El dramático relato de los atrapados en la vía Mosquera–La Mesa: “La avalancha los arrastró y tocó ayudarlos con lazos”

La saturación de suelos causó flujos de lodo que atraparon vehículos particulares, motocicletas y buses intermunicipales entre los kilómetros 95 y 96 de Bojacá - crédito Jorge Emilio Rey/X

La emergencia registrada en la vía Mosquera–La Mesa, en Cundinamarca, no solo dejó afectaciones en la movilidad, sino también impactantes relatos de quienes quedaron atrapados en medio del lodo, la lluvia y los deslizamientos. Conductores, pasajeros y habitantes de la zona describieron una noche marcada por el miedo, la incertidumbre y la improvisación para sobrevivir.

De acuerdo con testimonios recogidos por Caracol Radio, el derrumbe ocurrió de manera repentina, sin margen de reacción para quienes transitaban por el corredor vial.

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“Más arriba se nos cayeron los árboles… llegando sobre las 8:30 sentí que el carro se deslizó totalmente”, relató Adriana, una de las conductoras afectadas.

La mujer viajaba hacia La Mesa cuando la emergencia la sorprendió. Como ella, decenas de personas quedaron atrapadas durante horas.

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“Pasamos la noche en el carro, el carro quedó sepultado en el lodo”, agregó.

Según los testimonios, el desprendimiento de tierra y roca no solo bloqueó la vía, sino que comenzó a arrastrar vehículos.

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“Comenzó a descender una montaña… el lodo empezó a arrastrar carros, motos, todo. Quedamos arrumados todos”, indicó el conductor de un bus intermunicipal.

En este vehículo se movilizaban 11 pasajeros, quienes permanecieron atrapados hasta la mañana siguiente, cuando lograron ser evacuados.

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Los relatos coinciden en un punto: la emergencia se desarrolló en cuestión de minutos y dejó a los conductores sin posibilidad de maniobra.

Lluvias en Cundinamarca - crédito Gobernación de Cundinamarca

Comunidad al rescate: ayuda improvisada en Curubital

Por su parte, Blu Radio recogió testimonios de habitantes de la vereda Curubital, uno de los sectores más afectados, donde la comunidad tuvo que intervenir directamente para auxiliar a los afectados.

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“Se vino la avalancha… la avalancha los llevó, los arrastró. Tocó ayudarle a la gente con lazos, como se pudiera, para sacarlos del lodo”, afirmó un residente.

Ante la magnitud de la situación, los habitantes organizaron labores de apoyo durante varias horas de la noche.

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“Desde las once hasta las dos o tres de la mañana estuvimos ayudando… había niños, bebés, adultos mayores atrapados”, señaló otro de los testigos.

De acuerdo con estos relatos, las condiciones dificultaron cualquier tipo de evacuación inmediata, por lo que la ayuda inicial provino de los mismos vecinos.

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Además de los vehículos atrapados, también se reportaron viviendas afectadas y comunidades parcialmente incomunicadas, lo que agravó el panorama en la zona.

Contexto de la emergencia: lluvias y derrumbes en el corredor vial

Más allá de los testimonios, la situación responde a una emergencia invernal que ha afectado varias vías del departamento de Cundinamarca. La más crítica es la vía Mosquera–La Mesa, donde un derrumbe en el kilómetro 75, en jurisdicción de Bojacá, dejó múltiples afectaciones.

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Según la Gobernación de Cundinamarca, ocho vehículos quedaron atrapados en medio del material rocoso y el lodo, mientras que una persona resultó herida y fue trasladada al Hospital de La Mesa.

Las intensas lluvias, que completan más de 72 horas en la región, han generado condiciones de inestabilidad en el terreno, facilitando el desprendimiento de tierra y rocas sobre la vía.

Las fuertes lluvias del domingo 26 de abril provocaron inundaciones y bloqueos de vías principales en varios municipios de Cundinamarca - crédito Bomberos Cundinamarca

Dos puntos críticos y cierre total de la vía

Las autoridades han identificado dos puntos principales de afectación: el sector de Curubital y la zona conocida como “La Y”, entre Puerto Araujo y La Mesa.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que ambos derrumbes mantienen el corredor completamente inhabilitado.

“Ocho vehículos quedaron atrapados, algunos totalmente destruidos. Sigue lloviendo en el corredor y la situación es difícil”, indicó.

Debido a la magnitud del material desprendido, las labores de remoción avanzan con maquinaria amarilla, pero no hay una hora exacta para la reapertura total de la vía.

Factores adicionales: condiciones de la vía y alertas previas

Según Caracol Radio, expertos también han advertido sobre factores estructurales que podrían haber agravado la emergencia. Fernando Cortés, gestor ambiental de la Reserva Natural Bosques de Macanal, señaló que la infraestructura vial presenta deficiencias.

“Las alcantarillas son insuficientes… por eso la carretera se convierte en un río”, explicó.

Asimismo, mencionó posibles actividades irregulares en la zona que afectarían el equilibrio ambiental, lo que podría incrementar el riesgo de deslizamientos.

Nocaima y San Francisco, en la Provincia del Gualivá, sufrieron inundaciones en casas y vigilancia de caudales por el alto nivel de los ríos y quebradas - crédito Jorge Emilio Rey/X

Riesgos en otras zonas y recomendaciones

La situación también es crítica en la vereda Robledo Blanco, en Bojacá, donde cerca de 200 familias están en riesgo por la socavación del terreno, identificada desde 2022.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar el corredor afectado y utilizar rutas alternas como la troncal del Tequendama o vías secundarias que conectan con La Mesa.