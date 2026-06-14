Gustavo Petro arremetió contra Paloma Valencia tras celebrar bombardeo contra ‘Niño Guerrero’ del Tren de Aragua: “Son adictos a la sangre del pueblo, vampiros”

Gustavo Petro respondió a Paloma Valencia después del operativo en Venezuela en el que fue abatido alias Niño Guerrero - créditos @palomavalencial/IG | Catalina Olaya/Colprensa

El Gobierno de los Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, anunció un operativo que dio de baja a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como alias Niño Guerrero, máximo líder y fundador del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas y con mayor expansión en América Latina.

El operativo se efectuó en la noche del viernes 12 de junio de 2026, por parte de hombres adscritos al Comando Sur estadounidense (SOUTHCOM) y las Fuerzas Militares de Venezuela.

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Alias Niño Guerrero fue abatido el 12 de junio por tropas estadounidenses en Colombia - crédito Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela.

La caída del líder criminal generó reacciones no solo en Estados Unidos y en Venezuela, sino en gran parte de Latinoamérica, especialmente en Colombia, país donde el grupo criminal también se habría expandido por sus actuaciones delictivas.

Una de ellas fue la senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia que, en su cuenta de X, no solo celebró el operativo militar efectuado en Venezuela sino que lanzó una advertencia frente a lo que podría ocurrir en el país con los líderes de grupos armados ilegales que hacen presencia en el país sudamericano.

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“Qué se preparen los de La Paz Total”, manifestó la congresista del Centro Democrático, en referencia a la política impulsada por el presidente Gustavo Petro, pero que ha sido cuestionada por el sector de oposición y en el contexto del proceso electoral colombiano.

La senadora celebró el operativo contra alias Niño Guerrero - crédito @PalomaValenciaL/X

Respuesta de Petro

Ante la publicación de Paloma Valencia, el mandatario colombiano utilizó la misma red social para contrarrestar los argumentos de su opositora.

En una extensa publicación, el jefe de Estado vinculó la discusión actual con episodios de violencia política del siglo XX en Colombia, citando la política impulsada por el expresidente Guillermo León Valencia, abuelo de Paloma Valencia, en la que recordó unos episodios donde se utilizó ese mecanismo para contrarrestar las organizaciones armadas de la época.

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“Hay momentos y momentum” algo que pasa en un instante y se vuelve determinante. El abuelo de Paloma, expresidente Guillermo León Valencia, conservador del Frente Nacional desoyendo a sus generales, decidió usar la fuerza aérea para bombardear unas cooperativas cafeteras de campesinos que eran militantes del Partido Comunista en 1964”, escribió Gustavo Petro al inicio de su mensaje, agregando que este fue el puntapié inicial para el nacimiento de la guerrilla de las Farc en Colombia.

Petro cuestionó el mensaje de Paloma Valencia y lo presentó como una amenaza contra su estrategia de negociación con grupos armados - crédito @petrogustavo/X

Además, el mandatario señaló que “no había pasado todavía la violencia entre liberales y conservadores que dejó 300.000 campesinos masacrados y el uso de los para policías, llamados chulavitas, para destripar a todo el que fuera liberal, y comenzaron una nueva violencia desde el Cauca y el Tolima mismos”.

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Incluso, Petro comparó a León Valencia con el dictador español Francisco Franco, al mencionar que “le pidió a los nazis alemanes que la fuerza aérea alemana bombardeara el pueblo de Guernica, repleto de civiles republicanos vascos y españoles. Bombardeo a su propio pueblo, y eso mismo hizo Guillermo León Valencia en Colombia con campesinos humildes y trabajadores”.

Bajo esa lógica, presentó el debate con la senadora como una disputa de fondo sobre cómo enfrentar a los grupos armados ilegales: mediante operaciones de fuerza o por medio de procesos de desmovilización y tránsito hacia la legalidad. “Ahora la nieta vuelve a repetir lo mismo: amenaza la paz total”, expresó.

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Petro ligó el debate actual con antecedentes de violencia política en Colombia al mencionar al expresidente Guillermo León Valencia - crédito Archivo Colprensa

Además, sostuvo que la alianza de la senadora con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella apuntaría a permitir una salida militar contra estructuras armadas, lo cual mostró su desacuerdo con la idea promovida por la senadora colombiana.

“Que significa esa amenaza: que su alianza con el candidato de la extrema es para lanzar misiles al campesinado cultivador de hoja de coca como hicieron con los lancheros del Caribe, y que el ciudadano estadounidense que pretende gobernar a Colombia pero es firme con Rubio, lo permitirá, olvidando ignorantemente todos los protagonistas de la actual historia, que así fue como se dió inicio a la guerrilla más antigua del continente que existía antes que la revolución cubana”, expuso.

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Del mismo modo, enfatizó la necesidad de buscar una salida de la guerra por medio del diálogo. “La paz es un derecho ordenado por la Constitución, y hay que ser tercos para alcanzarla, que no significa pendejos”, comentó.

El presidente defendió la Paz Total y rechazó que la salida militar sea la vía para enfrentar a las estructuras armadas ilegales - crédito @petrogustavo/X

También rechazó “la diplomacia de los misiles cayendo sobre niñas de colegio y bebés” y acusó tanto a la senadora Valencia como al candidato De la Espriella de “adicción a la sangre y a la muerte”.

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“Ya van 700.000 asesinados desde aquel 9 de abril que destriparon a balazos a Jorge Eliécer Gaitán los mismos que ordenaron los bombardeos y hacer trizas la paz en tiempos recientes. Son adictos a la sangre del pueblo: vampiros”, denunció.

En la parte final de su mensaje, el presidente Gustavo Petro reveló algunos de los alcances logrados bajo su política enfocada en la lucha contra las drogas, con el propósito de evitar lo que, según él, vendría a ser el surgimiento de otro grupo armado.

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“Decreté el inicio de la primera Zona de concentración de combatientes ilegales para transitar hacia la paz y la no violencia y tendrá dentro de pocos días los primeros 90 combatientes que dejarán las armas y entrarán a ser constructores de paz”, puntualizó.

Imagen de referencia - El mensaje presidencial insistió en defender los procesos de desmovilización y tránsito a la legalidad dentro de la Paz Total, así como la disposición de las Zonas de Ubicación Temporal para excombatientes - crédito AFP