Atentado en Cali: estas son las medidas que buscan cerrar el cerco y evitar otro ataque terrorista

El Gobierno anuncia medidas inmediatas de seguridad tras el atentado con explosivos cerca del Batallón Pichincha en el sur de Cali - crédito captura de pantalla/X

Una respuesta inmediata en seguridad fue anunciada el viernes 24 de abril tras el atentado con explosivos en inmediaciones del Batallón Pichincha, en el sur de Cali. Autoridades locales y nacionales confirmaron nuevas acciones para contener la amenaza, reforzar la presencia institucional y avanzar en la búsqueda de los responsables.

Entre las primeras decisiones quedó definido el aumento de la recompensa hasta $200 millones por información que permita capturar y judicializar a quienes participaron en el ataque. Al mismo tiempo, se activó un plan candado en puntos estratégicos de la ciudad para cerrar posibles rutas de escape.

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $200 millones por información que permita capturar a los responsables del ataque en Cali - crédito Alcaldía de Cali

La jornada también dejó un mensaje político claro, la crisis de orden público ya no se está leyendo solo como un problema local. Desde Cali insistieron en que la situación requiere respaldo directo del Gobierno Nacional y una estrategia articulada que incluya al Valle del Cauca y municipios vecinos como Jamundí.

El alcalde Alejandro Éder entregó detalles luego del consejo de seguridad regional realizado tras la emergencia. Según explicó, las autoridades acordaron medidas urgentes para fortalecer la capacidad de reacción de la Fuerza Pública y devolver tranquilidad a la ciudadanía. “Tomamos decisiones claras y contundentes para enfrentar esta amenaza”, señaló el mandatario.

Entre los anuncios, se confirmó el refuerzo de las estaciones de Policía y las unidades del Ejército con presencia conjunta y controles coordinados entre Cali y Jamundí. El objetivo es blindar corredores estratégicos, prevenir nuevos hechos violentos y responder con mayor rapidez ante cualquier alerta. Además, la Administración distrital avanzará en la adquisición de herramientas tecnológicas para apoyar operaciones de seguridad. Entre ellas aparecen drones y otros equipos que permitirían mejorar vigilancia, seguimiento y monitoreo en zonas priorizadas.

Desde la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle también reiteraron la disposición para trabajar con el Ejecutivo nacional. Éder insistió en que se necesita una respuesta más fuerte frente a organizaciones criminales que vienen alterando la seguridad regional. “Esta amenaza no es solo de Cali, es un desafío para todo el país y debe enfrentarse con una respuesta firme, articulada y sin dilaciones”, expresó.

El alcalde Alejandro Eder anunció el fortalecimiento de la Fuerza Pública y la adquisición de nuevas herramientas tecnológicas para la vigilancia en Cali - crédito Colprensa

Horas después, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el Gobierno también adoptará medidas extraordinarias. El funcionario aseguró que sostuvo comunicación directa con el alcalde caleño tras lo sucedido.

“Después de los hechos acaecidos en la ciudad de Cali, me solidarizo con el pueblo caleño y vallecaucano; lo que ha pasado es otra vez una atrocidad contra la vida, la democracia y el país; es un problema para todos. He hablado con el alcalde de Cali, Alejandro Éder; vamos a tomar medidas con inteligencia, más pie de fuerza y vamos a convocar las reuniones necesarias junto al Consejo de Seguridad Nacional”, dijo el jefe de la cartera.

El anuncio incluye incremento del pie de fuerza, acciones de inteligencia y nuevas reuniones de alto nivel para evaluar la situación de orden público en la capital vallecaucana.

Mientras tanto, la ciudad enfrenta impactos inmediatos en movilidad. La Secretaría de Movilidad de Cali implementó cierres viales y desvíos en el área cercana al cantón militar para facilitar operativos de inspección y garantizar seguridad. Entre los puntos con restricciones están la carrera 80 con calle 6A en ambos sentidos, la calle 5 con carrera 82, la calle 5 con carrera 79, la calle 5 con carrera 70 y la calle 10 con carrera 66.

El Gobierno anuncia medidas inmediatas de seguridad tras el atentado con explosivos cerca del Batallón Pichincha en el sur de Cali - crédito Colprensa

También hay regulación vehicular en la calle 13 con carrera 83, carrera 98 y calle 13 con carrera 100, zonas consideradas clave para la circulación del sur de la ciudad. Desde el sistema MÍO, Metrocali informó modificaciones preventivas en varias rutas. Los servicios E21, T31, P21C, P51C, P21E y A61 realizan desvíos temporales por recomendación de la Policía.

“Desde el centro de gestión de la Secretaría de Movilidad damos información a la ciudadanía de lo que está aconteciendo en este momento en la zona sur de la ciudad. Mantenemos por la situación de orden público unos cierres y desvíos”, informó Duvier Ossa, gestor operativo de Movilidad Cali.

El funcionario agregó que algunas medidas pueden generar congestión en horas pico, especialmente en accesos hacia el Batallón Pichincha y corredores cercanos a la Calle Quinta. Por eso, las autoridades recomendaron utilizar vías alternas como la calle 14, la calle 16 y la calle 25 para movilizarse de sur a norte mientras continúan los operativos.