa causando fuertes reacciones.

El episodio, que fue revelado por Briceño, congresista del Centro Democrático, desató una ola de comentarios en el entorno político, en especial en el partido opositor al Gobierno, algunos de sus miembros exigieron explicaciones y advirtieron sobre una escalada en las confrontaciones políticas. Como lo hizo en sus redes sociales el senador electo Juan Espinal, que emitió duros calificativos tras lo sucedido.

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De los tres candidatos que puntean en las encuestas, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella serían blanco de ataques por parte de Fecode, que respalda a Iván Cepeda - crédito Jesús Avilés/Infobae

La controversia inició cuando Briceño difundió en la red social X un fragmento de la asamblea sindical, en el que se escuchó a Aura Nelly Daza, directiva del magisterio, instando a la organización a actuar. “Miremos cómo, pero este señor, Daniel Briceño, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, hay que atacarlo en redes y hay que atacarlo políticamente“, advirtió la mujer frente a la estrategia que buscaría implementarse.

“Porque lo que más les duele a ellos es su ataque político, que después no puedan postularse a ninguna corporación y que queden como el señor Peñalosa”, agregó Daza. Esta declaración, en la que también se vinculó al exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, se interpretó como un llamado a replicar estrategias de presión mediática y política contra opositores, con el fin de limitar su presencia pública en esta contienda.

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Aura Nelly Daza, que hace parte de la Federación Colombiana de Educadores de Colombia, pidió en la asamblea del sindicato que se ataque en redes sociales al representante electo a la Cámara y a la candidata presidencial - crédito @danielbricen/X

La respuesta de Juan Espinal ante los ataques de Fecode

Frente a lo que serían estas prácticas, el senador electo fue una de las voces que se pronunciaron con mayor contundencia. En un video en sus redes sociales, Espinal recordó episodios previos y denunció la existencia de patrones similares en el pasado. “Oiga, ¿recuerda la ‘quemona’ de hace cuatro años?”, expresó el hoy representante a la Cámara, que hizo alusión a campañas de desprestigio anteriores contra líderes políticos.

Fue entonces cuando mencionó de forma directa a la activista Isabel Zuleta y vinculó los actuales hechos con estrategias previas. “Sí, la Zuleta, la que quemó a (Sergio) Fajardo y pretendía quemar a Fico. Y apareció la ‘quemona 2.0′”, afirmó el senador electo, en referencia a las campañas mediáticas que, según él, afectaron a candidatos presidenciales de ciclos electorales anteriores, como Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez.

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En la asamblea de Fecode se propusieron acciones conjuntas entre sindicatos de docentes, como la Asociación Distrital de Educadores (ADE), para amplificar la estrategia de presión. Fue por ello que el Briceño acusó públicamente a la asamblea de Fecode de ordenar ataques contra él y sus colegas de la oposición, cuando se acerca la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo.

“Hoy, en la asamblea de Fecode, se dio la orden de atacarnos a mí, a Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella, tanto en redes sociales como políticamente, por enfrentar el monopolio de ese sindicato. Señores de Fecode: no le tengo miedo a un sindicato vendido”, publicó en X el exconcejal de Bogotá y autodenominado veedor ciudadno, que recibió en consecuencia el respaldo del senador electo Espinal.

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Juan Espinal hace parte de la bancada del Centro Democrático que estará en el Senado por los próximos cuatro años - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

Durante su crítica, el político antioqueño también se refirió al apoyo político que recibe Fecode de sectores afines al Gobierno y sobre el Pacto Histórico, coalición gobernante, Espinal cuestionó su postura frente a este tipo de prácticas: “Ve, ¿y dónde está el Pacto Histórico? Ah, ¿verdad que son los de la doble moral?”, sostuvo Espinal, que planteó dudas sobre la coherencia ética del sector oficialista frente a lo del sindicato.

Esta directriz de Daza se conoció en medio de las críticas que afronta Fecode. Briceño y otros dirigentes del Centro Democrático han sostenido que el sindicato ejerce un “monopolio” que limita la mejora pedagógica, y han defendido la necesidad de introducir mecanismos de competencia y evaluación docente, con el fin de hacer al sistema público más preparado para llevar a cabo la educación de los niños y jóvenes.

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