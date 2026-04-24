María Jimena Duzán arremetió contra Vicky Dávila por su fallida campaña presidencial: “Nadie ha manoseado más el periodismo”

María Jimena Duzán señaló a Vicky Dávila de pordebajear la profesión periodística - crédito Álvaro Tavera/Colprensa y Colprensa

La periodista María Jimena Duzán, que dirige el pódcast A Fondo, dedicó una columna de opinión a la también comunicadora Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila. En su columna, criticó su corto pero anunciado paso por la política, siendo precandidata a la Presidencia de Colombia.

Por un lado, Duzán se refirió al financiamiento de la campaña de Dávila, afirmando que mintió al asegurar que no había recibido respaldo económico del empresario Gabriel Gilinski, dueño de la revista Semana, en la que la periodista y ex aspirante a la Presidencia fue directora antes de encaminarse en el camino de la política.

“Vicky Dávila me dio una entrevista, vino acá al pódcast y en esa oportunidad yo le pregunté cómo se financiaba su campaña y si Gabriel Gilinski la apoyaba. Ella, muy seria y muy tranquila, me dijo que no, que eso no era cierto. Ahora sé que me mintió olímpicamente. Los cálculos le fallaron porque su candidatura se fue hundiendo como el Titanic”, indicó Duzán.

Vicky Dávila es señalada de haber impulsado su campaña presidencial siendo directora de la revista Semana - crédito Lina Gasca/Colprensa

En abril de 2026, La Silla Vacía reveló que Publicaciones Semana y Gabriel Gilinski aportaron $2.100 millones a la campaña a través de la cual Vicky Dávila recogió firmas para ser precandidata. Según el informativo, buena parte del dinero fue aportado por el empresario a través de su firma GGKB Investments y del grupo editorial dueño de la revista.

La campaña le permitió a la periodista participar en La Gran Consulta por Colombia, en la que compitió con otros ocho aspirantes. El resultado no fue favorable para ella, puesto que la ganadora fue la candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático.

“Cuando era directora del medio y fungía como candidata, llegó a tener el 16% de las encuestas en la intención de voto, pero ya en la calle las cosas fueron a otro precio. No logró sacar sino 238.000 votos en la gran consulta del 8 de marzo, que no es ni el 5% de la votación”, aseguró María Jimena Duzán en su columna, afirmando que su candidatura como " outsider de ultraderecha" ahora la ostenta otro aspirante: el abogado Abelardo de la Espriella.

Vicky Dávila no ganó la consulta presidencial del 8 de marzo de 2026 - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Tras la derrota que sufrió en las urnas, la comunicadora regresó a la revista Semana, donde, antes de oficializar su aspiración a la Presidencia, ya había estado publicando propuestas políticas de cara a las elecciones. Esto fue fuertemente cuestionado por los colegas del periodismo, que señalaron a Dávila de aprovechar la revista para impulsar su campaña que, hasta entonces, era secreta.

Duzán rechazó la conducta de la periodista, que siempre negó haber hecho pílítica a través del medio de comunicación, asegurando que ahora regresa al informativo, estrenando su cargo con entrevistas a candidatos que se mantienen en la contienda electoral por la Presidencia.

“Como si el oficio de periodista fuese una camiseta que se quita y se pone cuando a ella se le dé la gana”, aseveró.

María Jimena Duzán aseguró que la revista Semana catapultó la campaña de Vicky Dávila sin éxito - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Finalmente, afirmó que la periodista ha “pordebajeado” el periodismo con sus acciones, al no desvincularse del oficio para ejercer la política de manera transparente. Asimismo, recalcó que, pese al apoyo con el que contó la comunicadora por parte del medio para impulsar su campaña presidencial, esta no generó los resultados que esperaba.

“Nadie ha manoseado más el periodismo que Vicky Dávila, y si hubiera un premio a la periodista que más ha pordebajeado esta profesión, se lo ganaría ella de sobra. Vicky ni siquiera pasó por la puerta giratoria porque tuvo un cohete que ella misma construyó con la ayuda del dueño de la revista, que tenía la ambición de catapultarla al Palacio de Nariño en un dos por tres. Pero el cohete ni siquiera despegó”, dijo.