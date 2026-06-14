Juan Manuel Santos enumeró los desafíos que tendrán Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda si llegan a la Presidencia: “Quemaron los puentes”

El expresidente sostuvo que el principal desafío del próximo presidente de Colombia será la gobernabilidad - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Cada vez falta menos para que los colombianos acudan nuevamente a las urnas para definir al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño, en una segunda vuelta que será entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Diferentes personalidades políticas del país se han referido a este enfrentamiento, en el que el candidato de derecha parte como favorito, al obtener más de diez millones de votos en las elecciones del 31 de mayo, superando al senador progresista que alcanzó más de 9,6 millones de respaldos ciudadanos.

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El turno fue para Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia (2010 - 2018) y ganador del Premio Nobel de Paz en 2016, que manifestó su preocupación frente al manejo de la campaña electoral en el país sudamericano.

En una columna de opinión publicada en el medio internacional The Economist, el exmandatario colombiano advirtió que el proceso electoral dejó al país ante el riesgo de confundir la agresión con el liderazgo

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Ambos candidatos disputarán la segunda vuelta presidencial el 21 de junio de 2026 - crédito Colprensa

“La primera vuelta de la elección presidencial de Colombia hizo más que enviar a candidatos de extrema derecha y extrema izquierda a una segunda vuelta. Expuso a un país dividido por el miedo, inflamado por la retórica y peligrosamente cerca de confundir la agresión con el liderazgo”, escribió el expresidente sudamericano.

Así mismo, Santos señaló que, aunque esta es una tendencia que se ha evidenciado en el mundo, el proceso electoral en Colombia ha tenido episodios de polarización sin precedentes.

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“La moderación es marginada, la ira es recompensada y la política democrática se convierte menos en resolver problemas que en derrotar enemigos. Pero en Colombia, un país que conoce el costo del odio político, esta dinámica es especialmente preocupante”, recalcó.

En su intervención, el expresidente de Colombia también recordó que el actual presidente Gustavo Petro, afín a la candidatura de Iván Cepeda, no podrá ser reelegido del cargo, según lo dispuesto en la Constitución Política.

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Columna de Opinión Juan Manuel Santos - crédito Captura de Pantalla The Economist

Retos del nuevo presidente de Colombia, según Santos

En su columna de opinión, advirtió que el próximo gobierno llegará al poder con un escenario deteriorado por el avance de los grupos armados ilegales desde 2018 y por la falta de implementación plena del Acuerdo de paz firmado con la antigua guerrilla de las Farc en 2016.

“Este deterioro ha sido impulsado por la falta de voluntad y habilidad política de los dos últimos gobiernos para implementar plenamente el acuerdo de paz que firmé con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, a pesar de ser esta una obligación constitucional”, criticó.

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Sin embargo, el exmandatario afirmó que el mayor desafío del próximo presidente no será la seguridad, el ajuste fiscal, la salud o la energía, sino la gobernabilidad, afirmando que, en su visión, si no tiene las condiciones para gobernar con eficacia, ninguna de esas políticas podrá funcionar ni restaurar la confianza institucional.

“Si no lo hacen, ninguna estrategia de seguridad será posible, ningún ajuste fiscal será efectivo, ninguna reforma de salud funcionará y ninguna política energética restaurará la confianza. El próximo presidente de Colombia será juzgado no solo por cómo aborda estos problemas, sino sobre todo por su capacidad para construir acuerdos que los resuelvan”, explicó Santos en su artículo de The Economist.

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Santos advirtió que el nuevo presidente deberá contar con una buena relación con el Congreso de la República para que le sean aprobadas sus proyectos - crédito Colprensa

Adicional a ello, el galardonado en 2016 cuestionó las formas de los dos candidatos presidenciales para desarrollar su campaña en el país, indicando que esto les dificultará para que sus planes de gobierno sean avalados por el Congreso.

“Ambos candidatos de la segunda vuelta han empleado un lenguaje áspero, personal y destructivo. La ira se ha presentado como autenticidad; el insulto, recompensado como valentía; la moderación, caricaturizada como debilidad (...) El ganador heredará las consecuencias de la misma campaña electoral que lo llevó al poder: gobernar después de haber quemado los puentes”, advirtió.

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En esa línea, apuntó que la victoria electoral no concede un mandato para profundizar la división. Según su columna, tanto los candidatos como el presidente Gustavo Petro deben asumir que la obligación del día siguiente será empezar a reparar la fractura política colombiana.

“El país no puede permitirse más polarización como estrategia de gobierno. Lo que requiere son acuerdos. Los acuerdos requieren confianza. Y la confianza no puede construirse sobre las ruinas de una confrontación permanente”, complementó.

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Juan Manuel Santos pidió que los candidatos y Gustavo Petro asuman la tarea de reparar la fractura política - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para sostener ese argumento, evocó el ejemplo del fallecido expresidente estadounidense Abraham Lincoln, en el que incorporó a antiguos rivales a su gabinete tras imponerse en un país dividido, con la idea de convertir enemigos en socios a regañadientes y reunir la coalición necesaria para abolir la esclavitud y ganar la guerra civil.

“Después de ganar las elecciones en 2010, superamos las líneas políticas e incorporamos a mis rivales y críticos al gabinete. Esto nos dio el capital político para aprobar reformas, construir una economía sólida y buscar la paz. También ayudó a producir, probablemente, los mejores resultados que Colombia ha alcanzado en lo que va de siglo”, expresó.

Además, el expresidente citó algunos datos sobre su administración como la reducción de la pobreza y de la desigualdad hasta su nivel más bajo, la conversión del acceso a la salud en derecho fundamental y una mejora de la seguridad en el país que, según Santos, derivó en los años más pacíficos de la historia reciente.

Santos afirmó que la campaña presidencial de Colombia recompensó la ira y el insulto, y advirtió que quien gane deberá gobernar después de haber roto los puentes necesarios para construir mayorías - crédito Carlos Ortega/EFE

Por último, Juan Manuel Santos enfatizó la necesidad de que, independientemente del ganador de la contienda presidencial, se deberán enfocar sus esfuerzos en recuperar la unidad nacional.

“La segunda vuelta decidirá al próximo presidente. Pero la verdadera prueba comenzará la mañana siguiente. La historia no recordará quién gritó más fuerte en esta campaña. Recordará quién tuvo el coraje, la humildad y la grandeza de reconstruir lo que la campaña ha roto”, concluyó.