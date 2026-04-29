Colombia

Valledupar estalla en fiesta: el Festival Vallenato 2026 arranca con artistas de todo el mundo, homenajes y una agenda que paraliza la ciudad

Durante tres días, la capital del Cesar se convierte en el corazón del vallenato, con concursos, desfiles, casetas y un homenaje que promete emocionar a miles de asistentes

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Festival de la Leyenda Vallenata - Rey de Reyes. FOTO: Archivo (Colprensa)
El Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar transforma la ciudad en el epicentro mundial del vallenato durante su evento más importante - crédito Colprensa

Hay ciudades que cambian de ritmo cuando llega su fiesta más importante. En Valledupar, ese momento tiene nombre propio y suena a acordeón. Durante varios días, las calles se llenan de visitantes, música en cada esquina y una agenda que combina tradición, competencia y celebración.

Entre el 30 de abril y el 2 de mayo, la capital del Cesar volverá a ser el epicentro del vallenato con una nueva edición del Festival de la Leyenda Vallenata. Más que un evento, es una cita cultural que reúne a músicos, seguidores y curiosos alrededor de un género que forma parte del ADN del Caribe colombiano.

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El festival rinde homenaje a la tradición folclórica con el desfile de piloneras, que evoca 45 años de historia y cultura caribeña en las calles de la ciudad - crédito Radio Nacional de Colombia
El festival rinde homenaje a la tradición folclórica con el desfile de piloneras, que evoca 45 años de historia y cultura caribeña en las calles de la ciudad - crédito Radio Nacional de Colombia

La programación no se limita a conciertos. El corazón del festival sigue siendo la competencia en los cuatro aires tradicionales del vallenato, donde acordeoneros, compositores y cantantes se disputan el reconocimiento en escenarios emblemáticos de la ciudad.

Los concursos tendrán lugar en puntos clave como el coliseo de ferias Pedro Castro Monsalvo, la plaza Alfonso López, el parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araujo y el parque Los Algarrobillos. Allí, hasta el 2 de mayo en la tarde, se definirán los ganadores en medio de jornadas que suelen extenderse entre aplausos, nervios y finales cerrados.

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El interés por participar ha crecido con los años. En esta edición, la organización confirmó inscripciones de artistas provenientes de Argentina, Australia, Aruba, Chile, Estados Unidos, México y Venezuela. A nivel nacional, hay representación de 19 departamentos, lo que convierte el festival en un punto de encuentro diverso dentro y fuera del país.

Sobre esa convocatoria, el presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina Araújo, destacó en la revista Semana: “Esta alta cifra de inscritos de siete países y 19 departamentos nos demuestra que la labor desarrollada a lo largo de los años viene arrojando los mejores frutos. Nuestra gratitud es inmensa para todos, y más viendo que Valledupar se llenará de notas de acordeones, cantos y versos. Queremos agradecer a todas las autoridades por su valioso acompañamiento”.

Las competencias de los cuatro aires tradicionales del vallenato se celebran en escenarios simbólicos como la plaza Alfonso López y el coliseo Pedro Castro Monsalvo - crédito Europa Press
Las competencias de los cuatro aires tradicionales del vallenato se celebran en escenarios simbólicos como la plaza Alfonso López y el coliseo Pedro Castro Monsalvo - crédito Europa Press

Este año, además, hay un componente especial de memoria musical. El festival rendirá homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro de América, figuras que marcaron generaciones y cuyos temas siguen sonando con fuerza. Sus canciones estarán presentes en distintos espacios, recordando por qué el vallenato trascendió fronteras y fue reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco.

Más allá de los escenarios oficiales, la experiencia se completa en las casetas. Estos espacios, tradicionalmente asociados a la parranda, son el punto donde la música se mezcla con la conversación y la fiesta se vive sin guion. Allí suelen surgir historias que luego se transforman en canciones.

Uno de los lugares con programación más amplia será KZ Old Parr, que tendrá presentaciones entre finales de abril y los primeros días de mayo. El cartel incluye artistas como Aria Vega, Mono Zabaleta, Kevin Flórez, Churo Díaz, Karen Lizarazo, Rafa Pérez, Peter Manjarrés, Wilfran Castillo, Iván Ovalle, Diego Daza, Elder Dayán y Poncho Zuleta, entre otros.

Panorámica de Valledupar. Foto: Alcaldía de Valledupar
La fiesta se extiende más allá de los escenarios oficiales, con casetas y espacios alternativos donde la parranda y la música vallenata forman parte de la experiencia - crédito Alcaldía de Valledupar

En paralelo, la organización impulsa iniciativas enfocadas en el consumo responsable. Programas como En serio buscan llegar a jóvenes de la ciudad con mensajes de prevención, en un intento por equilibrar el ambiente festivo con acciones pedagógicas.

Otro de los momentos más esperados es el desfile de piloneras. Esta manifestación folclórica recorre las calles de Valledupar con comparsas que evocan tradiciones antiguas. El festival lo describe como un homenaje a “las matronas que entonaban los versos del pilón mientras realizaban sus quehaceres, tradición que se ha mantenido vigente por 45 años y que ha pasado de generación en generación”.

Para garantizar que la celebración transcurra sin contratiempos, las autoridades diseñaron un plan de seguridad especial. Más de 1.500 policías estarán distribuidos en puntos estratégicos, con el objetivo de acompañar tanto a residentes como a turistas durante los días de mayor afluencia.

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