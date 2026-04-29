Colombia

Los mitos sobre los reportes de desaparición que la Fiscalía busca erradicar con la “Alerta Rosa” para casos de menores y mujeres

El ente acusador actuará de manera inmediata junto con 16 entidades del Estado tras la denuncia inicial

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Alerta Rosa - Fiscalía
La estrategia será implementada en casos específicos - crédito Visuales IA

Aunque es un mito que se deban esperar 72 horas para reportar una desaparición, en algunos casos tras el reporte las autoridades deben seguir un conducto para iniciar con el proceso de búsqueda.

Es por ello que la Fiscalía General de la Nación anunció el 29 de abril el inicio de la estrategia “Alerta Rosa”, en la que junto con 16 entidades llevarán a cabo un mecanismo de búsqueda inmediata en casos en los que se denuncie la desaparición de menores de edad, adolescentes y mujeres.

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Desde el ente acusador argumentaron que esta estrategia responde a la necesidad de actuar con rapidez en casos donde el tiempo es un factor determinante. A partir de ahora, una vez se reporte la desaparición de una persona perteneciente a estos grupos priorizados, se activará una alerta temprana a través de canales oficiales, lo que permitirá movilizar de manera articulada a autoridades locales, organismos de socorro, juntas de acción comunal, organizaciones sociales, comunidades religiosas, medios de comunicación y ciudadanía en general.

“Fortaleceremos así las labores de búsqueda en todo el territorio, incluidas zonas de frontera y terminales aéreas, terrestres y marítimas”, es parte del comunicado oficial.

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Alerta Rosa - Fiscalía
El objetivo de la iniciativa es comenzar de manera inmediata la búsqueda en casos específicos - crédito Fiscalía

Además de la localización, este mecanismo contempla la adopción de medidas de protección para brindar condiciones de seguridad al ciudadano ubicado, especialmente respecto a riesgos asociados a violencias basadas en género.

Durante el Comité de Coordinación Nacional de la Alerta Rosa, la Fiscalía confirmó que las entidades que participarán de la estrategia son: la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía Nacional y Migración Colombia.

Desde la Fiscalía General de la Nación ejercemos el liderazgo de la Alerta Rosa con una convicción profunda: la búsqueda de personas desaparecidas no es solo una obligación legal, es una prioridad institucional. Como cabeza del Comité de Coordinación Nacional, nuestra responsabilidad es garantizar que este mecanismo funcione de forma articulada, rigurosa y eficaz, y que ninguna alerta se diluya entre competencias fragmentadas o respuestas tardías. La Fiscalía no coordina desde el escritorio; coordina desde la acción, desde el territorio y desde la urgencia que cada caso exige”, fue parte de las declaraciones que hizo la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón.

Búsqueda de personas dadas como desaparecidas
Las cifras sobre esta problemática son alarmantes - crédito Visuales IA

Los tiempos de respuesta y la desinformación son las claves de la estrategia

En los detalles de la iniciativa, se confirmó que se tratará de un mecanismo de búsqueda inmediata basado en acciones coordinadas entre instituciones y ciudadanía, que contemplará una alerta masiva multicanal para difusión rápida de los casos y una estructura de coordinación interinstitucional.

De la misma forma, comenzará a funcionar un componente educativo para la prevención de la desaparición y la activación del sistema, puesto que uno de los objetivos es eliminar mitos como la falsa creencia de que se deben esperar 72 horas para iniciar la búsqueda de un niño, niña mujer, adolescente o joven reportado como desaparecido.

“Las labores de localización no se detienen hasta encontrar a la persona. Con este mecanismo se envía un claro mensaje: una persona desaparecida no es un caso, es una vida que debe ser encontrada y una familia que espera”, es como termina el comunicado.

Alerta Rosa - Fiscalía
Uno de los objetivos es terminar con el mito de que se deben esperar 72 horas para reportar una desaparición - crédito Fiscalía

Cifras de desaparición no han sido reducidas en el país

Cabe recordar que, entre 2020 y 2025, en Colombia se registró un aumento en los reportes de desapariciones, con cifras oficiales que se mantienen entre 125.000 y 130.000 casos sin ser resueltos desde el inicio del conflicto armado.

Según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, entre 2016 y 2025, el Comité Internacional de la Cruz Roja documentó 2.144 casos relacionados con el conflicto armado. En 2024, se reportaron 252 nuevas desapariciones en 19 departamentos, con mayor concentración en Arauca, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Bolívar y Chocó.

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