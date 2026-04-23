Colombia

Esta fue la impresionante maniobra que evitó una tragedia en el aeropuerto de Villavicencio: aeronave aterrizó de emergencia

La reacción de los equipos de emergencia y la aplicación de protocolos evidenciaron la preparación y coordinación en la terminal aérea

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Las imágenes documentan un incidente en el aeropuerto de Villavicencio. Se observa un avión rojo y blanco con partes en la pista y zonas de pasto. Un vehículo amarillo, un camión blanco y un helicóptero blanco se encuentran en el lugar. La secuencia corresponde a la cobertura de un aterrizaje de emergencia. La aeronave realizó una maniobra que contribuyó a evitar una tragedia. El video captura los momentos posteriores al evento - Crédito: Testigo presencial en el Aeropuerto Vanguardia

Una aeronave Piper PA‑60‑601P Aerostar, identificada con la matrícula HK-3641-G, realizó un aterrizaje de emergencia el 23 de abril en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, tras sufrir fallas críticas en el tren de aterrizaje, según información confirmada por la Aeronáutica Civil.

La maniobra se ejecutó alrededor del mediodía, cuando el piloto informó a la torre de control sobre problemas mecánicos poco antes de la aproximación final.

Videos registrados por testigos muestran cómo el avión tocó tierra con una inclinación inusual, generando una densa nube de humo y chispas al deslizarse sobre el fuselaje hasta detenerse fuera de la pista.

Los bomberos aeronáuticos y los equipos de emergencia intervinieron inmediatamente para asegurar el área ante el riesgo de incendio por el derrame de combustible, reportó la Aeronáutica Civil en declaraciones dadas a El Tiempo.

Los ocupantes salieron ilesos, aunque fueron trasladados a centros asistenciales únicamente para una valoración preventiva.

La rápida respuesta ante una falla técnica permitió que todos los ocupantes resultaran ilesos y que la aeronave fuese controlada durante la situación crítica, según detallaron medios locales - crédito captura de pantalla video aficionado
La rápida respuesta ante una falla técnica permitió que todos los ocupantes resultaran ilesos y que la aeronave fuese controlada durante la situación crítica, según detallaron medios locales - crédito captura de pantalla video aficionado

La operación del aeropuerto Vanguardia quedó restringida temporalmente, mientras se retiraban los restos del accidente. La Aeronáutica Civil inició una investigación formal sobre las causas técnicas del incidente.

El incidente en El Dorado obliga a maniobra de emergencia entre dos aviones internacionales: así quedó grabado

Una grabación proveniente de la torre de control del Aeropuerto Internacional El Dorado puso en evidencia un episodio en el que dos aeronaves internacionales —una de Qatar Airways Cargo y otra de Lufthansa— fueron autorizadas a aterrizar, al mismo tiempo, sobre la misma pista de la terminal aérea más transitada de Colombia.

El incidente, ocurrido la tarde del 19 de abril de 2026, obligó a una de las tripulaciones a ejecutar de inmediato una maniobra de emergencia para evitar un posible acercamiento a distancia peligrosa, tal como informó el medio Infobae.

Dos vuelos comerciales experimentaron un incidente de proximidad en la capital colombiana, cuando un diálogo de la torre confirmó que ambos descendían hacia el mismo punto antes de que uno abortara el aterrizaje - crédito @flightradar24 / X

Mientras la atención pública se centraba en la inusual coincidencia de ambos vuelos en la pista 32 izquierda, la autoridad aeronáutica de Colombia destacó que en ningún momento existió riesgo efectivo de colisión, ya que la separación vertical alcanzó los 3.000 pies durante la maniobra de evasión, según consta en el balance oficial de la Aeronáutica Civil.

El dato fue respaldado con la revisión de 100 imágenes de radar, las cuales descartaron la posibilidad de un choque inminente, detalló la entidad al medio Infobae.

El episodio involucró al vuelo LH 542 de Lufthansa, un Boeing 787-9 proveniente de Frankfurt, y una aeronave de Qatar Airways Cargo. Ambos recibieron autorización para utilizar la misma pista en un contexto de congestión excepcional: la pista 32 derecha estaba temporalmente inhabilitada debido al bloqueo por una tercera aeronave, lo que forzó a concentrar toda la operación de llegadas sobre un único corredor aéreo.

Este cierre originó una reducción en la velocidad de las aeronaves en aproximación y acortó la distancia horizontal entre ellas, de acuerdo con la Aeronáutica Civil.

La tripulación de Lufthansa actuó con rapidez tras advertir visualmente la presencia del otro avión durante el descenso. Confirmada la situación con la torre de control, el comandante comunicó: “Iniciando aproximación frustrada”.

Esta acción, reconocida internacionalmente como el procedimiento adecuado ante contingencias en pista, consistió en abortar el aterrizaje y ascender a 13.000 pies (3.962 metros) para restablecer la separación de seguridad, precisó el Grupo Lufthansa.

Durante la fase crítica de aterrizaje, ambos aviones se alinearon hacia la misma pista bajo el control del tráfico aéreo en El Dorado, aumentando el riesgo de colisión - crédito Camila Díaz / Colprensa/Captura video
Durante la fase crítica de aterrizaje, ambos aviones se alinearon hacia la misma pista bajo el control del tráfico aéreo en El Dorado, aumentando el riesgo de colisión - crédito Camila Díaz / Colprensa/Captura video

El registro original, divulgado en su idioma y luego traducido al español, reveló la tensión durante el intercambio entre controladores y tripulaciones.

El Grupo Lufthansa confirmó: “Anoche se presentó un incidente durante la aproximación a Bogotá, en el que se produjo un encuentro cercano entre el vuelo LH 542 y un avión de carga durante el aterrizaje en el aeropuerto de El Dorado”.

La compañía atribuyó la causa al escenario operativo especial derivado del cierre temporal de una pista y defendió la labor de sus pilotos: “La tripulación inició una maniobra de aproximación frustrada conforme a los protocolos de seguridad establecidos”.

Según la respuesta oficial, el procedimiento fue ejecutado de manera profesional y la seguridad de los pasajeros no estuvo en riesgo en ningún momento.

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