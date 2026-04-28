Colombia

El Pico y Placa en Villavicencio para este martes 28 de abril

Cuáles son los automóviles que no pueden circular este martes, chécalo y evita una multa

Guardar
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)

Antes de tomar las llaves, revise si su vehículo circula por el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa de este martes 28 de abril en Villavicencio.

El Pico y Placa se modifica según el día de la semana, en ocasiones por la hora y hasta el tipo de vehículo, ya sea particular, motocicleta, taxi, transporte público o de carga.

PUBLICIDAD

Es importante mencionar que esta restricción vehicular cambia diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También cabe recalcar que este programa funciona diferente por ciudad.

PUBLICIDAD

El fin de limitar el tránsito de automóviles por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy martes 28 de abril en Villavicencio

  • Motos: No aplica.
  • Particulares: 7 y 8.
  • Taxis: 3.
  • Transporte de carga: Todos.

El Pico y Placa de Villavicencio para vehículos particulares consiste de dos horarios: el primero comienza a las 6:30 horas y termina a las 9:30 horas, mientras que el segundo se reanuda hasta las 17:00 horas y se prolonga hasta las 20:00 horas.

En el caso de los taxis, el horario de la restricción vehicular comienza en las primeras horas del día a las 6:00 y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 00:00 horas.

Así regirá el Pico y Placa en Villavicencio en 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)

La Secretaría de Movilidad de Villavicencio dio a conocer los lineamientos de la restricción vehicular de Pico y Placa durante este año.

De acuerdo con el decreto, esta versión del Pico y Placa actual estará vigente del 26 de enero y hasta el 22 de diciembre del 2026.

La aplicación de esta restricción vehicular dependerán del día de la semana, así como del último número de la placa del auto.

En el caso de vehículos particulares, el Pico y Placa aplicará de la siguiente secuencia:

  • Lunes: 5 y 6.
  • Martes: 7 y 8.
  • Miércoles: 9 y 0.
  • Jueves: 1 y 2.
  • Viernes: 3 y 4.

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes, en días no festivos, en el horario comprendido entre las 06:30 y las 09:30 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas.

En el caso de los Taxis, la restricción vehicular aplica de forma distinta, comenzó el mismo miércoles 21 de enero prohibiendo la circulación a los automóviles cuya playa terminarán en 6 y avanzando de manera sucesiva, de lunes a domingo en la secuencia de 6 a 5.

Para los taxistas, el horario de aplicación del Pico y Placa también es distinto, comienza a las 6:00 horas y termina a las 00:00 horas.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

  • De emergencia
  • De seguridad pública y privada
  • De salud
  • De personal de servicios públicos
  • Oficiales
  • De mensajería y reparto
  • De carga
  • De control de tráfico
  • Fúnebre
  • De enseñanza
  • De medios de comunicación
  • Eléctricos y cero emisiones

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la alcaldía de Villavicencio, la multa por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en VillavicencioPico y Placa en Villavicencio hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 27 de abril

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 27 de abril

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cartagena este martes 28 de abril

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy martes

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cartagena este martes 28 de abril

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este martes 28 de abril

Para que no te tome por sorpresa, conoce donde serán los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este martes 28 de abril

Pico y placa en Cali hoy 28 de abril de 2026, así regirá la medida

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y placa en Cali hoy 28 de abril de 2026, así regirá la medida

Resultado Sinuano Noche hoy 27 de abril

La última combinación ganadora del sorteo nocturno fue difundida tras concluir la jornada, cuando las autoridades publicaron los números premiados correspondientes a la edición más reciente

Resultado Sinuano Noche hoy 27 de abril
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

ENTRETENIMIENTO

Maluma anunció lanzamiento de su nuevo álbum ‘Loco x Volver’: “El más personal que he hecho”

Maluma anunció lanzamiento de su nuevo álbum ‘Loco x Volver’: “El más personal que he hecho”

Juan Daniel Oviedo reveló detalles de su primera tusa antes de salir del clóset: “Dios santo, me dejaron”

Diomedes Díaz hizo sorprendente profecía antes de su muerte y se la reveló a uno de sus hijos: “A mi funeral van a llegar dos perros”

Así será el primer concierto de Ryan Castro en El Campín: fecha oficial y cómo comprar las boletas

Actriz de ‘Vecinos’ confesó que ahora es bruja y que dejó el país para cambiar su vida

Deportes

Sebastián Botero, director técnico encargado de Independiente Medellín, se refirió a su posible continuidad en el equipo

Sebastián Botero, director técnico encargado de Independiente Medellín, se refirió a su posible continuidad en el equipo

El plan de Luis Enrique, técnico del PSG, para frenar a Luis Díaz en las semifinales de Champions League

Fisioterapeuta de la selección Colombia reveló las diferencias en el entrenamiento entre futbolistas hombres y mujeres

Millonarios vs. Deportes Tolima fue el partido de mayor asistencia en la fecha 18: este es el ranking completo

En video: Ricardo ‘El Caballo’ Márquez, delantero colombiano, volvió al gol después de dos meses y lo celebró en medio del llanto