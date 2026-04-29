Director de Medicina Legal negó que haya “un tema político” detrás de la necropsia de Kevin Acosta: “Desconozco lo que haya dicho el perito”

Ariel Emilio Cortés Martínez, director general de Medicina Legal, afirmó que el instituto no sabe cuáles fueron las conclusiones de la necropsia de Kevin Acosta - crédito Medicina Legal

El director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, insistió en la imposibilidad de que la entidad entregue al Gobierno nacional el informe de necropsia de Kevin Acosta, el niño de siete años diagnosticado con hemofilia A severa que falleció tras una caída.

El Ministerio de Salud y Protección Social solicitó al instituto esa información, pero este se la negó amparándose en la normativa vigente, por lo que la cartera recurrió a una acción de tutela para que, por decisión de un juez de la República, Medicina Legal se viera obligada a revelar el informe. Sin embargo, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró improcedente la tutela.

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En ese sentido, el director del instituto aclaró que no hay ninguna motivación política detrás de su decisión de no exponer los detalles de la necropsia del menor. “No es porque haya un tema político inmerso en esto y realmente lo único que podemos hacer es entregárselo al que lleva el caso”, detalló el funcionario, en diálogo con La FM.

El Gobierno de Gustavo Petro fue señalado como responsable político de la muerte de Kevin Acosta. Por eso, el presidente insiste en saber la causa de muerte del niño - crédito Presidencia

Pese a que ya un juez emitió una decisión al respecto, el presidente Gustavo Petro asegura que el Ejecutivo y la ciudadanía merecen saber cuál fue la causa de muerte del menor, teniendo en cuenta que el Gobierno fue señalado como responsable político de los hechos. Esto, debido a que, durante dos meses, el niño no recibió un medicamento que necesitaba para su tratamiento y, al parecer, la carencia del fármaco agravó su estado de salud tras la caída que sufrió montando bicicleta.

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La Nueva EPS, intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, debía garantizar el suministro del medicamento. Por eso, la administración Petro quiere conocer el informe, para saber si Kevin Acosta murió por la falta de la medicina o no.

Ariel Cortés explicó al medio citado que la entidad ni siquiera está autorizada para pronunciarse sobre el caso. Incluso, reveló que, aunque es el director de Medicina Legal, no sabe cuáles fueron las conclusiones que sacó el perito que estudió el cuerpo del menor para descubrir la causa del deceso.

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Solo el perito sabe cuáles fueron los resultados de la necropsia de Kevin Acosta. La información será conocida por la Fiscalía - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

“Nosotros no podemos manifestarnos sobre el caso. Es tan así que yo desconozco lo que haya dicho el perito en la necropsia. O sea, de manifestarme sobre el caso, no lo puedo hacer (...). El perito lo que hace es entregarle al instituto el informe para llegar al fiscal 51, que es el encargado de hacer público o de tomar las decisiones pertinentes sobre los resultados de la necropsia”, detalló.

Además, indicó que ese resultado tiene una reserva sumarial dentro del proceso penal que se adelanta al respecto. En este tipo de situaciones, instituciones como la Policía Nacional, la Policía Judicial, la Procuraduría General de la Nación o la Fiscalía General de la Nación se encargan de definir qué se hace dentro del proceso y determinar si revelan o no la necropsia. En el caso de Kevin Acosta, el ente acusador cumple ese rol.

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Medicina Legal confirmó que entregará el informe si el Tribunal de Bogotá lo ordena

Medicina Legal espera la decisión sobre una impugnación para saber si debe o no revelar el informe de necropsia de Kevin Acosta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Ahora bien, el director informó que el fallo de primera instancia del Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que negó la entrega del informe al Ejecutivo, fue impugnado, por lo que todavía existe la posibilidad de que el Gobierno nacional acceda al material. La decisión que tome el Tribunal Superior de Bogotá al respecto será acatada por Medicina Legal.

“Si el Tribunal dice que debemos entregar el informe, nosotros lo haremos público. Si el Tribunal en la impugnación dice que no, pues seguirá el mismo proceso normal que hace una necropsia en un proceso penal”, detalló el funcionario.

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