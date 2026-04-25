Colombia

Atentado en Cali: estas son las medidas que buscan cerrar el cerco y evitar otro ataque terrorista

Las autoridades activaron un paquete urgente de acciones en toda la ciudad mientras avanzan las investigaciones y crece la presión por resultados

Guardar
Explosión en cantón militar de Cali - crédito captura de pantalla El País Cali/X
El Gobierno anuncia medidas inmediatas de seguridad tras el atentado con explosivos cerca del Batallón Pichincha en el sur de Cali - crédito captura de pantalla/X

Una respuesta inmediata en seguridad fue anunciada el viernes 24 de abril tras el atentado con explosivos en inmediaciones del Batallón Pichincha, en el sur de Cali. Autoridades locales y nacionales confirmaron nuevas acciones para contener la amenaza, reforzar la presencia institucional y avanzar en la búsqueda de los responsables.

Entre las primeras decisiones quedó definido el aumento de la recompensa hasta $200 millones por información que permita capturar y judicializar a quienes participaron en el ataque. Al mismo tiempo, se activó un plan candado en puntos estratégicos de la ciudad para cerrar posibles rutas de escape.

Panorámica de Cali
Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $200 millones por información que permita capturar a los responsables del ataque en Cali - crédito Alcaldía de Cali

La jornada también dejó un mensaje político claro, la crisis de orden público ya no se está leyendo solo como un problema local. Desde Cali insistieron en que la situación requiere respaldo directo del Gobierno Nacional y una estrategia articulada que incluya al Valle del Cauca y municipios vecinos como Jamundí.

El alcalde Alejandro Éder entregó detalles luego del consejo de seguridad regional realizado tras la emergencia. Según explicó, las autoridades acordaron medidas urgentes para fortalecer la capacidad de reacción de la Fuerza Pública y devolver tranquilidad a la ciudadanía. “Tomamos decisiones claras y contundentes para enfrentar esta amenaza”, señaló el mandatario.

Entre los anuncios, se confirmó el refuerzo de las estaciones de Policía y las unidades del Ejército con presencia conjunta y controles coordinados entre Cali y Jamundí. El objetivo es blindar corredores estratégicos, prevenir nuevos hechos violentos y responder con mayor rapidez ante cualquier alerta. Además, la Administración distrital avanzará en la adquisición de herramientas tecnológicas para apoyar operaciones de seguridad. Entre ellas aparecen drones y otros equipos que permitirían mejorar vigilancia, seguimiento y monitoreo en zonas priorizadas.

Desde la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle también reiteraron la disposición para trabajar con el Ejecutivo nacional. Éder insistió en que se necesita una respuesta más fuerte frente a organizaciones criminales que vienen alterando la seguridad regional. “Esta amenaza no es solo de Cali, es un desafío para todo el país y debe enfrentarse con una respuesta firme, articulada y sin dilaciones”, expresó.

La Administración Distrital busca aliviar la carga económica y fomentar el pago efectivo del impuesto predial en beneficio del progreso de Cali - crédito Colprensa
El alcalde Alejandro Eder anunció el fortalecimiento de la Fuerza Pública y la adquisición de nuevas herramientas tecnológicas para la vigilancia en Cali - crédito Colprensa

Horas después, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el Gobierno también adoptará medidas extraordinarias. El funcionario aseguró que sostuvo comunicación directa con el alcalde caleño tras lo sucedido.

“Después de los hechos acaecidos en la ciudad de Cali, me solidarizo con el pueblo caleño y vallecaucano; lo que ha pasado es otra vez una atrocidad contra la vida, la democracia y el país; es un problema para todos. He hablado con el alcalde de Cali, Alejandro Éder; vamos a tomar medidas con inteligencia, más pie de fuerza y vamos a convocar las reuniones necesarias junto al Consejo de Seguridad Nacional”, dijo el jefe de la cartera.

El anuncio incluye incremento del pie de fuerza, acciones de inteligencia y nuevas reuniones de alto nivel para evaluar la situación de orden público en la capital vallecaucana.

Mientras tanto, la ciudad enfrenta impactos inmediatos en movilidad. La Secretaría de Movilidad de Cali implementó cierres viales y desvíos en el área cercana al cantón militar para facilitar operativos de inspección y garantizar seguridad. Entre los puntos con restricciones están la carrera 80 con calle 6A en ambos sentidos, la calle 5 con carrera 82, la calle 5 con carrera 79, la calle 5 con carrera 70 y la calle 10 con carrera 66.

El Gobierno anuncia medidas inmediatas de seguridad tras el atentado con explosivos cerca del Batallón Pichincha en el sur de Cali - crédito Colprensa
El Gobierno anuncia medidas inmediatas de seguridad tras el atentado con explosivos cerca del Batallón Pichincha en el sur de Cali - crédito Colprensa

También hay regulación vehicular en la calle 13 con carrera 83, carrera 98 y calle 13 con carrera 100, zonas consideradas clave para la circulación del sur de la ciudad. Desde el sistema MÍO, Metrocali informó modificaciones preventivas en varias rutas. Los servicios E21, T31, P21C, P51C, P21E y A61 realizan desvíos temporales por recomendación de la Policía.

“Desde el centro de gestión de la Secretaría de Movilidad damos información a la ciudadanía de lo que está aconteciendo en este momento en la zona sur de la ciudad. Mantenemos por la situación de orden público unos cierres y desvíos”, informó Duvier Ossa, gestor operativo de Movilidad Cali.

El funcionario agregó que algunas medidas pueden generar congestión en horas pico, especialmente en accesos hacia el Batallón Pichincha y corredores cercanos a la Calle Quinta. Por eso, las autoridades recomendaron utilizar vías alternas como la calle 14, la calle 16 y la calle 25 para movilizarse de sur a norte mientras continúan los operativos.

Temas Relacionados

CaliAtentado en CaliAlejandro EderSeguridad CaliColombia-Noticias

Más Noticias

Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió la intervención del Gobierno a Savia Salud: ordenó el retorno de la EPS a sus directivos

La medida cautelar fue decretada tras resolver una demanda que cuestionaba la legalidad de la toma de posesión de la entidad en salud

Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió la intervención del Gobierno a Savia Salud: ordenó el retorno de la EPS a sus directivos

Festival Vallenato 2026: conozca toda la programación de la edición 59, horarios y artistas invitados

Del 25 de abril al 2 de mayo, la capital del Cesar centrará las miradas de todo el país en una edición donde será homenajeado El Binomio de Oro de América

Festival Vallenato 2026: conozca toda la programación de la edición 59, horarios y artistas invitados

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 23 de abril de 2026

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 23 de abril de 2026

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, viernes 24 de abril de 2026

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, viernes 24 de abril de 2026

Exfuncionarias del Fondo de Adaptación aseguran que fueron obligadas a firmar sus cartas de renuncia en reunión citada por Angie Rodríguez

Diana Marcela Ramírez y Verónica Villegas denunciaron que les quitaron sus objetos personales y que salieron de la entidad en plena Ley de Garantías

Exfuncionarias del Fondo de Adaptación aseguran que fueron obligadas a firmar sus cartas de renuncia en reunión citada por Angie Rodríguez
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estos han sido los ataques que tienen en alerta a Cali y el Cauca: más de 80 atentados y una violencia que no da tregua

Estos han sido los ataques que tienen en alerta a Cali y el Cauca: más de 80 atentados y una violencia que no da tregua

ExFarc reconocieron ser responsables del secuestro y muerte de ‘La Cacica’, fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata

Exmilitares reconocieron ante la JEP detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

Disidentes de las Farc atacaron a tiros una patrulla de la Policía en Miranda, Cauca: habría un civil herido

Dos líderes sociales asesinados el mismo día elevan la preocupación en Cauca: van 46 víctimas en Colombia durante 2026

ENTRETENIMIENTO

Festival Vallenato 2026: conozca toda la programación de la edición 59, horarios y artistas invitados

Festival Vallenato 2026: conozca toda la programación de la edición 59, horarios y artistas invitados

Aida Victoria Merlano está en la mira de los seguidores de ‘La Mansión VIP’ por sus interacciones nocturnas con otro participante

La Liendra recibió amenazas por sus incursiones en la zona de tolerancia de Medellín: “Nos ofreció bala”

Superlitio presenta su LP ‘Días Perfectos’, una respuesta a un mundo saturado: “Siempre hay una vocación muy artesanal en nosotros”

Fonseca lanzó su nuevo álbum ‘Antes que el tiempo se vaya’: Juanes, Rubén Blades, Manuel Medrano están en el proyecto

Deportes

Kevin Serna fue blanco de los gritos de Luis Zubeldia con Fluminense en pleno partido: esta fue la razón

Kevin Serna fue blanco de los gritos de Luis Zubeldia con Fluminense en pleno partido: esta fue la razón

Teófilo Gutiérrez reveló por qué sacó un arma en el vestuario de Racing, habló de falta de cariño de sus compañeros

Mainz vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en acción con el campeón de la Bundesliga

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se verán en Colombia: quedó confirmada la programación completa

Dura indirecta de Mackalister Silva a los que señalan de hacerle “el cajón” a los técnicos de Millonarios: “Voy a salir a poner la cara”