El caso de Zulma Guzmán y el asesinato de las niñas con frambuesas envenenadas con talio fue convertido en libro: será presentado en la Filbo

El libro '¿Asesina en serie? El misterio de las Frambuesas con Talio' revela detalles inéditos sobre los envenenamientos con talio en Bogotá - crédito captura pantalla Verdades Incómodas/Youtube/Canva/composición fotográfica

La polémica historia de la empresaria Zulma Guzmán y su presunta participación en una serie de envenenamientos con talio tendrá su propio libro, después de que se anunciara el lanzamiento de ¿Asesina en serie? El misterio de las frambuesas con talio, una obra periodística con detalles inéditos del caso.

El libro, escrito por el periodista judicial Florencio Sánchez, ofrece una visión inédita de la investigación que sacudió al país tras la muerte de dos menores el 3 de abril de 2025 en el norte de Bogotá después de consumir unas frambuesas impregnadas con la sustancia.

La publicación será presentada oficialmente el miércoles 22 de abril a las 5:00 p. m. en el Auditorio José Asunción Silva de Corferias, como parte de la programación de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026.

Durante el evento, el autor compartirá detalles sobre el proceso investigativo, la magnitud del caso y los descubrimientos que consiguió al analizar documentos reservados.

Investigación y reconstrucción del caso

Zulma Guzmán podría obtener libertad provisional en el Reino Unido si cumple con los requisitos que establece la justicia británica - crédito Zulma Guzmán/Redes sociales

El libro se apoya en expedientes de la Fiscalía, reconstrucciones forenses y testimonios que hasta ahora permanecían bajo reserva judicial. Sánchez reúne en su relato tanto los hechos del crimen como una entrevista exclusiva con la principal sospechosa, la empresaria Zulma Guzmán Castro.

El caso se originó cuando un grupo de niñas compartía una tarde de juegos en el apartamento de una compañera. La tragedia desató una serie de interrogantes entre los investigadores y la opinión pública sobre los motivos y los métodos empleados.

La investigación periodística de Sánchez se adentra en la utilización del talio como veneno, analizando cómo pudo pasar inadvertido durante un tiempo previo al desenlace fatal.

En respuesta a una de las preguntas más recurrentes sobre el caso, el libro documenta cómo el talio habría actuado de forma silenciosa antes de ser detectado, lo que permitió que la agresora operara sin levantar sospechas inmediatas. Esta característica convirtió al caso en un desafío para los peritos y alimentó la hipótesis de la existencia de una agresora serial.

La Fiscalía aportó pruebas, en contra de Zulma Guzmán, de la contaminación intencional con talio en alimentos que causaron la muerte de dos menores y lesiones graves a dos jóvenes en Bogotá - crédito Colprensa

“El libro no solo reconstruye un asesinato, sino que explora una hipótesis aún más inquietante: la posibilidad de estar frente a una agresora serial silenciosa, capaz de convertir lo íntimo y lo cotidiano en el escenario perfecto del crimen”, señaló el autor en declaraciones recogidas por Semana.

Según el autor, el texto no solo reconstruye los hechos que llevaron al fallecimiento de las menores, sino que también explora la posibilidad de encontrarse ante una agresora serial, capaz de transformar el entorno cotidiano en escenario de crimen. Sánchez sostiene que la investigación revela patrones que podrían vincular otros incidentes similares al mismo modus operandi.

La narrativa, basada en fuentes judiciales y periodísticas, busca arrojar luz sobre preguntas que la sociedad aún se hace: ¿desde cuándo se utilizaba el veneno? ¿Cuántas víctimas podrían estar relacionadas? ¿Qué llevó a la principal sospechosa a ejecutar una acción tan calculada?

En qué va el caso de Zulma Guzmán

Las familias afectadas por el caso de las frambuesas envenenadas con talio han solicitado que la Fiscalía General de la Nación convoque de forma virtual la audiencia de imputación de cargos por homicidio contra Zulma Guzmán, la principal sospechosa de los hechos que conmocionaron a Bogotá en abril de 2025.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, explicó cuáles fueron los requisitos que tuvo en cuenta el Reino Unido para la extradición de Zulma Guzmán - crédito @FiscaliaCol/X

Esta exigencia surge mientras Guzmán permanece en el Reino Unido, recibiendo atención médica y psiquiátrica, y cuando se proyecta que el proceso de extradición podría prolongarse al menos un año adicional, según información confirmada por el abogado penalista Fabio Humar a Caracol Radio.

La fiscal general Luz Adriana Camargo informó a Caracol Radio que los avances en la investigación han permitido establecer una conexión directa entre Zulma Guzmán y los casos de intoxicación.

“El equipo de investigadores ha descubierto que el episodio en el que presuntamente está involucrada la señora Zulma Guzmán, relacionado con las muertes de las dos niñas, no sería un episodio aislado. Tenemos evidencia cierta de otro caso que ocurrió aproximadamente hace un año y que involucra a una familiar de la señora Zulma. Tenemos el mismo método de envenenamiento y el grupo de investigación y de criminalística ha encontrado evidencia científica que muestra un episodio de envenenamiento con unas características muy similares, lo cual nos hace pensar en que podemos estar ante un episodio de asesinato serial”, detalló Camargo.

La prueba científica recopilada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses fue determinante para establecer que el consumo de las frambuesas estuvo asociado a la presencia del metal tóxico.

El informe revela que dos menores fallecieron por ingerir un falso regalo: frambuesas enviadas mediante una empresa de mensajería y contaminadas con talio, un elemento químico altamente peligroso. El hecho ocurrió entre el 5 y el 9 de abril de 2025, según los resultados coordinados por los fiscales y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, y recabados en el informe de necropsia.

En línea con esta hipótesis, el expediente vincula otra intoxicación ocurrida el 25 de enero de 2025, presuntamente ejecutada bajo el mismo método y cuyas afectaciones se dirigieron contra Elvira Restrepo, cuñada de Guzmán. La afectada fue atendida inicialmente en la Fundación Santa Fe de Bogotá y, debido a la gravedad, luego trasladada para atención especializada a Estados Unidos.