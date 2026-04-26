Iván Cepeda no frenará su agenda pese a alerta de posible atentado y ola de violencia en el suroccidente

El candidato se pronunció tras los hechos violentos, condenando los ataques y pidiendo respuestas claras de las autoridades. - Crédito REUTERS/Nathalia Angarita

El candidato presidencial Iván Cepeda ratificó que continuará con su agenda política sin modificaciones, a pesar de las alertas sobre un posible atentado en su contra y del recrudecimiento de la violencia en el suroccidente del país. La decisión fue confirmada por su campaña y por el propio dirigente a través de sus redes sociales, en medio de un contexto de alta tensión por ataques atribuidos a disidencias armadas.

A través de su cuenta en X, el aspirante presidencial publicó un comunicado en el que dejó clara su postura frente a los hechos recientes. En su mensaje, Iván Cepeda estructuró su pronunciamiento en varios puntos en los que rechazó la violencia, pidió acciones judiciales y reafirmó su continuidad en campaña.

1. Rechazo a los hechos violentos: “Expreso mi más enérgico rechazo a estos actos de barbarie”, afirmó el candidato. En este primer punto, Cepeda condenó los recientes ataques ocurridos en el suroccidente del país, señalando que se trata de hechos de extrema gravedad que afectan directamente a la población civil. Su pronunciamiento se centró en el impacto humanitario de la violencia, especialmente en comunidades que han sido víctimas de explosivos y enfrentamientos armados.

2. Llamado a las autoridades: “Exijo a las autoridades desplegar todas sus capacidades investigativas para identificar, judicializar y sancionar a los responsables”, añadió. El candidato hizo un llamado directo a las instituciones del Estado para acelerar las investigaciones sobre los hechos violentos recientes. Insistió en la necesidad de resultados concretos frente a los responsables materiales e intelectuales de los ataques, que han dejado muertos y múltiples heridos.

3. Preocupación por el contexto regional: Cepeda advirtió que resulta profundamente preocupante que estos hechos ocurran en zonas donde su proyecto político tiene respaldo ciudadano, lo que abre interrogantes sobre el contexto en el que se desarrollan. En este punto, sugirió que la situación podría estar generando no solo afectaciones a la población, sino también un ambiente de tensión política en regiones clave del país.

4. Cuestionamientos sobre las motivaciones: El candidato planteó la necesidad de que las autoridades esclarezcan si, además de causar daño y zozobra, estos hechos buscan influir en el clima democrático. Aunque no señaló responsables directos, sí pidió investigar si existen intereses detrás de los ataques que pretendan afectar el desarrollo del proceso electoral o generar temor en la ciudadanía.

5. Confirmación de continuidad en campaña “Informo al país que nuestra campaña continuará con total normalidad. No habrá suspensiones ni aplazamientos en la agenda prevista”, puntualizó. Finalmente, Cepeda fue enfático en que su campaña presidencial no se detendrá pese al contexto de violencia y las alertas de seguridad. Reiteró que mantendrá su agenda en todo el país y llamó a la serenidad, insistiendo en que el ejercicio político debe continuar sin interrupciones, incluso en medio del actual escenario de tensión.

Cepeda insistió en que no habrá cambios en su agenda y llamó a mantener la calma y la firmeza democrática. - crédito @IvanCepedaCast/X

Alerta por posible atentado en plena campaña electoral

La decisión de continuar con su agenda se da en medio de una alerta por un posible atentado contra el candidato, inicialmente advertida por el partido Centro Democrático. La colectividad aseguró haber recibido información sobre un plan en su contra durante una visita a La Dorada (Caldas), lo que encendió las alarmas en el escenario electoral.

El Centro Democrático alertó sobre un posible atentado contra el senador Iván Cepeda en La Dorada y pidió reforzar su seguridad - crédito Centro Democrático/X

Posteriormente, el Gobierno nacional confirmó que sí existen indicios de amenazas, provenientes de un organismo estatal distinto a las Fuerzas Militares. Esta situación obligó a activar protocolos de seguridad reforzada y a compartir información con agencias internacionales, incluyendo autoridades de Estados Unidos.

Como parte de las medidas adoptadas, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para quien entregue información que permita prevenir atentados contra candidatos presidenciales. Además, la Fiscalía abrió una investigación de oficio para esclarecer el origen de las amenazas.

A pesar de este panorama, Cepeda ha insistido en que no suspenderá su aspiración presidencial, asegurando que asume los riesgos como parte del ejercicio político en el país.

Escalada violenta en Cauca y Valle del Cauca

El contexto en el que se produce esta situación está marcado por una grave ola de violencia en el suroccidente del país, especialmente en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. En las últimas 48 horas, El Tiempo informo que las autoridades reportaron al menos 26 acciones violentas, entre ellas atentados con explosivos, hostigamientos armados y ataques con drones.

Uno de los hechos más graves ocurrió en la vereda El Túnel, en Cajibío (Cauca), donde una carga explosiva instalada según El Tiempo, en una alcantarilla fue activada en medio de enfrentamientos, dejando un saldo de 14 personas muertas y más de 38 heridas, varias de ellas de gravedad.

La explosión generó escenas de pánico entre los civiles con vehículos destruidos, personas huyendo con niños en brazos y una vía completamente devastada, con un cráter de varios metros que dejó incomunicada la región.

Días antes, en Cali, también se registró la detonación de una buseta bomba cerca de la Tercera Brigada del Ejército, mientras que en municipios como Jamundí, Palmira y El Tambo se reportaron ataques con cilindros explosivos y drones cargados con explosivos.

Autoridades advierten crisis de seguridad

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto, señaló que los ataques responden a la presión ejercida contra estructuras armadas ilegales, particularmente contra las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco.

“Estos ataques son fruto de su desesperación”, afirmó el oficial, al explicar que la ofensiva estaría relacionada con el control de corredores del narcotráfico.

Por su parte, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, advirtió que “el Cauca no puede seguir enfrentando solo esta barbarie”, y pidió al Gobierno Nacional una respuesta contundente ante la crisis de orden público.

El gobernador Octavio Guzmán advirtió que el Cauca atraviesa una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas - crédito @OctavioGuzmanGu/X

Debate por fallas en inteligencia y seguridad electoral

Más allá de los operativos militares, distintos sectores han cuestionado la capacidad del Estado para anticipar estos hechos. La Defensoría del Pueblo señaló que la repetición de ataques en los mismos corredores evidencia fallas en la prevención.

Asimismo, la situación ha reavivado el debate sobre la seguridad de los candidatos presidenciales en medio de un clima político polarizado, donde las amenazas y la violencia vuelven a ser un factor de riesgo para la democracia.

Un mensaje de continuidad en medio de la crisis

En este escenario, la decisión de Iván Cepeda de no frenar su agenda busca enviar un mensaje de firmeza política, en medio de la incertidumbre por la seguridad en el país.

El candidato concluyó su pronunciamiento con un llamado a la ciudadanía: “nada ni nadie detendrá nuestro compromiso con el país ni el ejercicio legítimo de la política”, subrayando que su campaña continuará pese a las amenazas y al complejo panorama de orden público.