Ministerio de Defensa pidió la baja de general del Ejército señalado de abuso de autoridad

Las autoridades militares han entregado un oficio para que finalice la permanencia del alto oficial, quien estuvo vinculado a una investigación interna relacionada con órdenes presuntamente impropias dentro de la institución - crédito Ejército Nacional

El Ministerio de Defensa Nacional remitió un proyecto de decreto para el retiro inmediato del servicio activo del general Olveiro Pérez tras las acusaciones de abuso de autoridad que enfrentó previamente en la institución, en las que se le señalaba de exigirle a sus subalternos que realizaran las labores domesticas de su hogar.

En un documento conocido por Caracol Radio, así se realizó la solicutd: “por el cual se retira del servicio activo a un Oficial General del Ejército Nacional Mayor General Pérez Mahecha Olveiro”, indica el documento dirigido a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República el 21 de abril de 2026.

La comunicación oficial fue firmada por Carolina Moyano Forero, coordinadora del Grupo Negocios Generales, que selló la remisión ante la Presidencia de la República.