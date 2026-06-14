Colombia

Petro arremetió por la divulgación de los resultados médicos de De la Espriella: “La hoja de salud es de absoluta reserva”

El jefe de Estado rechazó que un candidato promueva la exposición de datos clínicos y afirmó que ese tipo de antecedentes pertenece al ámbito reservado del paciente

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Gustavo Petro lanzó fuertes pullas contra Abelardo de la Espriella por la divulgación de los resultados de sus exámenes médicos - crédito Sergio Reyes/AP - Luisa González/Reuters
Gustavo Petro lanzó fuertes pullas contra Abelardo de la Espriella por la divulgación de los resultados de sus exámenes médicos - crédito Sergio Reyes/AP - Luisa González/Reuters

Gustavo Petro cuestionó la divulgación de exámenes médicos del candidato Abelardo de la Espriella y afirmó en X: “La hoja de salud de cualquier persona es de absoluta reserva”.

El pronunciamiento del jefe de Estado llegó después de que De la Espriella hiciera públicos los resultados de una valoración médica integral practicada en Barranquilla, dentro de una acción de campaña con la que buscó mostrar que está en condiciones de asumir la Presidencia si resulta elegido.

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En su mensaje, Petro sostuvo que podría mostrar sus propios exámenes “sin problema”, pero rechazó que un aspirante promueva la exposición de información clínica.

Abelardo de la Espriella se practicó exámenes médicos antes de la segunda vuelta presidencial - crédito @delaespriella_style/Instagram
Abelardo de la Espriella se practicó exámenes médicos antes de la segunda vuelta presidencial - crédito @delaespriella_style/Instagram

De la Espriella acudió a la Clínica Portoazul para someterse a pruebas físicas, cardiológicas y de esfuerzo. La jornada ocurrió tras un reto público del excandidato a la Cámara Nicolás de Francisco, que además lo acompañó durante el procedimiento.

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Según la información difundida por el entorno del candidato, los especialistas no encontraron alteraciones de relevancia clínica.

El equipo médico, encabezado por el cardiólogo Germán Pérez Afanador, concluyó que el aspirante presenta un estado de salud acorde con su edad y sin hallazgos que limiten su actividad. El especialista señaló que alcanzó “el 100 % de su capacidad” en la prueba de esfuerzo y que no se detectaron anomalías.

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Gustavo Petro criticó que la historica clínica de un candidato a la presidencia sea pública - crédito @PetroGustavo/X

Frente a esa decisión de hacer públicos los resultados, Petro escribió desde su cuenta @petrogustavo que la historia clínica y los datos de salud están protegidos por el derecho del paciente.

“Un gobernante o aspirante a gobernante no debe invitar a la violación de los derechos del paciente”, publicó el mandatario en la red social X.

El jefe de Estado también vinculó su respuesta con su propuesta de reforma al sistema sanitario. En el mismo mensaje, afirmó: “La paciente y los pacientes son los reyes del sistema”, al recordar que ese enfoque quedó planteado en su proyecto de ley de salud.

Cuando el candidato por la derecha se sometió a la serie de evaluaciones médicas para conocer sus habilidades físicas y mentales, reconoció que “debería ser ley de la República que todos los que aspiran a la presidencia le informemos al país en qué condición está nuestra salud. No tengo nada que ocultar”.

Los resultados de los exámenes del candidato presidencial

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Sin ningún temor, el candidato hizo públicos los resultados de sus exámenes médicos - crédito Defensoresdelapatria.com

El candidato Abelardo de la Espriella hizo públicos los resultados de sus más recientes exámenes médicos, realizados en la ciudad de Barranquilla el 11 de junio de 2026.

Los documentos incluyen un informe de prueba de esfuerzo y un ecocardiograma Doppler color, ambos emitidos por la Clínica Portoazul-Auna y firmados por el internista y cardiólogo Dr. Germán Pérez Amador.

Según los reportes médicos, la evaluación cardiovascular fue solicitada como parte de un chequeo rutinario. Durante la prueba de esfuerzo, el paciente alcanzó una frecuencia cardíaca máxima de 179 latidos por minuto, cifra que corresponde al 103% de la frecuencia estimada para su edad.

El informe señala que la prueba se detuvo porque se alcanzó la frecuencia máxima permitida para su rango etario y no por aparición de síntomas o complicaciones.

En el resumen clínico se destaca que el electrocardiograma en reposo fue calificado como normal, sin hallazgos de arritmias, dolor precordial ni síntomas de insuficiencia coronaria.

Elecciones Colombia 2026
El candidato de la derecha compartió voluntariamente los resultados de sus exámenes médicos - crédito Defesnoresdelapatria.com

La tensión arterial en reposo y tras el esfuerzo se consideró adecuada. El documento concluye que la prueba de esfuerzo fue negativa para insuficiencia coronaria, lo que indica que no se detectaron alteraciones compatibles con enfermedad coronaria durante el examen.

Por otro lado, el ecocardiograma Doppler color mostró que el ritmo cardíaco es sinusal y la frecuencia cardíaca se encuentra dentro de los parámetros normales. El informe detalla que la función sistólica ventricular izquierda está preservada, con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) del 67 %. Además, la función ventricular derecha también se mantiene normal.

El análisis estructural del corazón, válvulas y arterias principales no arrojó alteraciones relevantes. El texto especifica que no se observaron signos de sobrecarga de presión ni de volumen, y que tanto la aurícula izquierda como la derecha presentan tamaño y morfología normales.

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