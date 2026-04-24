Colombia

Los medios en Colombia entran en zona roja tras desplome de ingresos y pérdidas millonarias, así está el tablero

Solo nueve de 23 compañías lograron utilidades en 2025, mientras la mayoría enfrenta caída en ingresos, pérdidas acumuladas y un modelo de negocio cada vez más presionado por el mercado digital y la publicidad

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La industria de medios en Colombia cerró 2025 con una caída de ingresos de 8,6% y utilidades generales en rojo - crédito Manaure Quintero/REUTERS
La industria de medios en Colombia cerró 2025 con una caída de ingresos de 8,6% y utilidades generales en rojo - crédito Manaure Quintero/REUTERS

El negocio de los medios en Colombia cerró 2025 con señales de alarma. Menos ingresos, pérdidas acumuladas y una rentabilidad cada vez más difícil de sostener marcaron el balance de una industria que sigue buscando cómo adaptarse a nuevas audiencias, cambios tecnológicos y un mercado publicitario más competido.

Las cifras consolidadas en Rues y la Cámara de Comercio y analizados por Valora Analitik muestran que las 23 compañías analizadas sumaron ingresos por $2,55 billones, por debajo de los $2,78 billones reportados en 2024. La caída fue de 8,6%, y el dato resulta más llamativo si se compara con 2023, cuando el sector todavía alcanzaba $2,69 billones.

Amplia sala de redacción con muchos periodistas trabajando en escritorios individuales equipados con múltiples monitores, y varios grupos reunidos.
Solo nueve de las 23 principales empresas de medios reportaron utilidades en 2025, confirmando una crisis financiera generalizada en el sector - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A eso se suma otro indicador delicado, el resultado neto agregado terminó en pérdidas por $126.963 millones. Solo nueve empresas cerraron el año con utilidades, lo que confirma que no se trata de un problema aislado de algunos jugadores, sino de una presión financiera extendida en buena parte del ecosistema mediático. La televisión siguió siendo el segmento más grande del mercado, al concentrar 61,7% de los ingresos totales. Sin embargo, el liderazgo en tamaño no se tradujo en buenos márgenes.

Caracol TV se mantuvo como la compañía con mayor facturación del país, al registrar ingresos por $933.498 millones. Además, fue el único operador televisivo que terminó en terreno positivo, con utilidades de $10.684 millones. Aun así, esa ganancia fue inferior a la obtenida en años anteriores.

RCN Televisión mostró una mejora en ingresos, con un crecimiento de 15,3% hasta $614.524 millones, y redujo sus pérdidas frente al año previo. Pese a ese avance, el cierre siguió en rojo con -$14.332 millones. El caso más brusco fue Canal Uno. Sus ingresos pasaron de cerca de $297.742 millones en 2024 a $24.042 millones en 2025, una contracción cercana al 92%. También cambió de utilidades a pérdidas por $10.084 millones.

En radio, el panorama fue mixto. Olímpica Stéreo destacó como una de las operaciones más eficientes del mercado. Reportó ingresos por $97.730 millones y ganancias de $8.898 millones, consolidándose como uno de los mejores balances del año.

El gasto del Gobierno Nacional Central llegó a 22,8% del PIB, mientras que los ingresos se ubicaron en 16,4% del PIB- crédito VisualesIA
La televisión mantuvo el 61,7% de los ingresos totales de medios en Colombia, pero sufrió bajos márgenes de rentabilidad - crédito VisualesIA

Caracol Radio, en cambio, registró ingresos por $216.723 millones, con una reducción de 1,7%, mientras sus pérdidas llegaron a $13.375 millones. RCN Radio volvió a aparecer como la operación más golpeada del sector, con ingresos por $170.542 millones y un saldo negativo de $39.029 millones. La prensa escrita tampoco escapó al ajuste. El Tiempo reportó ingresos por $218.148 millones, una caída de 11,8%, y pérdidas por $37.307 millones, una de las cifras negativas más altas entre todas las compañías revisadas.

El Espectador tuvo un descenso más pronunciado en ventas. Cerró con $33.124 millones en ingresos y pérdidas por $22.038 millones. Semana, por su parte, facturó $52.459 millones y terminó con resultado negativo de $7.430 millones. Entre los regionales hubo contrastes. Vanguardia registró pérdidas por $1.079 millones, mientras El Universal aumentó ingresos hasta $13.707 millones y redujo el tamaño de sus números rojos.

Infobae Colombia también dejó una señal relevante. La operación local reportó ingresos por $5.662 millones, con crecimiento de 14,8%, y redujo sus pérdidas de $134 millones a solo $7 millones. El dato lo deja muy cerca del punto de equilibrio y muestra que los modelos digitales con escala editorial todavía tienen margen para fortalecerse en el país.

Los medios nativos digitales como Infobae Colombia y Cambio mejoraron ingresos y redujeron pérdidas, mostrando avances en modelos digitales rentables - crédito Infobae Colombia
Los medios nativos digitales como Infobae Colombia y Cambio mejoraron ingresos y redujeron pérdidas, mostrando avances en modelos digitales rentables - crédito Infobae Colombia

También aparecieron noticias favorables. El Colombiano volvió a utilidades con $303 millones, mientras La República cerró con ganancias por $869 millones, tras haber estado en pérdida el año anterior. En los medios económicos especializados se observó una mayor capacidad de resistencia. Forbes Colombia elevó sus ingresos 23,9%, hasta $6.310 millones, y obtuvo utilidades por $586 millones. Bloomberg también logró resultado positivo con $504 millones, pese a una menor facturación.

Los nativos digitales siguieron ganando espacio, aunque todavía enfrentan desafíos para consolidar rentabilidad sostenida. Cambio fue uno de los casos destacados: aumentó ingresos 21,1%, hasta $10.250 millones, y pasó de pérdidas a utilidades por $502,2 millones.

Pulzo vivió el movimiento contrario. Sus ingresos bajaron 24,7%, hasta $8.508 millones, y cerró con pérdidas de $1.164 millones. Publimetro mejoró eficiencia, aunque siguió en negativo, mientras La Silla Vacía redujo pérdidas pese a menores ingresos.

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