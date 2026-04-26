Atentado en Cajibío, Cauca: revelan identidad de heridos tras explosión de cilindro bomba contra bus

El atentado en El Túnel, Cajibío, Cauca, dejó más de 38 personas heridas. La red hospitalaria está al límite - crédito @OctavioGuzmanGu/X

Las autoridades dieron a conocer de manera preliminar la identidad de varias personas heridas en el atentado con explosivos registrado en Cajibío, Cauca, luego de que un cilindro bomba impactara contra un bus en la vía Panamericana.

De acuerdo con la información disponible y conocida por El Heraldo, los lesionados identificados son:

Víctor Hugo Chuvila

Mariana Valencia

Sofía Ramírez

Camilo Beta

Leidy Montoya

Franceina Navia

Lida Andrea Villani

Yuleth Montoya

Estefani Sarvia Ledezma

William Escue

Diego Escue

Fabio Vidal

Florinda Méndez

Virgelina Valencia

Gustavo Adolfo Ramírez

Florinda Camayo

Libia Flor Sánchez

Eliana Cometa

Las autoridades continúan con las labores de verificación de identidad de las víctimas y el seguimiento al estado de salud de los heridos, quienes fueron trasladados a distintos centros asistenciales del departamento.

Los hechos ocurrieron en El Túnel, donde artefactos detonaron y alteraron el tránsito por la vía Panamericana. Las investigaciones buscan precisar el total de heridos, según versiones y videos difundidos en redes sociales - crédito @luchovoltios / X

Explosión de cilindro bomba contra bus en la vía Panamericana

El atentado se registró en el sector de El Túnel, en el municipio de Cajibío, donde, según la información conocida, grupos armados lanzaron un cilindro bomba contra un vehículo de transporte público.

La explosión afectó además a otros automotores que transitaban por la zona en ese momento y provocó daños en la infraestructura vial, dejando un cráter en la carretera y obligando a la interrupción del tránsito en la vía Panamericana.

De acuerdo con el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, en un primer momento, se confirmó la muerte de siete personas y más de 20 resultaron heridas. Posteriormente, confirmó que el número de fallecidos aumentó a 14 y el de heridos a más de 38, entre ellos, cinco menores de edad. “Es una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias. No hay palabras suficientes para el dolor que hoy sentimos”, dijo el mandatario gubernamental en su cuenta de X.

El mandatario también señaló que la situación ha generado presión sobre la capacidad de respuesta institucional: “Nuestra red hospitalaria se encuentra al límite, la vía Panamericana en incertidumbre, y nuestra Fuerza Pública permanece al frente de la situación”.

La Gobernación de Cauca está atendiendo la emergencia, mientras la fuerza pública enfrenta la situación de orden público en el departamento, que ha sido blanco de varios ataques casi simultáneos. En las últimas horas, los grupos criminales que operan en el departamento perpetraron ataques terroristas en El Túnel, El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda, según explicó Guzmán.

El gobernador Octavio Guzmán advirtió que el Cauca atraviesa una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas - crédito @OctavioGuzmanGu/X

Contexto: ofensiva armada en Cauca y Valle del Cauca

El atentado en Cajibío se produjo en medio de otros hechos recientes en la región. Según El heraldo, el ataque ocurrió cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, lideraba un consejo de seguridad en Cali para evaluar la situación de orden público en el Valle del Cauca.

El viernes anterior se registraron otros dos atentados con cilindros bomba, uno contra el Batallón Pichincha en Cali y otro contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi en Palmira, sin reporte de víctimas en esos casos.

De acuerdo con el Ejército, estos hechos fueron atribuidos a la columna Jaime Martínez, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), estructura disidente de las Farc.

Adicionalmente, se reportó el ataque contra el radar de Santana, en el municipio de El Tambo (Cauca), infraestructura utilizada para el control del tráfico aéreo en la región.

Octavio Guzmán, aseguró que los ataques recientes buscan sembrar miedo y desestabilizar el departamento. Señaló a disidencias de Iván Mordisco como responsables y pidió mayor presencia de la fuerza pública, además de la unión ciudadana para enfrentar la violencia y proteger a la población. - crédito @OctavioGuzmanGu/X

Pronunciamiento del gobernador tras consejo de seguridad

En horas de la noche, durante una reunión de seguridad, el gobernador del Cauca se refirió nuevamente a la situación de orden público en el departamento y a lo ocurrido en Cajibío.

“Miramos que el terrorismo que se ha sembrado en el departamento del Cauca quiere llevarnos al miedo y a la zozobra para desestabilizarnos”, afirmó.

El mandatario también señaló que las acciones violentas afectan directamente a la población civil: “Están dañando al mismo pueblo. Gente pobre, gente humilde, campesinos, indígenas, comerciantes, transportadores”.

En su intervención, cuestionó el accionar de los responsables del ataque: “No tiene absolutamente ninguna interpretación que generen un retén y luego detonen una carga explosiva para matar a más de trece inocentes”.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la unidad y colaborar con las autoridades: “Es necesario que toda la población nos cohesionemos para podernos proteger en la vía Panamericana, en las veredas y en los municipios”.

Finalmente, expresó solidaridad con las víctimas y destacó la necesidad de continuar trabajando para atender la situación: “Hoy me duele ese derrame de sangre que ha sucedido en nuestro departamento, pero también nos insta a seguir trabajando para salvaguardar la vida de nuestra población caucana”.