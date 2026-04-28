Juan Daniel Oviedo confesó que no está de acuerdo con la propuesta de que Álvaro Uribe sea el ministro de Defensa de Paloma Valencia

Juan Daniel Oviedo ha querido marcar distancia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pese a ser la fórmula vicepresidnecial de Paloma Valencia, Candidata del Centro Democrático - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En declaraciones que han causado revuelo en el espectro político, Juan Daniel Oviedo, que acompaña a Paloma Valencia como fórmula vicepresidencial de cara a la contienda del 31 de mayo, expresó de manera directa su rechazo a la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe asuma como ministro de Defensa, ante un eventual gobierno de la congresista opositora, que quiere ser la primera mujer mandataria en el país.

La propuesta, formulada de manera pública el sábado 25 de abril por Valencia en su visita a Santa Rosa de Osos (Antioquia), como parte de su correría con el exmandatario, sería -según Oviedo- parte de la estrategia de la candidata para diferenciar su visión de seguridad frente a la actual Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro y capitalizar el respaldo de los sectores de derecha; afines a la seguridad democrática.

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Aunque ha sido respetuoso de la figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Juan Daniel Oviedo está convencido de que no es necesario en el gabinete de Gobierno - crédito Colprensa

Ante el interrogante de Blu Radio, su respuesta fue tajante. “No. Me parece que no es el mensaje y se lo dije a ella anoche, pero hay que respetarla. Por eso sabemos que somos distintos y yo no la voy a cambiar a ella”, expuso el exconcejal de Bogotá y exparticipante de La Gran Consulta por Colombia, que intentó desmarcarse de esta opción, al considerarla, palabras más, palabras menos, un retroceso en la visión de seguridad.

¿Qué más dijo Juan Daniel Oviedo sobre la opción de que Álvaro Uribe sea ministro de Defensa?

En su respuesta, Oviedo remarcó que la nominación de Uribe no representa el mensaje que desea transmitir su propio sector, aunque reiteró que la unión con Valencia tiene aspectos en los que hay una divergencia pública, sin que afecte los objetivos fundamentales, como se dejó claro desde el día en que definieron conformar una dupla que recoja el respaldo, además, de los movimientos de centro.

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La candidata Paloma Valencia ha sido respaldada por el expresidente Álvaro Uribe, que la considera la elegida para desplegar sus postulados en materia de seguridad- crédito Paloma Valencia/Facebook

Y es que consultado sobre si la fórmula Valencia–Oviedo implicaría el retorno pleno a la era Uribe, el exdirector del Dane describió el contraste de los modelos. “Eso es el discurso que quiere vender la izquierda, que simplemente Paloma y Oviedo le vamos a quitar el 2 al 2026, el 2 del 26, y vamos a poner un 0 y vamos a poner a Colombia a vivir en el año 2006, donde había otro tipo de violencia”, dijo el aspirante vicepresidencial.

Y advirtió que, en su visión, en la que fue claro en remarcar que “ya pasó una generación” que sufrió el horror de la violencia, la propuesta de seguridad total planteada por Valencia está documentada y se diferencia del pasado inmediato. Esta declaración surge mientras el país discute sobre lo que sería el retorno -o no- de las políticas asociadas a la seguridad democrática que se dio en el Gobierno Uribe (2002 - 2010).

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En Cajibío (Cauca) se llevaron a cabo homenajes a las víctimas del cruento atentado protagonizado por las disidencias de las Farc - crédito @CRCcauca/X

Oleada terrorista en el Cauca causó indignación en Paloma Valencia

La polémica en torno a la propuesta surgió tras el atentado en la vía Panamericana, en Cauca, cuando murieron al menos 20 personas y resultaron heridas 36 más, incluidas cinco menores. Según confirmó Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, el ataque fue atribuido a alias Marlon, de la disidencia de las Farc bajo el mando de Iván Mordisco, lo que acrecentó las críticas sobre la política de Paz Total de Petro.

Según la senadora, en caso de ser elegida, esta política llegará a su fin. “Se acaba esta vagabundería de la Paz Total, donde consienten a los criminales. Se acaba la paz total y llega la seguridad total”, indicó la candidata opositora, en una propuesta que fue rápidamente interpretada como el renacimiento de la “seguridad democrática” promovida en su momento por Uribe Vélez y que, según ella, dio resultados.

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