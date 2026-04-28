Paloma Valencia demandará a Aída Quilcué tras sugerir vínculos del uribismo con los atentados en el suroccidente del país: “Que respondan”

Valencia afirmó que las declaraciones de Quilcué atribuyen responsabilidades a sectores políticos que, según dijo, no tienen vínculo con los hechos violentos - crédito @PalomaValenciaL/X

La candidata presidencial Paloma Valencia informó desde Cali que interpondrá acciones legales contra la aspirante vicepresidencial Aída Quilcué, luego de que esta sugiriera una posible relación entre sectores del uribismo y los recientes hechos de violencia en el suroccidente del país, donde se registraron 31 atentados durante el fin de semana.

El anuncio se produjo en medio de una visita de Valencia a la región afectada, donde se refirió a las declaraciones públicas de Quilcué y cuestionó los señalamientos realizados en un video difundido en redes sociales. En el mismo contexto, también se pronunciaron integrantes de la campaña encabezada por Iván Cepeda, quien acompaña la fórmula presidencial junto a Quilcué.

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En sus declaraciones, Valencia sostuvo que emprenderá acciones judiciales por considerar que las afirmaciones de Quilcué vinculan de manera indebida a la oposición con los ataques ocurridos. “Por ahí oí las declaraciones de la candidata a la vicepresidencia, que la vamos a demandar, porque ella no puede andar diciendo que estos ataques los organiza la oposición”, afirmó la candidata.

Valencia señaló que emprenderá acciones legales al considerar que las declaraciones de la fórmula vicepresidencial afectan a la oposición - crédito @PalomaValenciaL/X

Asimismo, Valencia hizo referencia a un individuo identificado como “Marlon”, al que señaló como parte de procesos relacionados con iniciativas gubernamentales. “Marlon hace parte de quienes fueron seleccionados por el Gobierno como gestores de paz, porque les parecía que le ayudaban al Gobierno, que eran sus negociadores, la negociación que llevaba el candidato Iván Cepeda”, expresó. En ese sentido, pidió explicaciones a Cepeda y Quilcué sobre dichos procesos y los hechos ocurridos en Cajibío.

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La candidata también cuestionó las afirmaciones que, según ella, buscan atribuir responsabilidades a sectores políticos que no tendrían relación con los hechos violentos. “Creo que aquí no podemos dejar que vengan con mentiras a culpar a quienes no tenemos nada que ver. Imagínense que ahora las Farc y el ELN se volvieron uribistas. Ese cuento no se lo cree nadie”, agregó.

Declaraciones de Aída Quilcué

Quilcué describió una secuencia de hechos violentos que incluye la aparición de pancartas de las AUC, atentados en varias ciudades y pronunciamientos políticos - crédito Sergio Acero/REUTERS

Por su parte, Quilcué publicó un video en el que expuso una secuencia de las relacionadas con la situación de orden público en el departamento del Cauca. En su intervención, mencionó la aparición de pancartas atribuidas a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con mensajes contra el Gobierno, seguidas de atentados en distintas ciudades del suroccidente.

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En ese contexto, vinculó dichos hechos con declaraciones políticas recientes. “Es muy extraño lo que está pasando en el Cauca. Aparecen las pancartas de las AUC, donde dicen que la gente no puede seguir apoyando este gobierno del cambio. Luego pasa el atentado, en Cali, en Popayán, en Jamundí. Y luego la candidata presidencial Paloma Valencia anuncia que el presidente Uribe será el ministro de Defensa”, señaló Quilcué.

En el mismo video aparece Cepeda, que se pronunció sobre los atentados y la postura de su campaña frente a la situación. “Frente a ese terrorismo afirmamos hoy que nuestra reacción es de firmeza serena, de respaldo total a los movimientos sociales y de persistir sin alteraciones, sin cambios en nuestra agenda, de nuestra labor de seguir haciendo la movilización multitudinaria que llena plazas, calles y parques por todo el país”, expresó.

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El senador concluyó su intervención con un mensaje sobre la continuidad de su campaña. “No lograrán que cedamos al miedo, a la violencia y al odio, se los digo con toda claridad”, afirmó.

Señalamientos sobre seguridad y amenazas

La candidata también denunció haber recibido información sobre un presunto plan para atentar contra su vida, atribuida a estructuras armadas ilegales - crédito Imagen ilustrativa Infobae

En otro frente, Paloma Valencia se refirió a información que, según indicó, recibió de altos funcionarios del Gobierno sobre un presunto plan para atentar contra su vida. La candidata aseguró que fue alertada por el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el director de la Policía Nacional sobre un posible riesgo.

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De acuerdo con su versión, el supuesto plan estaría relacionado con el Frente 42 de las disidencias de las Farc y un individuo conocido como “Buche de Tula”. La información, según Valencia, le fue comunicada el 27 de abril.

Horas después, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó públicamente que sí había transmitido datos preliminares sobre posibles riesgos a la candidata. Sin embargo, en la mañana del 28 de abril, la cartera de Defensa informó que, tras procesos de verificación e inteligencia, no se encontró evidencia de una amenaza concreta: “Las labores de inteligencia descartaron cualquier amenaza en contra de la candidata Paloma Valencia”.

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Valencia también cuestionó la respuesta oficial frente a la situación de seguridad en el país. “Es muy concordante con el anuncio de Petro, de que no está pasando nada en materia de seguridad en Colombia, que es mentira el caos de seguridad”, afirmó.