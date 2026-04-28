Ideam advierte sobre lluvias intensas esta semana: estas son las zonas en riesgo en Colombia

Lluvias recurrentes en varias regiones mantienen activos los protocolos de prevención. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales emitió una alerta ante la persistencia de lluvias intensas en amplias zonas del territorio nacional, especialmente en el centro y occidente del país, durante la última semana de abril.

De acuerdo con el más reciente informe, las precipitaciones acumuladas en las últimas horas, sumadas al pronóstico para las próximas 72 horas, configuran un escenario de riesgo elevado, con posibilidad de crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos de tierra.

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La entidad precisó que las lluvias más intensas se concentrarán durante las jornadas de la tarde y noche, extendiéndose en algunos casos hasta la madrugada, principalmente en departamentos como Nariño, Cauca, Santander y Norte de Santander.

Regiones con mayor impacto por precipitaciones

Según el Ideam, las condiciones meteorológicas más adversas se registrarán en las regiones Andina, Pacífica y sectores del Caribe, donde se espera una mayor frecuencia e intensidad de las lluvias.

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Entre los departamentos con mayor probabilidad de afectación se encuentran:

Antioquia, Caldas, Cundinamarca y Boyacá , en la región Andina.

Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño , en la región Pacífica.

Santander y Norte de Santander, con alta probabilidad de tormentas y eventos extremos.

Asimismo, el pronóstico incluye precipitaciones en Caquetá, Putumayo, Meta y Casanare, aunque con menor intensidad en comparación con otras zonas del país.

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El instituto señaló que los eventos de mayor intensidad se concentrarán entre el 28 y el 29 de abril, periodo en el que podrían presentarse emergencias asociadas a las condiciones climáticas.

Entidades de gestión del riesgo activan planes preventivos en varias regiones. - crédito MinAmbiente.

Alertas hidrológicas en múltiples cuencas

El Ideam mantiene alertas hidrológicas en varias cuencas del país, debido al incremento en los niveles de los ríos y la posibilidad de desbordamientos.

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En la región nororiental, especialmente en Norte de Santander, se encuentran en alerta roja ríos como Algodonal, Tarra, Sardinata, Tibú, Zulia y Pamplonita, con potencial de generar afectaciones en municipios cercanos.

En el Magdalena Medio, también se reportan alertas rojas en los ríos Negro, Carare, Opón, Suárez y Lebrija, así como en quebradas que desembocan en este sistema hídrico.

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Por su parte, en la región Pacífica se mantienen alertas naranjas en ríos como Naya, San Juan de Micay, Saija, Timbiquí, Guapi, Iscuandé, Telembí y Mira, con probabilidad de incrementos significativos en sus niveles.

Estas condiciones incrementan el riesgo de inundaciones en zonas ribereñas y afectaciones en comunidades asentadas cerca de los cauces.

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Municipios en alerta por deslizamientos de tierra

El Ideam también reportó alertas por movimientos en masa en diferentes niveles (rojo, naranja y amarillo), con mayor concentración en departamentos del suroccidente y nororiente del país.

En alerta roja, que indica alta probabilidad de deslizamientos, se encuentran municipios como:

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Cauca: El Tambo, López De Micay, Rosas, Timbiquí.

Nariño: Barbacoas, La Llanada, Los Andes, Magüí, Mallama, Ricaurte, San Andrés De Tumaco.

Norte de Santander: Bochalema, Bucarasica, Chinácota, Convención, Cucutilla, Durania, El Carmen, El Zulia, Gramalote, Los Patios, Lourdes, Pamplonita, Salazar, San José De Cúcuta, Santiago, Sardinata, Tibú, Toledo, Villa Caro.

Santander: Betulia, Bolívar, Cimitarra, El Peñón, Girón, Landázuri, Lebrija, Rionegro, San Vicente De Chucurí, Sucre, Vélez.

De igual forma, decenas de municipios permanecen en alerta naranja y amarilla, lo que implica condiciones de inestabilidad del terreno que podrían agravarse con nuevas lluvias.

Alerta Naranja

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Cauca: Argélia, Inzá, Silvia, Totoró.

Nariño: Cumbal, Cumbitara, El Charco, El Rosario, Nariño, Policarpa, Samaniego, Santa Bárbara, Santacruz.

Norte de Santander: Arboledas, Cáchira, El Tarra, Hacarí, Herrán, La Esperanza, La Playa, Labateca, Ocaña, Pamplona, Ragonvalia, San Calixto, San Cayetano, Teorama, Villa Del Rosario, Ábrego.

Santander: Aguada, Albania, California, Charalá, Charta, Chima, Concepción, Contratación, Coromoro, El Carmen De Chucurí, El Guacamayo, El Playón, Encino, Florián, Guadalupe, Guavatá, Gámbita, Jesús María, La Belleza, La Paz, Los Santos, Matanza, Oiba, Onzaga, Puente Nacional, Puerto Parra, Sabana De Torres, San Joaquín, Santa Helena Del Opón, Simacota, Suaita, Suratá, Vetas, Zapatoca.

Alerta Amarilla

Cauca: Bolívar, Cajibío, Caldono, Guapi, Jambaló, La Sierra, La Vega, Patía, Piamonte, Piendamó - Tunía, Popayán, Puracé, Páez, Santa Rosa, Sotará Paispamba, Sucre, Timbío.

Nariño: Buesaco, Chachagüí, Guachucal, Ipiales, Pasto, Providencia, Tangua, Túquerres.

Norte de Santander: Chitagá, Cácota, Mutiscua, Silos.

Santander: Barbosa, Bucaramanga, Capitanejo, Carcasí, Cerrito, Chipatá, Enciso, Floridablanca, Guaca, Guapotá, Güepsa, Macaravita, Mogotes, Molagavita, Málaga, Ocamonte, Piedecuesta, San Andrés, San Benito, San José De Miranda, San Miguel, Tona.

Comunidades cercanas a fuentes hídricas son priorizadas en labores de seguimiento. - crédito Colprensa

Pronóstico del clima para la semana

Martes 28 de abril

Para esta jornada se prevé una leve disminución de las lluvias en la región Andina y Pacífica, aunque persistirán precipitaciones moderadas a fuertes en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá y el Eje Cafetero.

En contraste, las lluvias aumentarán en la Orinoquía, Amazonía y el centro y occidente del Caribe, con posibilidad de tormentas eléctricas en sectores de Bolívar, Sucre y Córdoba, así como en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Miércoles 29 de abril

El Ideam advierte que este será el día con mayor intensidad de lluvias a nivel nacional, con precipitaciones generalizadas en las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía.

Se esperan tormentas eléctricas en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Risaralda y Tolima, mientras que en la región Pacífica continuarán las lluvias en Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Jueves 30 de abril

Para el jueves se proyecta una reducción progresiva de las lluvias, especialmente en la Orinoquía, Amazonía y el oriente del Caribe.

No obstante, persistirán precipitaciones en el centro y occidente del Caribe, el norte de la región Andina y sectores del Pacífico, con lluvias en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cauca y Nariño.

Número de alertas y seguimiento del fenómeno

De acuerdo con el Ideam, durante la última semana de abril se prevé la activación de múltiples alertas en distintas regiones del país, incluyendo:

7 alertas en la región Caribe

3 en la Orinoquía

25 en la cuenca Magdalena-Cauca

La entidad reiteró que mantiene monitoreo constante sobre las condiciones hidrometeorológicas, debido a la persistencia de las lluvias y su impacto en los suelos y sistemas hídricos.

Condiciones climáticas obligan a reforzar medidas de prevención en distintos territorios. - crédito Minambiente

Recomendaciones de las autoridades

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a la prevención, especialmente en zonas de alto riesgo.

Se recomienda a la ciudadanía:

Mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ideam y entidades locales.

Evitar transitar por zonas propensas a deslizamientos.

Estar atentos a cambios en el nivel de ríos y quebradas.

Atender las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo.

El Ideam insistió en que las condiciones actuales requieren vigilancia permanente, tanto por parte de las autoridades como de las comunidades, ante la posibilidad de eventos asociados a las lluvias intensas.