Colombia

Hora y dónde ver la FMS Internacional, la final de las ligas de freestyle latinoamericano

El evento se llevará a cabo en Ciudad Juárez, con Valles T y Marithea como representantes de Colombia

Guardar
FMS Internacional 2026
El evento se llevará a cabo en México y Aczino buscará defender su título - crédito Urban Roosters

El crecimiento del freestyle ha hecho que la disciplina pueda tener eventos en vivo con una presencia masiva de público en los países de habla hispana. Muestra de ello es que la FMS Internacional 2026 reunirá a los mejores exponentes el 25 de abril en la Plaza de la Mexicanidad, en Ciudad Juárez, México.

En este evento se enfrentarán los representantes más destacados de las ligas nacionales de España, Argentina, México, Chile, Colombia, Perú y el Caribe, además de otros que fueron invitados a través de votación del público.

El evento, organizado por Urban Roosters, convoca a los clasificados de cada una de las ligas FMS, seleccionados tras el final de la temporada de competencias nacionales. Entre los participantes figuran campeones consagrados y figuras emergentes del freestyle.

El sistema de clasificación incluyó cupos directos para los mejores puntajes y la realización de un torneo clasificatorio especial para la región Caribe, que terminará de definir la lista de finalistas.

El mexicano es el tricampeón de Red Bull Batalla y llega a Bogotá a defender su cinturón - crédito Red Bull Content Pool/ Marcos Ferro
El mexicano fue el campeón de la edición anterior - crédito Red Bull

La transmisión oficial estará disponible de manera gratuita por el canal de YouTube de Urban Roosters a partir de las 5:00 p. m. (hora local de Ciudad Juárez), 6:00 p. m. en Colombia.

La lista de competidores incluye nombres como Aczino (México), vigente campeón internacional, Chuty (España), Stuart (Argentina), Teorema (Chile), Gazir (España, clasificado por Colombia), Larrix (Argentina), Kodigo (Argentina), Jony Beltrán (México), Azuky (México, elegido por la comunidad), El Menor (Chile), Acertijo (Chile), Valles-T (Colombia), Marithea (Colombia, clasificada por México), KG (Perú) y representantes del Caribe.

Cabe recordar que el último cupo será definido mediante un torneo clasificatorio que se llevará a cabo antes del evento principal; en este no habrá representantes de Colombia.

Valles-T | El MC vallecaucano cayó en semis frente a Fat N. Foto: Pablo Figueroa Páez - Infobae
El colombiano ocupó el tercer lugar en la final internacional de Red Bull en Chile - crédito Red Bull

Formato para elegir al mejor rapero de habla hispana

El formato de la FMS Internacional combina rondas de enfrentamientos directos en batallas uno contra uno, evaluadas por un jurado experto que califica métricas, contenido, flow, puesta en escena y capacidad de respuesta.

El sistema de competencia favorece la dinámica y la exigencia, ya que cada participante debe enfrentarse a los mejores del circuito y avanzar por eliminación directa hasta la gran final. Este formato ha hecho que el evento se consolide como el principal escenario para el freestyle en español.

El humorista avanzó hasta los cuartos de final de la FMS Internacional - crédito @lokilloflorez/Instagram
Colombia tendrá dos representantes en el evento - crédito @lokilloflorez/Instagram

Las expectativas en Colombia se centran en el desempeño de los representantes cafeteros, que serán Valles T y Marithea. Este es el perfil de los raperos que representarán a la Tricolor.

Valles-T, cuyo nombre real es Harold Orozco, ha sido referente de la escena colombiana y latinoamericana por su técnica, fluidez y dominio del escenario. Se hizo conocido en el circuito internacional por sus participaciones en Red Bull Batalla de los Gallos y FMS Colombia, donde consolidó un estilo basado en la coherencia y la contundencia lírica. Su experiencia en competencias internacionales lo ubica como uno de los favoritos del público y como un rival difícil para cualquier contrincante.

Por su parte, Marithea (María Fernanda Tapiero) ha destacado como una de las voces femeninas más influyentes del freestyle en habla hispana. Su capacidad para improvisar, su contenido crítico y su manejo escénico la llevaron a ganar la Red Bull Batalla de los Gallos Colombia y a ser finalista de FMS Colombia, donde se clasificó a la edición internacional a través de la liga mexicana. Marithea ha abierto espacios para la participación de mujeres en un ambiente tradicionalmente masculino y se ha convertido en símbolo de innovación y talento dentro del circuito competitivo.

Hasta el momento, Colombia no ha tenido un campeón internacional en los torneos finales de FMS o Red Bull; lo más cerca del título que ha estado un cafetero es cuando Valles T llegó a la final de 2017 en España.

Temas Relacionados

FMSUrban RoostersFreestyleRapColombia-Noticias

Más Noticias

Asofondos pidió a la Corte Constitucional frenar el traslado de recursos pensionales mientras se define la legalidad del decreto del Gobierno

El gremio de fondos privados pidió autorizar la inaplicación temporal de la norma que ordena giros a Colpensiones, argumentando riesgos jurídicos y financieros

Asofondos pidió a la Corte Constitucional frenar el traslado de recursos pensionales mientras se define la legalidad del decreto del Gobierno

Los medios en Colombia entran en zona roja tras desplome de ingresos y pérdidas millonarias, así está el tablero

Solo nueve de 23 compañías lograron utilidades en 2025, mientras la mayoría enfrenta caída en ingresos, pérdidas acumuladas y un modelo de negocio cada vez más presionado por el mercado digital y la publicidad

Los medios en Colombia entran en zona roja tras desplome de ingresos y pérdidas millonarias, así está el tablero

Estos han sido los ataques que tienen en alerta a Cali y el Cauca: más de 80 atentados y una violencia que no da tregua

Desde carros bomba y motos cargadas con explosivos hasta ataques con drones, la región acumula años de violencia con saldo de muertos, heridos y comunidades que siguen viviendo bajo amenaza constante

Estos han sido los ataques que tienen en alerta a Cali y el Cauca: más de 80 atentados y una violencia que no da tregua

La Liendra recibió amenazas por sus incursiones en la zona de tolerancia de Medellín: “Nos ofreció bala”

El creador de contenido volvió a meterse en el sector de la capital antioqueña, y difundió en plataformas digitales un video en el que era intimidado por un hombre en moto

La Liendra recibió amenazas por sus incursiones en la zona de tolerancia de Medellín: “Nos ofreció bala”

Caso Agro Ingreso Seguro: Corte Suprema revocó condena contra los poderosos empresarios Dávila Abondano y ordenó rehacer el proceso

Una reciente decisión judicial, conocida por Infobae Colombia, contituye un choque de trenes en el alto tribunal, luego de que la Sala de Casación Penal hubiera ratificado la condena en última instancia y la Sala Laboral la dejara sin efectos

Caso Agro Ingreso Seguro: Corte Suprema revocó condena contra los poderosos empresarios Dávila Abondano y ordenó rehacer el proceso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estos han sido los ataques que tienen en alerta a Cali y el Cauca: más de 80 atentados y una violencia que no da tregua

Estos han sido los ataques que tienen en alerta a Cali y el Cauca: más de 80 atentados y una violencia que no da tregua

ExFarc reconocieron ser responsables del secuestro y muerte de ‘La Cacica’, fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata

Exmilitares reconocieron ante la JEP detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

Disidentes de las Farc atacaron a tiros una patrulla de la Policía en Miranda, Cauca: habría un civil herido

Dos líderes sociales asesinados el mismo día elevan la preocupación en Cauca: van 46 víctimas en Colombia durante 2026

ENTRETENIMIENTO

La Liendra recibió amenazas por sus incursiones en la zona de tolerancia de Medellín: “Nos ofreció bala”

La Liendra recibió amenazas por sus incursiones en la zona de tolerancia de Medellín: “Nos ofreció bala”

Superlitio presenta su LP ‘Días Perfectos’, una respuesta a un mundo saturado: “Siempre hay una vocación muy artesanal en nosotros”

Fonseca lanzó su nuevo álbum ‘Antes que el tiempo se vaya’: Juanes, Rubén Blades, Manuel Medrano están en el proyecto

Aida Victoria Merlano reaccionó con pulla a supuesto mensaje de cumpleaños por parte de El Agropecuario: “No tiene ni para la cuota del niño”

El cantante Sai, hijo de Diego Trujillo, confesó que le robó dos millones de pesos a un ministro: “Los gastamos en Mc Donalds”

Deportes

Kevin Serna fue blanco de los gritos de Luis Zubeldia con Fluminense en pleno partido: esta fue la razón

Kevin Serna fue blanco de los gritos de Luis Zubeldia con Fluminense en pleno partido: esta fue la razón

Teófilo Gutiérrez reveló por qué sacó un arma en el vestuario de Racing, habló de falta de cariño de sus compañeros

Mainz vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en acción con el campeón de la Bundesliga

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se verán en Colombia: quedó confirmada la programación completa

Dura indirecta de Mackalister Silva a los que señalan de hacerle “el cajón” a los técnicos de Millonarios: “Voy a salir a poner la cara”