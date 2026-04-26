Colombia

Jamundí en alerta: decreto impone prohibiciones de drones, volquetas y controles tras jornada de violencia

Las medidas estarán vigentes entre el 25 y el 27 de abril e incluyen restricciones a actividades específicas, zonas de exclusión para vehículos de carga y sanciones para quienes incumplan

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Ataque con explosivos sacude la subestación de policía de Potrerito, Jamundí - crédito Informa Jamundí/Facebook
Ataque con explosivos sacude la subestación de policía de Potrerito, Jamundí - crédito Informa Jamundí/Facebook

La situación de orden público en el sur del Valle del Cauca llevó a la administración municipal de Jamundí a adoptar medidas extraordinarias. Mediante el Decreto No. 87 de 2026, el alcalde encargado Nilton Amílcar Guerrero estableció disposiciones temporales para reforzar la seguridad y preservar la vida de los ciudadanos, en medio de recientes hechos de violencia registrados en la región.

La decisión se produjo tras una serie de ataques ocurridos en las últimas horas, entre ellos acciones contra batallones del Ejército en Cali y Palmira, así como un hostigamiento armado contra la estación de Policía del corregimiento de Potrerito, registrado en la madrugada del sábado 25 de abril.

Restricciones a drones, volquetas y transporte

El decreto contempla la prohibición del uso de drones en todo el municipio de Jamundí, medida que rige desde el 25 de abril a las 3:00 p.m. hasta el 27 de abril a las 5:00 a.m.

Asimismo, se estableció la restricción de circulación para vehículos tipo volqueta, junto con la prohibición del transporte y disposición de residuos peligrosos, escombros y mudanzas durante el mismo periodo. De acuerdo con el comunicado oficial, estas disposiciones son obligatorias y su incumplimiento acarrea sanciones conforme a la ley.

El documento también precisa que existen excepciones para empresas legalmente constituidas de gas GLP, que podrán operar bajo condiciones específicas.

Restricciones a drones, volquetas y transporte - crédito Alcaldía Municipal de Jamundí, Valle del Cauca
Restricciones a drones, volquetas y transporte - crédito Alcaldía Municipal de Jamundí, Valle del Cauca

Zonas de restricción para vehículos de carga

Dentro de las medidas adoptadas, se definieron zonas de exclusión para el estacionamiento de vehículos de carga, especialmente en áreas consideradas estratégicas para el funcionamiento institucional.

Entre los lugares donde se restringe el parqueo se encuentran:

  • Alcaldía
  • Concejo municipal
  • Personería
  • Registraduría
  • Unidades de Policía y militares
  • Bancos
  • Colegios
  • Coliseo
  • Hospitales

Las autoridades indicaron que el incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en medidas correctivas, incluyendo la inmovilización de vehículos y la conducción de personas, conforme al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Zonas de restricción para vehículos de carga - crédito Alcaldía Municipal de Jamundí, Valle del Cauca
Zonas de restricción para vehículos de carga - crédito Alcaldía Municipal de Jamundí, Valle del Cauca

Hechos de violencia en Potrerito

El corregimiento de Potrerito, en Jamundí, fue escenario de un nuevo episodio de orden público. Una subestación de Policía fue objeto de hostigamientos armados durante la madrugada del 25 de abril, en un hecho que generó despliegue de unidades de seguridad en la zona.

Según reportes preliminares, no se registraron personas heridas ni víctimas fatales. Versiones recogidas en el lugar indican que una granada habría detonado dentro de la estación policial, mientras se escuchaban ráfagas de disparos.

De acuerdo con fuentes militares consultadas por El País, las acciones terroristas no hirieron a un ciudadano, pero generó conmoción en la comunidad aledaña a la zona: “Por fortuna, el artefacto cayó en un lote vacío ubicado a un costado de la unidad policial. Este hecho solo generó temor entre la comunidad por la fuerte explosión, especialmente cuando muchas personas iniciaban sus actividades laborales y comerciales”.

Tras la explosión, se registró un intercambio de disparos entre uniformados y los responsables del ataque.

El video muestra a varios militares y portando objetos largos similares a armas, movilizándose en una calle urbana. La grabación documenta un incidente en una estación de policía ubicada en el corregimiento de Jamundí - crédito @HoyNoticias2/X

Operativos y refuerzo de seguridad

Tras los hechos, las autoridades anunciaron la realización de un consejo extraordinario de seguridad, con el objetivo de fortalecer las acciones operativas en el municipio y en zonas rurales.

Adicionalmente, se incrementó la presencia de la Fuerza Pública en puntos estratégicos de Jamundí, en el marco de un operativo que busca prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad de la población.

Estas medidas se adoptan en un contexto regional marcado por otros hechos recientes, como las explosiones registradas en instalaciones militares de Cali y Palmira, que llevaron a la activación de un plan de control territorial.

Alcance de las medidas

De acuerdo con el comunicado difundido por la Alcaldía, las disposiciones contenidas en el Decreto No. 87 son de carácter temporal y de obligatorio cumplimiento, y estarán vigentes durante el periodo establecido entre el 25 y el 27 de abril.

Las autoridades reiteraron que el objetivo de estas acciones es fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar la convivencia, en medio de la situación de orden público que afecta al municipio y a otras zonas del suroccidente colombiano.

Mientras tanto, Jamundí permanece bajo vigilancia reforzada por parte de la Policía y el Ejército Nacional, en desarrollo de las operaciones dispuestas para atender la contingencia de seguridad registrada en las últimas horas.

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