Hora y dónde ver la FMS Internacional, la final de las ligas de freestyle latinoamericano

El evento se llevará a cabo en México y Aczino buscará defender su título - crédito Urban Roosters

El crecimiento del freestyle ha hecho que la disciplina pueda tener eventos en vivo con una presencia masiva de público en los países de habla hispana. Muestra de ello es que la FMS Internacional 2026 reunirá a los mejores exponentes el 25 de abril en la Plaza de la Mexicanidad, en Ciudad Juárez, México.

En este evento se enfrentarán los representantes más destacados de las ligas nacionales de España, Argentina, México, Chile, Colombia, Perú y el Caribe, además de otros que fueron invitados a través de votación del público.

El evento, organizado por Urban Roosters, convoca a los clasificados de cada una de las ligas FMS, seleccionados tras el final de la temporada de competencias nacionales. Entre los participantes figuran campeones consagrados y figuras emergentes del freestyle.

El sistema de clasificación incluyó cupos directos para los mejores puntajes y la realización de un torneo clasificatorio especial para la región Caribe, que terminará de definir la lista de finalistas.

El mexicano fue el campeón de la edición anterior - crédito Red Bull

La transmisión oficial estará disponible de manera gratuita por el canal de YouTube de Urban Roosters a partir de las 5:00 p. m. (hora local de Ciudad Juárez), 6:00 p. m. en Colombia.

La lista de competidores incluye nombres como Aczino (México), vigente campeón internacional, Chuty (España), Stuart (Argentina), Teorema (Chile), Gazir (España, clasificado por Colombia), Larrix (Argentina), Kodigo (Argentina), Jony Beltrán (México), Azuky (México, elegido por la comunidad), El Menor (Chile), Acertijo (Chile), Valles-T (Colombia), Marithea (Colombia, clasificada por México), KG (Perú) y representantes del Caribe.

Cabe recordar que el último cupo será definido mediante un torneo clasificatorio que se llevará a cabo antes del evento principal; en este no habrá representantes de Colombia.

El colombiano ocupó el tercer lugar en la final internacional de Red Bull en Chile - crédito Red Bull

Formato para elegir al mejor rapero de habla hispana

El formato de la FMS Internacional combina rondas de enfrentamientos directos en batallas uno contra uno, evaluadas por un jurado experto que califica métricas, contenido, flow, puesta en escena y capacidad de respuesta.

El sistema de competencia favorece la dinámica y la exigencia, ya que cada participante debe enfrentarse a los mejores del circuito y avanzar por eliminación directa hasta la gran final. Este formato ha hecho que el evento se consolide como el principal escenario para el freestyle en español.

Colombia tendrá dos representantes en el evento - crédito @lokilloflorez/Instagram

Las expectativas en Colombia se centran en el desempeño de los representantes cafeteros, que serán Valles T y Marithea. Este es el perfil de los raperos que representarán a la Tricolor.

Valles-T, cuyo nombre real es Harold Orozco, ha sido referente de la escena colombiana y latinoamericana por su técnica, fluidez y dominio del escenario. Se hizo conocido en el circuito internacional por sus participaciones en Red Bull Batalla de los Gallos y FMS Colombia, donde consolidó un estilo basado en la coherencia y la contundencia lírica. Su experiencia en competencias internacionales lo ubica como uno de los favoritos del público y como un rival difícil para cualquier contrincante.

Por su parte, Marithea (María Fernanda Tapiero) ha destacado como una de las voces femeninas más influyentes del freestyle en habla hispana. Su capacidad para improvisar, su contenido crítico y su manejo escénico la llevaron a ganar la Red Bull Batalla de los Gallos Colombia y a ser finalista de FMS Colombia, donde se clasificó a la edición internacional a través de la liga mexicana. Marithea ha abierto espacios para la participación de mujeres en un ambiente tradicionalmente masculino y se ha convertido en símbolo de innovación y talento dentro del circuito competitivo.

Hasta el momento, Colombia no ha tenido un campeón internacional en los torneos finales de FMS o Red Bull; lo más cerca del título que ha estado un cafetero es cuando Valles T llegó a la final de 2017 en España.