Periodista víctima de acoso sexual en Caracol Televisión relató lo que padeció en el canal: “Me forzó y me manoseó uno de los presentadores despedidos”

La comunicadora contó detalles de lo que fue su paso por Bluradio - créditos archivo Colprensa / Camila Díaz | LinkedIn

La periodista Tatiana Cruz hizo público su testimonio de acoso sexual mientras trabajaba en Noticias Caracol, sumándose a la ola de denuncias que han sacudido los medios de comunicación en Colombia desde el viernes 20 de marzo de 2026.

Su relato a la revista Raya expuso de nuevo patrones de violencia de género, el miedo a denunciar y la falta de protocolos efectivos en grandes organizaciones periodísticas.

“Me insinuaba muchas cosas”

Cruz cuenta que, desde su ingreso a Caracol Televisión, fue objeto de miradas, insinuaciones y propuestas inapropiadas por parte de uno de los presentadores que posteriormente fue desvinculado del canal.

“Me invitaba a cosas como a onces, me insinuaba muchas cosas. Incluso una vez tuvimos una conversación porque yo lo veía como un referente y me dijo: ‘Para ascender tienes que estar dispuesta a todo, a todos’. Después de eso ya empezaron las insinuaciones. En un punto esta persona ya se sobrepasa conmigo. Hubo más allá que palabras, realmente hubo un manoseo, un forzamiento inclusive”, relató Cruz.

La periodista mencionó que a partir de ese momento, su vida laboral se volvió una rutina de evasión y ansiedad.

“Empecé a mirar cómo podía yo evadir a esta persona, pero es un medio grande, así por mal que fuera no podía porque no sabía en qué momento me lo podía encontrar en un pasillo, una cafetería, en la sala de redacción”, señala.

Cruz contó lo que vivió en su paso por la reconocida emisora a nivel nacional - crédito @tatiaanacrg/IG

El acoso digital y la normalización del abuso

El hostigamiento no se limitó al espacio físico. Cruz denuncia que el acoso se trasladó a los entornos digitales, con mensajes persistentes y comentarios obscenos a sus publicaciones en redes sociales.

“Este acoso empezó del 2021 al 2025. Nunca paró, yo lo dejaba en visto… Hubieron comentarios ya muy obscenos, ya me sentía superviolentada. No le llevaba la corriente, pero seguía, seguía. Ya era muy cansón para mí como persona, porque yo decía: ya estoy trabajando donde me lo puedo encontrar muchas veces, ¿cómo puedo reaccionar? ¿Cómo lo puedo evitar?”, comparte.

Cruz confiesa que, como muchas otras colegas, temía perder el trabajo si denunciaba. “Tú estás en ese momento donde dices: hablo y pierdo mi trabajo, o me quedo callada y hago de cuenta que no pasó nada y sigo con la lucha interna, porque era una lucha interna de ir al trabajo y normalizar lo que estaba pasando, los comentarios obscenos, las reacciones en redes sociales, el miedo a encontrártelos en algún lugar, en los pasillos”, recuerda.

Incluso después de dejar Blu Radio, el acoso cibernético continuó.

“Publicaba una historia, viajando en vestido de baño y me la tenían que responder de una forma grotesca, morbosa… No tengo la palabra porque siento que no había palabra para expresar lo que yo sentía cuando me respondían las historias. Me parecía una cosa irrespetuosa porque se pasaba”, señaló Cruz.

La periodista aseguró que desde el canal no se han contactado con ella - crédito @revistaraya/IG

El impacto fue profundo tanto en lo personal como en lo profesional.

“Me tocó tomar mucho criterio, decir esto no puede dejarme por debajo, yo no puedo estancarme. Tengo que seguir siendo periodista pese a la situación que me pasó. Pero ya llega el momento en donde se destapa la olla y digo: es mi momento también de denunciar, de hablar, de sacar mi voz y dar mi testimonio”, afirmó la comunicadora.

“No he recibido ningún respaldo de Caracol”

Tras la desvinculación de dos presentadores implicados, Cruz criticó la falta de acompañamiento real por parte del canal.

“Hasta el día de hoy yo no he recibido ningún acompañamiento de Caracol ni ningún respaldo. No he recibido ni respaldo psicológico ni jurídico por parte de Caracol, como bien lo dice en el comunicado de prensa que ‘estamos al lado de las víctimas’”, denuncia.

Cruz agregó que la desvinculación de los presentadores no resuelve el problema de fondo ni repara el daño a las víctimas.

“No es solo sacar un comunicado de prensa y decir: ‘Lo lamentamos, estamos al lado de las víctimas, ya no hacen parte de nuestro canal’ y ya. Es como minimizar, suavizar la situación. El hecho de que saquen a esas figuras públicas no es que ya arregló el problema y entonces lo que pasó con muchas de nosotras ya pasó. A nosotras nos tienen también que hacer un acompañamiento psicológico, jurídico, porque de todas maneras somos muchas”, insistió la periodista.

La situación en Caracol Televisión provocó una ola de denuncias por parte de mujeres periodistas que afirmaron haber vivido el mismo panorama que las empleadas que alzaron su voz - crédito archivo Camila Díaz

Un problema estructural en los medios de comunicación: el acoso sexual

El testimonio de Cruz coincide con los de decenas de periodistas que han roto el silencio en los últimos meses.

La periodista reconoce que escuchó relatos similares sobre el mismo presentador, aunque nunca presenció los hechos con otras colegas. “No era la única, pero nunca vi que pasara con alguien más”, indica.

Para ella, la pregunta central es por qué los medios tardaron tanto en reaccionar, a pesar de que ya se conocían comportamientos reiterados.

“No sé por qué dejaron pasar tanto tiempo para darse cuenta de que realmente estaba afectando el proceso profesional de muchas de nosotras. Imagínate enfrentarte a tu acosador todos los días y tenerlo que ver en persona y después también en redes sociales. Esto es algo que uno no se la desea a nadie porque no sabe cómo salir de esa boca de lobo”, detalló Cruz.