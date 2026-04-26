Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este domingo 26 de abril

ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) anunció la lista de cortes al servicio eléctrico que llevará a cabo este domingo 26 de abril a lo largo del departamento.

Las afectaciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los usuarios.

El ente explicó que las razones de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus electrodomésticos para evitar que se dañen, así como no planear trabajos que requieran electricidad, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios La Alameda, Instituto Promoción Social, Condominio Campestre Santillana, Asopender, UTS Piedecuesta, Junín, Paraíso II, Callejuelas, Guatiguará, San Telmo I Etapa, Brisas De Guatiguará, Paisandu, La Rioja, Bosques De Normandía, Bosques Del Hato, Divino Niño, Conalvivienda, Portal De Santillana, Praderas Del Hato, Bosques De Aranjuez, Serranías Del Hato, Rio Del Hato, El Paraíso, La Calleja, Guayacán, San Telmo II Etapa, El Manantial.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Condominios Bélgica, Campiña, Salma, barrios El Trapiche, Suratoque, Albania, Bariloche, Buenos Aires, Centro, Monserrate, Camino Del Parque, Bellavista, Balcones De Buenos Aires, Villas De Navarra, Villas Del Rosario, La Tachuela, El Refugio, Paseo De Alcalá, UIS Sede Piedecuesta, Chacarita, Paseo Cataluña, Portal Del Talao, Palermo, San Jerónimo, La Feria, Candelaria Antigua, La Cantera, Candelaria I Etapa, Hoyo Grande, Campo Verde, Villa Lina, Argentina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Veredas Pajonal, Pajonal La Unión, Barro Blanco, Guatiguará, Los Colorados, Pinchote, La Loma, El Polo, La Cuchilla, Alto De Vacas, El Bore, Chucuri, Planadas, El Recreo, Las Amarillas, Miraflores, Cristales, El Canelo, Miraflores La Capilla, La Vega, Chorreras, Los Llanitos, San Francisco, San Isidro, El Mansito, La Libertad Los Curos, Cartagena, Sevilla, así como sectores de La Mata Baja, Mensuly, Granadillo, Santa Rita, Luanco, El Fiscal y El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Terrazas De Miraflores, Mirador De Tejaditos, Comuneros, Villa Valentina, Vega De San Roque, Torres Del Campo, Portal Del Valle, Portal De Belén, Tejaditos, Sena Casa, Villa Paraíso, Miraflores, Real Isabela, Palco De Barroblanco, Los Cisnes, Senderos De Miraflores, Miraflores del Valle, Ciudadela Valle De Barroblanco y algunos sectores del Centro. Corregimientos Nueva Colombia, La Diva, Los Curos, Sevilla, Paramito, Ciudad Teyuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Santa Barbara.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Borbón, Esparta, Chingara, El Tope, Salinas, La Rayada, Labradas, La Ceba, Tahona, Apure y Chacara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubuga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Trapal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Vijagual y San Cayetano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Águila y La Terraza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Condominios Bélgica, Campiña, Salma, barrios El Trapiche, Suratoque, Albania, Bariloche, Buenos Aires, Centro, Monserrate, Camino Del Parque, Bellavista, Balcones De Buenos Aires, Villas De Navarra, Villas Del Rosario, La Tachuela, El Refugio, Paseo De Alcalá, UIS Sede Piedecuesta, Chacarita, Paseo Cataluña, Portal Del Talao, Palermo, San Jerónimo, La Feria, Candelaria Antigua, La Cantera, Candelaria I Etapa, Hoyo Grande, Campo Verde, Villa Lina, Argentina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 20:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios La Alameda, Instituto Promoción Social, Condominio Campestre Santillana, Asopender, UTS Piedecuesta, Junín, Paraíso II, Callejuelas, Guatiguará, San Telmo I Etapa, Brisas De Guatiguará, Paisandu, La Rioja, Bosques De Normandía, Bosques Del Hato, Divino Niño, Conalvivienda, Portal De Santillana, Praderas Del Hato, Bosques De Aranjuez, Serranías Del Hato, Rio Del Hato, El Paraíso, La Calleja, Guayacán, San Telmo II Etapa, El Manantial.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 20:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Comuneros, Mutualidad, Universidad, San Francisco, La Independencia, La Granjita, Bosconia, UIS, Regadero Norte, San Alonso, Puerto Rico, Estadio, Los Pinos, El Diviso, Quinta Brigada, Vegas De Morrorico, Bosque De Pinos, Chapinero, Modelo, Mutualidad, Veredas Retiro Grande Parte Baja, Angelinos, Santa Rita, Pedregal y Los Santos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 19:00 - 20:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Veredas Pajonal, Pajonal La Unión, Barro Blanco, Guatiguará, Los Colorados, Pinchote, La Loma, El Polo, La Cuchilla, Alto De Vacas, El Bore, Chucuri, Planadas, El Recreo, Las Amarillas, Miraflores, Cristales, El Canelo, Miraflores La Capilla, La Vega, Chorreras, Los Llanitos, San Francisco, San Isidro, El Mansito, La Libertad Los Curos, Cartagena, Sevilla, así como sectores de La Mata Baja, Mensuly, Granadillo, Santa Rita, Luanco, El Fiscal y El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 20:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Terrazas De Miraflores, Mirador De Tejaditos, Comuneros, Villa Valentina, Vega De San Roque, Torres Del Campo, Portal Del Valle, Portal De Belén, Tejaditos, Sena Casa, Villa Paraíso, Miraflores, Real Isabela, Palco De Barroblanco, Los Cisnes, Senderos De Miraflores, Miraflores del Valle, Ciudadela Valle De Barroblanco y algunos sectores del Centro. Corregimientos Nueva Colombia, La Diva, Los Curos, Sevilla, Paramito, Ciudad Teyuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 20:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Santa Barbara.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Borbón, Esparta, Chingara, El Tope, Salinas, La Rayada, Labradas, La Ceba, Tahona, Apure y Chacara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 20:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para reducir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.