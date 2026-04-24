María Fernanda Cabal respaldó a Fico Gutiérrez y lanzó fuerte crítica al M-19, guerrilla en la que militó Petro: “Torturaron”

María Fernanda Cabal elevó el tono en redes sociales con críticas al M-19, grupo guerrillero al que perteneció el presidente Gustavo Petro - crédito Jesús Aviles / Infobae

La senadora María Fernanda Cabal, perteneciente al Centro Democrático, elevó el tono en redes sociales al referirse a la extinta guerrilla del M-19, en la que militó el hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro. Sus palabras fueron interpretadas como una pulla directa al mandatario, dada su marcada postura de oposición.

La polémica surgió luego de una publicación del alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, que fijó posición sobre ese antiguo grupo guerrillero.

“Por más que algunos quieran reescribir la historia de Colombia, el M-19 fue un grupo terrorista. Asesinaron, secuestraron, extorsionaron, torturaron, son los responsables del holocausto del Palacio de Justicia, y muchos otros delitos. Yo sí sé de qué lado de la historia”.

El alcalde entregó un balance del caso y rechazó el maltrato infantil - crédito @FicoGutierrez / X

Las palabras de Fico Gutiérrez llegaron antes del conversatorio sobre el libro académico El M-19, de la guerra a la política, en la Biblioteca Pública Piloto. Desde sus redes sociales pidió frenar el evento al considerar que hacía “apología al terrorismo”, lo que desató tensión inmediata en el auditorio y un rechazo abierto de los asistentes, que decidieron permanecer en el lugar pese a la suspensión del sonido y la presencia policial.

Pese a la cancelación oficial, los organizadores mantuvieron la presentación dentro del recinto, en medio de un debate sobre el uso del espacio público y la interpretación del contenido académico.

El alcalde insistió en que no se trataba de censura, sino de cumplimiento de la ley de garantías, mientras el autor del libro defendió el carácter investigativo del texto y cuestionó la decisión de impedir el evento en un escenario cultural de la ciudad.

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, ordenó cancelar evento académico en la ciudad; según él, por apología al terrorismo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Horas más tarde, María Fernanda Cabal reaccionó desde su cuenta oficial y retomó un hecho asociado a esa misma organización armada, con el que mantuvo una postura de fuerte crítica frente al papel que tuvo el M-19 en la historia de violencia en Colombia.

La senadora escribió en la red social X, como en una secuencia al post de Fico Gutiérrez: “Entramparon, secuestraron, torturaron y asesinaron al sindicalista José Raquel Mercado. Lo dejaron tirado en ropa interior. Todo un acto criminal y cobarde, pero los ahuevados y bienpensantes con su falsa superioridad moral nos dan lecciones de democracia. ¡Bien por Fico!”.

En su mensaje, Cabal aludió al caso de José Raquel Mercado, líder sindical asesinado en 1976 tras un llamado “juicio revolucionario” del M-19, según registros históricos citados en distintos espacios públicos.

María Fernanda Cabal respaldó la crítica de Fico Gutiérrez sobre lo que representa el M-19 en la historia violenta de Colombia - crédito @MariaFdaCabal/X

El cruce entre ambos líderes de oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro no mencionó de forma explícita al mandatario, aunque suele entenderse como una alusión indirecta. Esto se debe a que ambos han expresado de manera reiterada su rechazo al pasado armado del jefe de Estado y a su militancia en el M-19, postura que sostienen desde el inicio de su administración, incluso cuando ya se acerca el cierre de su periodo presidencial en menos de cinco meses.

¿Quién fue el sindicalista José Raquel Mercado que nombró María Fernanda Cabal?

José Raquel Mercado Martínez, destacado sindicalista colombiano, fue presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), secuestrado y posteriormente asesinado el 19 de abril de 1976 por el M-19. Nacido en Cartagena en 1913, Mercado dedicó su vida a la defensa de los derechos laborales en Colombia.

El 15 de febrero de 1976, Mercado fue secuestrado por los Comandos Simón Bolívar y Camilo Torres Restrepo del M-19. En un comunicado de dos páginas, la organización guerrillera lo acusó de “traición a la patria, a la clase obrera y de enemigo del pueblo”. Posteriormente, se llevó a cabo una votación pública mediante 11 preguntas, publicadas en folletos y distribuidas en diversos lugares públicos, donde la población debía responder “SI” o “NO” respecto a la liberación del sindicalista.

José Raquel Mercado, sindicalista asesinado por el M-19 en 1976, es recordado por su lucha de los derechos humanos - crédito @CorpoRosaBlanca/X

Tras 64 días de cautiverio, el 19 de abril de 1976, Mercado fue encontrado sin vida en la glorieta de la avenida Calle 63 con avenida Carrera 50 en Bogotá. Este acto conmocionó profundamente al país y generó un rechazo generalizado hacia la violencia política.