Nuevo escándalo en cárcel de Medellín: denuncian red de cobros ilegales, traslados irregulares y privilegios en Bellavista

El concejal Andrés Tobón señala un presunto esquema de corrupción en el que funcionarios del Inpec estarían cobrando dinero por traslados y condiciones especiales para internos, un asunto de gravedad para el sistema penitenciario y la seguridad ciudadana - crédito Andrés Tobón/X

Una nueva denuncia sobre presuntas irregularidades en el sistema penitenciario del Valle de Aburrá ha generado preocupación en Medellín y en el ámbito de control carcelario.

El caso se centra en la cárcel Bellavista, donde, según una revelación pública del concejal de Medellín Andrés Tobón, existiría una supuesta red de corrupción al interior del establecimiento que involucraría a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

De acuerdo con la denuncia divulgada, se habrían realizado cobros que oscilarían entre 15 y 30 millones de pesos para agilizar traslados de personas privadas de la libertad hacia Bellavista y facilitar el acceso a supuestos beneficios dentro del penal.

Estos hechos, según el concejal, evidenciarían posibles fallas estructurales en los controles administrativos y de seguridad del sistema penitenciario.

Señalamientos sobre traslados y posibles privilegios

Uno de los puntos centrales de la denuncia se relaciona con el presunto uso de traslados como mecanismo para favorecer a determinados internos.

Tobón sostiene que el traslado hacia Bellavista habría sido utilizado como vía para otorgar condiciones de reclusión no ordinarias o ventajas operativas dentro del establecimiento, aunque hasta el momento no se han presentado detalles técnicos verificables sobre dichos beneficios.

El concejal, quien se desempeñó anteriormente como secretario de Seguridad de Medellín, señaló a varios funcionarios como presuntamente involucrados en estos hechos.

Ingreso principal del establecimiento carcelario, donde se habrían gestionado presuntos trámites irregulares a cambio de pagos que oscilarían entre 15 y 30 millones de pesos, según la denuncia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Inpec

Entre los nombres mencionados en la denuncia aparecen el mayor Alexander Díaz Ardila, director del penal; el capitán Diego Devia, comandante de Vigilancia; el teniente Alberto Serna, comandante Operativo; así como los dragoneantes Luis Lopera y Juan Camilo Castaño. Según la versión entregada, algunos de ellos podrían haber participado en la modificación de documentos o en la facilitación de trámites irregulares.

Las autoridades competentes no han confirmado investigaciones disciplinarias o penales en contra de los señalados, y todos los hechos permanecen en fase de verificación preliminar.

Caso de monitoreo electrónico y riesgos de control

Otro de los elementos que ha generado inquietud dentro de la denuncia está relacionado con el manejo de medidas de control a personas privadas de la libertad que obtienen beneficios judiciales.

Según lo expuesto por Tobón, el recluso John Fredy Arroyave Londoño, conocido con los alias Chicha o El Diamante, presunto cabecilla de la estructura criminal La Imperial, habría sido beneficiado con una medida de salida bajo control electrónico.

Sin embargo, el dispositivo de monitoreo no habría sido instalado de manera inmediata, lo que habría dejado un periodo sin seguimiento efectivo.

Este hecho, de acuerdo con el denunciante, representaría un riesgo para la seguridad ciudadana y un posible incumplimiento de los protocolos establecidos por orden judicial. Las autoridades no han confirmado aún si hubo fallas administrativas o responsabilidades individuales en este procedimiento.

Vista general de la cárcel Bellavista, en el norte del Valle de Aburrá, señalada en la denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de traslados de internos y control penitenciario - crédito Alcaldía de Medellín

Presunto ingreso irregular de elementos al penal

La denuncia también incluye señalamientos contra el dragoneante Wilfredo Sepúlveda, quien estaría adscrito al área de deportes del establecimiento.

Según la información presentada, este funcionario habría facilitado el ingreso de objetos no permitidos a la cárcel bajo la apariencia de donaciones.

Este punto amplía el alcance de las acusaciones, ya que no solo se trataría de posibles beneficios a internos específicos, sino también de eventuales vulneraciones a los controles de seguridad interna, lo que podría implicar riesgos adicionales para el manejo del establecimiento penitenciario.

Adicionalmente, Tobón advirtió sobre posibles presiones o represalias contra funcionarios que se habrían opuesto a estas prácticas, lo que, de comprobarse, podría indicar la existencia de dinámicas de intimidación dentro del entorno administrativo del penal.

Contexto regional marcado por otros escándalos

La denuncia se conoce en un contexto en el que el sistema penitenciario del Valle de Aburrá ha estado bajo observación pública por otros hechos recientes. Uno de ellos es el escándalo ocurrido en la cárcel de Itagüí, donde una fiesta con música vallenata en abril de 2026 generó cuestionamientos sobre el control institucional y derivó en la suspensión de diálogos relacionados con vocerías de estructuras criminales internas.

Instalaciones internas de Bellavista, centro del debate tras los señalamientos sobre posibles privilegios a reclusos y supuestas fallas en los sistemas de vigilancia y monitoreo electrónico - crédito Colprensa

Este antecedente ha reforzado la preocupación sobre posibles vacíos de supervisión en distintos centros penitenciarios de la región, especialmente en lo relacionado con privilegios, disciplina interna y presencia de estructuras de poder dentro de las cárceles.

Ante la gravedad de los señalamientos, Andrés Tobón solicitó la intervención de la Dirección Nacional del Inpec y de la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

El llamado incluye la revisión de los procesos de traslado, la asignación de beneficios penitenciarios y el control sobre el ingreso de elementos al establecimiento. Hasta el momento, ninguna de las entidades ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la apertura formal de investigaciones.