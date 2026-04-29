Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 29 de abril

Con el fin de realizar obras de reparación, instalación y mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de suspensión temporal en el suministro de agua.
Aquí está la información completa sobre los cortes de agua programados para este miércoles 29 de abril. Revisa y alista las reservas.
Los cortes de agua de hoy
Localidad: Kennedy.Barrios: La Igualdad, Nueva Marsella.Lugar: De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 70B.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros
Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: San Blas II, Ramajal, San Pedro, Los Alpes, Santa Inés Sur.Lugar: De la Carrera 13 Este a la Transversal 6C Este, entre la Calle 28B Sur a la Calle 36G Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo
Localidad: Kennedy.Barrios: Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de La Vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita, Villa Nelly III Sector.Lugar: De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 54 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo
Localidad: Engativá.Barrios: Normandía, Santa Cecilia, San Ignacio.Lugar: De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 72 a la Carrera 86.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo
Localidad: Usaquén.Barrios: La Carolina, Country Club.Lugar: De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 127 a la Calle 134.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula
Localidad: Usaquén.Barrios: Santa Teresa, San Cristóbal Norte.Lugar: De la Carrera 8A Bis a la Carrera 9, entre la Calle 163A a la Calle 170.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Renovación de red acueducto
Localidad: Usaquén, Engativá y Kennedy.Barrios: UsaquénBarrancas Oriental, Barrancas Oriental Rural, Bosque de Pinos, Bosque de Pinos I, Bosque de Pinos III, Buenavista, Ginebra, Ginebra II, Horizontes del Norte, La Cita, La Estrellita, La Estrellita I, La Estrellita III, Las Delicias del Carmen II Sector, Mirador del Norte, Páramo Urbano I, San Gabriel Norte, San Gabriel Norte II, Santa Ana, Santa Cecilia Puente Norte, Segundo Contador, Tibabita I, Tibabita Rural I y Usaquén EngativáAeropuerto El Dorado, Alamos, Autopista Medellín, Bochica, Bochica II, Bolivia, Bosques de Mariana, Bolivia Oriental, Boyacá, Centro Engativá II, Ciudad Bachué, Ciudad Bachué I Etapa, Ciudad Bachué II, Ciudadela Colsubsidio, El Cedro, El Cedro Oriental, El Cedro I, El Cortijo, El Dorado, El Dorado Industrial, El Dorado Rural, El Encanto, El Gaco, El Madrigal, El Minuto de Dios, El Muelle, El Pantano, El Real, EngativáEl Dorado, Engativá Zona Urbana, Florencia, Florida Blanca, Garcés Navas, GarcésNavas Oriental, Garcés Navas Sur, Gran Granada, La Faena, La Granja, La Riviera, La Serena, La Soledad Norte, Las Navetas, Los Alamos, Alamos Norte, Los Ángeles, Los Cerezos, Luis Carlos Galán, Marandu, Normandia Occidental, Paris, Paris Gaitán, Primavera, Pueblo Viejo, Puerta de Teja, Quirigua I, Quirigua II, Quirigua Oriental, Sabana del Dorado, San Antonio Engativá, San Antonio Urbano, San Ignacio, San José de Fontibón, Santa Cecilia, Santa Helenita, Santa María, Tabora, Villa Amalia, Villa del Mar, Villa Gladys, Villa Luz, Villa Sagrario, Villas de Alcalá, Villas de Granada, Villas de Granada I y Zona Industrial de Cota, Bellavista Occidental, Bonanza, Bosque Popular, El Laurel, Jardín Botánico, La Cabana, La Estrada, La Estradita, Las Ferias, Las Ferias Occidental, Normandía, Palo Blanco y San Joaquín Kennedy Bavaria, Calandaima, Campo Hermoso, Casablanca Sur, Casablanca, Castila,Catalina, Catalina II, Chucua La Vaca I, Chucua La Vaca II, Chucua La Vaca III, Ciudad de Cali, Ciudad Kennedy, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Norte, Ciudad Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Sur, Ciudad Techo II, Class, Corabastos, Dindalito I, Dindalito II, Dindalito III, El Carmelo, El Jazmín, El Jazmín Rural, El Paraíso Kennedy, El Paraíso Bosa, El Rubí, El Tintal III, El Tintal IV, El VergelOriental, Galán, Galán Rural, Gran Britalia, Gran Britalia I, Jacqueline, Jorge Uribe Botero, La Cecilia, La Magdalena, La Magdalena I, La Magdalena Rural, La Pampa, La Paz Bosa,Las Acacías, Las Acacías Rural, Las Dos Avenidas, Llano Grande, Los Almendros, Mandalay, María Paz, Nuevo Techo, Osorio II, Osorio III, Osorio IV, Pastrana, PatioBonito, Patio Bonito II, Pio XII, Provivienda Occidental, Provivienda Occidental II, Roma,Saucedal, Tairona, Techo, Timiza, Timiza A, Timiza B, Timiza C, Tintalá, Tintalito, Tocarema, Valladolid, Vereda el Tintal Rural, Vereda El Tintal Urbano, Vergel Occidental, Villa Alsacia II, Villa Nelly III Sector y Visión de Oriente.Lugar: Usaquén Desde la Diagonal 108 a la Calle 193 y entre Carrera 7 a la Carrera 5 Este EngativáDe la Calle 24 y el Humedal Juan Amarillo, entre la Avenida Ciudad de Cali (Carrera 86) y río Bogotá De la Calle 26 al Canal Salitre, entre la Carrera 68 a la Avenida Ciudad de Cali (Carrera 86). Incluye: área de prestación de servicio de la ESP Aguas de la Sabana en Cota KennedyDe la Avenida Boyacá a la Avenida Ciudad de Cali, entre el río Tunjuelo y canal río Fucha De la Avenida Ciudad de Cali al río Bogotá, entre la Avenida Ciudad de Villavicencio (Cll 43 sur) al canal río Fucha.Inicio del corte: 2:00 p.m.Duración del corte: 34 horas.Trabajos: Instalación de válvula
Recomendaciones para ahorrar agua
Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:
Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.
Si tienes lavadora, úsela con carga completa.
Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.
Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.
Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.
Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.
Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.
Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.
