Atentado contra excontralor de Cali: Alcaldía ofrece hasta $20 millones por información de los responsables del ataque

El excontralor distrital de Cali recibió un disparo en el hombro izquierdo en el barrio Santa Teresita - crédito Pedro Antonio Ordoñez/Facebook

El excontralor de Santiago de Cali, Pedro Antonio Ordóñez, resultó herido tras sufrir un atentado a tiros cuando transitaba en su vehículo particular por el barrio Santa Teresita, al oeste de la ciudad.

El hecho ocurrió en la mañana del sábado 13 de junio y generó una rápida reacción de las autoridades.

La agresión, según los primeros reportes, se produjo cuando un hombre a bordo de una motocicleta interceptó el automóvil de Ordóñez y disparó en repetidas ocasiones. Uno de los proyectiles impactó en el hombro izquierdo del exfuncionario, que fue trasladado de inmediato a un centro asistencial y, tras recibir atención médica especializada, se encuentra fuera de peligro.

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El ataque contra Pedro Antonio Ordóñez, que ejerció como Contralor de Cali entre 2022 y 2025, movilizó a la Policía Metropolitana y a la Fiscalía, que conformaron un equipo especializado para identificar y capturar al agresor.

Pedro Antonio Ordóñez fue trasladado a un centro asistencial y permanece fuera de peligro, según la Policía Metropolitana de Cali - crédito Personería de Cali

La Alcaldía de Cali anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes aporten información útil sobre los responsables del atentado.

En respuesta al atentado, las autoridades locales activaron un operativo conjunto para dar con el paradero del autor material e investigar posibles responsables adicionales. Las primeras diligencias incluyen la recolección de pruebas en la escena y la revisión de cámaras de seguridad del sector.

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Detalles del ataque

Las autoridades avanzan en la identificación del agresor y en la determinación de los motivos detrás del ataque. De acuerdo con el teniente coronel Carlos Latorre, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, la víctima fue interceptada por un sujeto en moto que le disparó a la altura del hombro izquierdo.

“Se movilizaba en un vehículo particular cuando fue interceptado por un sujeto a bordo de una motocicleta quien le realizó unos disparos con arma de fuego, impactándolo a la altura del hombro izquierdo y posteriormente fue remitido a un centro asistencial”, detalló el oficial.

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La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación activaron un operativo conjunto para identificar y capturar al agresor - crédito Pedro Antonio Ordóñez/LinkedIn

El oficial también señaló que la Policía y la Fiscalía desplegaron un equipo especializado para esclarecer el caso. “Rechazamos de manera contundente este acto violento e invitamos a la ciudadanía a aportar cualquier información que permita el esclarecimiento de estos hechos”, destacó Latorre.

De acuerdo con la información oficial, la rápida intervención permitió garantizar la atención médica del excontralor y asegurar la zona para las primeras pesquisas. Las autoridades todavía no han revelado hipótesis sobre los móviles del atentado ni sobre la posible participación de más personas.

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La Alcaldía reiteró el llamado a la comunidad para que colabore con las investigaciones, recordando la recompensa anunciada y la importancia de la denuncia ciudadana para capturar a los responsables.

Mientras tanto, la Policía continúa recolectando evidencias y testimonios en el barrio Santa Teresita, con el objetivo de esclarecer el caso y prevenir nuevos hechos de violencia contra exfuncionarios públicos en la ciudad.

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El excontralor distrital de Cali recibió un disparo en el hombro izquierdo en el barrio Santa Teresita - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Ola de violencia contra funcionarios públicos

El ataque contra Pedro Antonio Ordóñez, excontralor de Cali, ha encendido nuevas alarmas sobre la protección de los funcionarios públicos en el Valle del Cauca.

Durante su gestión en la Contraloría Distrital para el periodo 2022-2025, Ordóñez se hizo notar por las reiteradas auditorías a entidades como Emcali y Metrocali, en las que se reportaron presuntos detrimentos millonarios al patrimonio público.

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En las últimas semanas, el clima de inseguridad ha escalado tras el asesinato de Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, y las denuncias de amenazas contra concejales de Cali. Las autoridades fueron alertadas sobre intentos de intimidación, incluyendo un presunto plan para incendiar el recinto del Concejo durante una sesión.

Estas denuncias llevaron a que los cabildantes solicitaran medidas de protección adicionales, argumentando que, aunque el recinto cuenta con vigilancia privada, las zonas aledañas siguen siendo espacios públicos y vulnerables.

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La seguidilla de hechos violentos ha puesto en evidencia el riesgo que enfrentan quienes ejercen cargos públicos en la región. En respuesta, integrantes del Concejo de Cali anunciaron que acudirán a la Fiscalía para que investigue los mensajes amenazantes circulados en redes sociales y otros canales.

La ola de violencia e intimidación contra funcionarios y líderes políticos en Cali y el Valle del Cauca ha motivado llamados urgentes a fortalecer la seguridad institucional. La preocupación es compartida por distintos sectores que advierten sobre las consecuencias de la desprotección para la democracia local y la gestión pública.

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