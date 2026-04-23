Colombia

Así fue la caída de Los Golden, banda señalada de matar a un optómetra a bala frente a su hijo

Una investigación exhaustiva permitió que los presuntos agresores fueran presentados ante la justicia por homicidio agravado y otros delitos, tras un ataque registrado durante un evento deportivo escolar

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La banda delictiva responsable de la muerte de un optómetra en enero de 2026 actuó en una cancha fútbol del sector - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La banda delictiva responsable de la muerte de un optómetra en enero de 2026 actuó en una cancha fútbol del sector - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tres meses después del homicidio que sacudió a la comunidad médica de Barranquilla, las autoridades detuvieron a los presuntos responsables del asesinato de Carlos Enrique Rojas Ávila, médico optómetra que fue atacado el 18 de enero de 2026 durante un partido de fútbol de su hijo.

Según la información proporcionada por el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana, la captura forma parte de una estrategia institucional sostenida para combatir los crímenes violentos en el Caribe colombiano, especialmente aquellos cometidos por organizaciones como Los Golden, que son reconocidos por amedrentar a los habitantes de la ciudad empleando técnicas de violencia.

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La policía captura a cuatro presuntos implicados en el homicidio de un médico en Barranquilla - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La estructura delictiva cuenta con un amplio historial criminal

En una operación coordinada, identificada como Galeno, la Policía Nacional ejecutó de manera simultánea diligencias de allanamiento y registro en Cartagena, Soledad y el barrio El Bosque de Barranquilla, según el reporte oficial citado por medios como El Universal.

Como resultado de estas labores, se confirmó la detención de tres personas, mientras que un cuarto integrante de la banda fue notificado en un centro carcelario, donde ya se encontraba recluido por otros delitos.

El grupo criminal, conocido también como Los Golfos, acumulaba una trayectoria significativa en el delito, con 17 anotaciones judiciales entre los cuatro capturados. Entre los registros oficiales de las autoridades se encuentra que sus integrantes son responsables de delitos como: homicidio, receptación, fuga de presos, porte ilegal de armas de fuego y violencia contra servidor público, lo que caracteriza a la banda como una de las más peligrosas en el centro y norte de Barranquilla.

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El médico fue baleado frente a su hijo, menor de edad, lo que causó rechazo entre la población - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así fue el asesinato de Carlos Enrique Rojas Ávila

El crimen ocurrió el 18 de enero de 2026 en el momento en el que Rojas Ávila, de 53 años, fue abordado por varios individuos que intentaron despojarlo de una cadena de oro. El ataque, perpetrado frente a su hijo, desencadenó indignación tanto en la ciudadanía como en la comunidad médica, lo que incrementó la presión sobre las autoridades para esclarecer los hechos.

Desde esa fecha, las autoridades implementaron una investigación exhaustiva que integró labores de inteligencia y seguimiento a los líderes de Los Golden, encontrando así que la banda era reconocida por la cantidad de actos delictivos cometidos en el sector.

Tras confirmarse la caída de estos importantes miembros del grupo delincuencial, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla destacó la importancia de la estrategia: “Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la convivencia. No descansaremos en nuestra lucha contra el homicidio”.

El trabajo de inteligencia luego del ataque a un médico local demostró cómo la colaboración institucional puede enfrentar estructuras peligrosas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El trabajo de inteligencia luego del ataque a un médico local demostró cómo la colaboración institucional puede enfrentar estructuras peligrosas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con la información difundida el 22 de abril de 2026, se conoció que los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y enfrentan cargos por homicidio agravado y hurto calificado agravado, reflejando la gravedad de los hechos que originaron la operación.

Llama la atención que la cuarta persona notificada ya había sido recluida en un centro penitenciario por delitos previos, lo que refuerza la evidencia de la reincidencia de los integrantes de Los Golden.

La operación que se llevó a cabo en los primeros meses del año es considerada por las autoridades como un ejemplo de coordinación interinstitucional para combatir el crimen organizado, puesto que la metodología empleada en los allanamientos simultáneos en tres ciudades permitió abordar la dimensión regional de la estructura criminal y constituye una advertencia para grupos que actúan bajo esquemas similares en la zona norte de Colombia.

Entre tanto, los allegados a la víctima y la comunidad de Barranquilla exigen todo el peso de la ley en contra de los responsables del asesinato de un referente de la salud como Carlos Enrique Rojas Ávila que se convirtió en símbolo de la violencia y desató un nuevo llamado para incrementar la seguridad en la región.

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