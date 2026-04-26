En video: así quedaron los vehículos tras la explosión en Rozo, Palmira; seis personas resultaron heridas

Imágenes muestran afectaciones en vehículos estacionados y restos de la detonación en la zona. - crédito @elpaiscali/X

Un artefacto explosivo fue lanzado contra una estación de servicio en el corregimiento de Rozo, jurisdicción de Palmira, Valle del Cauca, en la noche del sábado 25 de abril, dejando seis personas lesionadas y afectaciones materiales en varios vehículos, de acuerdo con el reporte entregado por las autoridades.

El hecho se registró en el sector conocido como Las Piñas. Según la información oficial, dos personas que se movilizaban en motocicleta arrojaron el artefacto al interior del establecimiento, donde en ese momento se encontraba un bus de servicio público intermunicipal abasteciéndose de combustible.

El coronel Pedro Pablo Astaiza, comandante (e) del Departamento de Policía Valle, confirmó lo ocurrido y señaló: “La Policía Nacional se permite informar que en el municipio de Palmira, corregimiento de Rozo, se presenta un hecho en donde dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta lanzan un artefacto explosivo al interior de una estación de servicio. Como resultado, resultan seis personas lesionadas que se encontraban en el interior de un bus”.

Video evidencia daños en los vehículos tras la explosión

Tras la detonación, comenzaron a circular en redes sociales varios videos que muestran cómo quedaron los vehículos ubicados en la estación de servicio al momento del ataque.

En los registros se observan vidrios completamente fragmentados, partes metálicas dispersas y daños visibles en la carrocería de los automotores que se encontraban en la zona de parqueo.

Unas busetas del servicio público presentan afectaciones en sus ventanas laterales y en su estructura, mientras que otros vehículos particulares registran daños derivados de la onda explosiva. Asimismo, en el suelo se evidencian esquirlas y fragmentos de vidrio cerca de los surtidores de combustible.

Las imágenes también muestran la presencia de organismos de socorro y de la Fuerza Pública, que procedieron a acordonar el área mientras se adelantaban las primeras verificaciones.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales y la situación fue controlada mientras avanzan las investigaciones para dar con los responsables. - crédito captura de video

Seis personas resultaron heridas

Como consecuencia del ataque, seis personas resultaron lesionadas, todas ellas ocupantes del bus de servicio público que se encontraba en la estación al momento de la explosión.

Los heridos fueron atendidos en el lugar por personal de emergencia y posteriormente trasladados a centros médicos en Palmira y Cali. De acuerdo con los reportes preliminares entregados por las autoridades, ninguno presenta heridas de gravedad.

En la atención de la emergencia participaron unidades del Cuerpo de Bomberos, ambulancias, Policía Nacional y funcionarios de la administración municipal, quienes coordinaron el traslado de los afectados y la verificación de la zona.

Hipótesis de las autoridades: posible extorsión

Las autoridades indicaron que una de las principales líneas de investigación apunta a un posible caso de extorsión.

El coronel Astaiza reiteró que: “Hipótesis de la investigación hacen suponer que se trata de un caso de extorsión”, por lo que no se descarta que el ataque esté relacionado con presiones a comerciantes del sector.

En ese sentido, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de hechos a través de la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional.

El coronel Pedro Pablo Astaiza entrega detalles del ataque y la hipótesis que manejan las autoridades. - crédito Policía

Segundo hecho violento en menos de 24 horas

De acuerdo con la información conocida por CW+, este ataque se convierte en el segundo atentado registrado en Palmira en menos de 24 horas, situación que es materia de análisis por parte de las autoridades departamentales y municipales.

Además, el hecho se da en medio de la escalada terrorista en Cauca y Valle del Cauca, que deja al menos 11 ataques igualmente en 24 horas en hechos que sacuden el suroccidente del país.

Acciones de las autoridades en el lugar

Tras la explosión, las autoridades activaron los protocolos de seguridad y procedieron a acordonar el área afectada, con el fin de prevenir nuevos riesgos y facilitar las labores de inspección.

El secretario de Seguridad de Palmira se trasladó al sitio para verificar lo ocurrido y coordinar las acciones junto a la Fuerza Pública. Durante la atención de la emergencia, se registró congestión vehicular en los alrededores de la estación, debido a la presencia de ambulancias y unidades policiales.

Asimismo, ciudadanos que se encontraban en la zona se acercaron al lugar, mientras las autoridades insistían en mantener la distancia para permitir el desarrollo de los procedimientos.

Las autoridades reforzaron la presencia de la Fuerza Pública en la zona y mantienen operativos de control mientras avanzan las investigaciones para prevenir nuevos hechos y garantizar la seguridad. - crédito Alcaldía de Palmira

Investigación en curso

El caso continúa en investigación. Las autoridades adelantan la recolección de pruebas, análisis de cámaras de seguridad y toma de testimonios, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Por el momento, se mantiene la hipótesis de extorsión como principal línea investigativa, aunque no se descartan otras posibilidades.