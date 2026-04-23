Grupo Éxito designó a su nuevo gerente general en Colombia tras la salida de Carlos Mario Giraldo: de quién se trata

Juan Lucas Vega Palacio será el nuevo gerente general del Grupo Éxito en Colombia a partir del 1 de julio de 2026 - crédito Grupo Éxito

Tres días después de que el Grupo Éxito confirmara la salida de su principal líder en Colombia, la compañía anunció este jueves 23 de abril la designación de Juan Lucas Vega Palacio como nuevo gerente general.

Según informó el grupo empresarial, el nuevo representante de la marca asumirá el cargo el 1 de julio de 2026. Vega, actual vicepresidente inmobiliario de la compañía, fue seleccionado tras un proceso de sucesión interna que reconoce el talento y la experiencia dentro de la organización.

La salida de Carlos Mario Giraldo Moreno está prevista para el 30 de junio, después de más de 18 años liderando la empresa. Con el cambio, Vega continuará dirigiendo el negocio inmobiliario en la región, sumando esta responsabilidad a la gerencia general.

El presidente ejecutivo de Grupo Éxito, Carlos Calleja, afirmó que Vega es “el líder indicado” para conducir la siguiente etapa de la compañía. Por su parte, el nuevo gerente expresó expresó su agradecimiento por el nombramiento tras años de mantenerse en el sector inmobiliario.

Vega asumirá la gerencia general y continuará liderando el negocio inmobiliario de Grupo Éxito en la región - crédito magen lustrativa Infobae/Grupo Éxito/Colprensa

“Es un honor asumir este rol y acompañar el proceso de transformación del Grupo Éxito en Colombia”, señaló el nuevo gerente tras confirmarse su designación.

El impacto del negocio inmobiliario bajo la gestión de Vega

Durante su trayectoria como vicepresidente inmobiliario, Vega consolidó la marca Viva como una de las plataformas de centros comerciales más relevantes del país. Esta área, al cierre de 2025, reportó más de 807.000 metros cuadrados de área arrendable y un nivel de ocupación cercano al 98%.

El portafolio de Viva Malls alcanzó un valor aproximado de $4 billones y un margen Ebitda del 80,7%. Dichos resultados han sido fundamentales para la diversificación del Grupo Éxito y la construcción de un ecosistema que trasciende el comercio tradicional.

La transición en la gerencia general llega en un momento en el que el negocio inmobiliario del grupo se posiciona como uno de los pilares estratégicos de la organización. La consolidación de la marca Viva y los indicadores financieros robustos refuerzan el camino trazado para los próximos años.

La llegada de Vega como gerente general reforzará la continuidad de proyectos y la apuesta por la diversificación del Grupo Éxito - crédito Europa Press

Con la llegada de Vega a la gerencia general, el Grupo Éxito busca fortalecer la continuidad de sus proyectos y reafirmar su apuesta por el desarrollo interno. El enfoque en la diversificación y el aprovechamiento de activos estratégicos marcarán la nueva etapa bajo su liderazgo.

La salida de Carlos Mario Giraldo

El 20 de abril, el Grupo Éxito anunció la salida de Carlos Mario Giraldo tras casi dos décadas al mando de la compañía en el país, dando paso a una nueva generación directiva formada internamente con el objetivo de sostener la expansión, la transformación digital y el liderazgo en el sector comercio colombiano.

La decisión responde a una estrategia de transición planificada orientada a asegurar la continuidad del enfoque en innovación y cultura organizacional.

El propio Giraldo detalló que durante su gestión, la venta digital y omnicanal alcanzó el 14% de los ingresos en Colombia. Además, destacó la importancia de la agenda de sostenibilidad, que llega a 70.000 niños a través de programas de nutrición, más la expansión internacional lograda durante su mandato, como la adquisición de Libertad en Argentina y el 50% del Grupo Pão de Açúcar en Brasil.

Carlos Mario Giraldo dejará la presidencia del Grupo Éxito el 30 de junio de 2026 después de casi veinte años de liderazgo y transformación en el sector comercio colombiano - crédito Captura New York Stock Exchange / Youtube

El relevo fue comunicado en la Junta Directiva, presidida por Francisco Calleja y Carlos Calleja, quienes destacaron la disciplina, el compromiso y el legado de Giraldo. Ambos directivos expresaron su agradecimiento en un comunicado oficial.

“Para Carlos Mario nuestro reconocimiento y aprecio. Queremos agradecerle todo su esfuerzo, compromiso, disciplina y cariño con el que ha trabajado por el crecimiento del Grupo Éxito. Carlos será siempre un amigo de la empresa y de nosotros”, declaró Francisco Calleja.

La transformación liderada por Carlos Mario Giraldo incluyó el lanzamiento de formatos innovadores, como Wow en Éxito y Fresh Market en Carulla, que ya representan el 40% de las ventas, de acuerdo con datos aportados por el propio Giraldo. A esto se suma la consolidación del formato de centros comerciales bajo la marca Viva, donde Viva Envigado se consagra como caso emblemático en el país.

El desarrollo de marcas propias en el sector textil —Arkitect, Bronzini y People— ha reforzado la identidad de la compañía en ese segmento. Por su parte, la alianza con Bancolombia transformó a Puntos Colombia en el principal programa de fidelización nacional, con presencia en uno de cada tres hogares.