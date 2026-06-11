Colombia

Así va el concurso para encontrar al doble de Iván Cepeda cuando era joven: “Papasito”

El evento se desarrollará el viernes 12 de junio de 2026 en el parque de Hippies, ubicado en la localidad de Chapinero

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La foto del hoy candidato cuando aún no tenía pensado ser congresista ni aspirante a la Presidencia se hizo viral en redes sociales a inicios de junio de 2026 - créditos @PactoHistorico/X | @JJuanitamayorga/X

En la recta final de la carrera por la Presidencia de Colombia, que se definirá en segunda vuelta el domingo 21 de junio de 2026 entre Abelardo de la Espriella (Movimiento de Salvación Nacional - Firmes por la Patria) e Iván Cepeda, el aspirante del Pacto Histórico se volvió viral en redes sociales por una fotografía suya en la que aparece joven.

La imagen desató una ola de reacciones de simpatizantes, que incluso lo llamaron “papasito”. En ese contexto, en Bogotá circuló en X una convocatoria para elegir al mejor “doble” del candidato, el que más se parezca a la versión juvenil que aparece en la foto.

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Una usuaria llamada @JJuanitamayorga compartió el volante que detalla el lugar donde se realizará el evento, y hasta el código QR que pueden escanear con sus celulares el formulario y que los usuarios interesados en participar puedan diligenciar su nombre.

- crédito @JJuanitamayorga/X
La convocatoria se replicó en redes sociales como X - crédito @JJuanitamayorga/X

“Concurso de hombres parecidos a Iván Cepeda joven”, inicia el cartel, en el que se ve al hoy candidato hace más de quince años atrás, aún sin barba y luciendo sus gafas y cabello rizado.

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“Inscríbete solo con tu nombre [QR]”, agrega el volante en redes sociales. En caso de no poder ingresar con el código puede ingresar a la dirección web forms.gle/smPLEwpWxzT9zGYA

El evento está pactado para el viernes 12 de junio de 2026 a partir de las 6:00 p. m. en el parque de Hippies, ubicado en la localidad de Chapinero, situado a uno de los costados de la carrera Séptima, y al final se informó que el premio para el ganador será “simbólico”, de acuerdo con lo que reza en el cartel.

crédito captura de pantalla Google Forms
Para inscribirse solo debe ingresar su nombre en el formulario - crédito captura de pantalla Google Forms

Cepeda busca llegar a la Presidencia

Su historia personal y familiar está profundamente marcada por la violencia política que azotó al país en las últimas décadas.

Cepeda es hijo de Manuel Cepeda Vargas, senador del partido Unión Patriótica (UP), asesinado el 9 de agosto de 1994 en el suroeste de Bogotá, en un crimen atribuido a paramilitares y agentes estatales en medio de una ofensiva sistemática contra la izquierda.

Aquel día, Iván Cepeda, entonces de 31 años (edad que luce en la fotografía que se hizo viral), llegó minutos después al lugar donde fue baleado su padre.

Frente a las cámaras, en medio del dolor personal, realizó un llamado al país y a las instituciones: “Le pido al país, al presidente (Ernesto) Samper, a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia, que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda; y que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país”.

Sus palabras no solo marcaron el inicio de su vida pública, sino que definieron el tono de su carrera política y su lucha contra la impunidad.

Formado como filósofo, Iván Cepeda se consolidó como defensor de derechos humanos, activista y político.

Varias usuarias en redes sociales le 'tiraron flores' a Cepeda - crédito @fanny_esperanza7/IG
Varias usuarias en redes sociales le 'tiraron flores' a Cepeda - crédito @fanny_esperanza7/IG

Su trayectoria ha estado ligada a la memoria de las víctimas, la reivindicación de la justicia y el enfrentamiento a la violencia política.

Durante años, Cepeda denunció crímenes de Estado, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, convirtiéndose en una voz incómoda y persistente en la defensa de la verdad y la reparación.

La Unión Patriótica, partido al que pertenecía su padre, fue objeto de un exterminio sistemático en el que cientos de sus militantes y dirigentes fueron asesinados, desplazados o desaparecidos.

En el Congreso, Cepeda ha ejercido como senador y representante a la Cámara, promoviendo iniciativas relacionadas con la justicia transicional, la reparación a las víctimas y la implementación de los acuerdos de paz.

Su postura ha sido crítica frente a la impunidad y ha impulsado investigaciones sobre nexos entre actores estatales y estructuras paramilitares.

Tras quedar segundo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Iván Cepeda se posiciona como el candidato que busca dar continuidad al proyecto de Gustavo Petro, actual presidente.

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