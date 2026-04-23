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Creadora de contenido bogotana explicó la importancia de lavar los cepillos para el cabello y enseñó cómo limpiarlos

María Elvira Ramírez destacó por qué este hábito básico es clave para tener una pelo sano y abundante, según su experiencia

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La tendencia de remedios capilares naturales suma popularidad tras la propuesta de María Elvira Ramírez - crédito @mariaelvirar_/IG
María Elvira Ramírez sorprende al revelar el paso esencial que muchos olvidan en su rutina de belleza - crédito @mariaelvirar_/IG

La creadora de contenido bogotana María Elvira Ramírez volvió a generar conversación en las redes sociales tras compartir un consejo que, aunque parece básico, muchos pasan por alto en sus rutinas de belleza: la limpieza de los cepillos para el cabello.

A través de un video, la influenciadora no solo advirtió sobre las consecuencias de no hacerlo, también explicó paso a paso cómo mantenerlos en buen estado.

En su intervención, la creadora fue directa al señalar la relevancia de este hábito dentro del cuidado capilar, comparándolo incluso con otros aspectos que suelen recibir más atención: “Lavar los cepillos para el pelo es igual de importante que pagar productos caros, que encontrar una buena rutina y es demasiado fácil de hacer. Mi día de lavar cepillos, así que ustedes me van a acompañar a hacerlo para que también lo empiecen a hacer en sus casas”, expresó.

Su mensaje surge en un tiempo en el que cada vez más personas invierten en tratamientos, productos especializados y rutinas complejas, pero descuidan herramientas básicas como los cepillos. Según explicó, estos elementos pueden convertirse en un foco de suciedad si no se limpian con frecuencia.

La limpieza de cepillos para el cabello cobra relevancia tras llamado de María Elvira Ramírez - crédito @mariaelvirar/tiktok

Los cepillos, al igual que las brochas, acumulan suciedades, acumulan pelo, acumulan exceso de producto, acumulan muchísimas cosas. Estamos literalmente haciendo todo mal. Tampoco lavaba los cepillos, entonces lo vamos a empezar a hacer juntos. Pongan atención”, afirmó, dejando en evidencia que incluso ella había ignorado este paso anteriormente.

La influenciadora detalló que el proceso de limpieza es sencillo y no requiere productos costosos. De hecho, recomendó utilizar elementos que la mayoría de las personas ya tienen en casa.

Solamente necesitan un jabón que no tenga alcohol y que sea un jaboncito suave. Yo uso jabón de los que tengo para mis manos, siempre son como más a menos para el cuerpo y funcionan bien, limpian bien, dejan oliendo rico”, explicó Ramírez.

En cuanto al procedimiento, indicó que lo ideal es hacerlo en el lavamanos, llenándolo con agua y jabón hasta formar una especie de “piscina” donde se puedan sumergir los cepillos. Antes de dejarlos en remojo, insistió en retirar manualmente los residuos visibles.

María Elvira Ramírez sorprende con su tónico de romero y canela para un cabello radiante - crédito @mariaelvirar_/IG
La rutina de higiene en herramientas de belleza recibe atención por advertencia de María Elvira Ramírez - crédito @mariaelvirar_/IG

“Estos son los tres cepillos que yo más uso y lo que hago es que con una peinilla le voy sacando como toda la suciedad. Todo esto es suciedad, también el pelo. Lo que voy haciendo es que con esta voy sacando todo, como todas estas motas en el agua, en la piscina que les digo”, relató.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su advertencia sobre la acumulación de grasa en estos utensilios, un factor que podría afectar directamente la salud del cabello.

“También en muchos cepillos se acumula grasa. Entonces, imagínense que todos los días ustedes están pasando la misma grasa que se están eliminando. Esto puede hacer que tu pelo no esté creciendo”, aseguró la influenciadora.

Tras retirar los residuos, recomendó dejar los cepillos en remojo entre dos y tres horas para lograr una limpieza profunda. Posteriormente, deben secarse al aire libre, sin necesidad de procesos adicionales.

“Ya después de dos a tres horas sacan sus cepillos, los secan normalito, los dejan secándose al aire libre. Esto sí va a ser la diferencia”, puntualizó.

¿Tu pelo no crece como quieres? María Elvira Ramírez explica el error común que podría estar frenando los resultados - crédito @mariaelvirar_/IG
¿Tu pelo no crece como quieres? María Elvira Ramírez explica el error común que podría estar frenando los resultados - crédito @mariaelvirar_/IG

Finalmente, la creadora hizo un llamado directo a sus seguidores para incorporar este hábito en su rutina diaria, enfatizando que puede marcar un cambio significativo en los resultados del cuidado capilar.

“Así que por favor, si tú, amiga, no estabas limpiando ni tus cepillos ni tus brochas, empiezas a hacerlo porque eso puede hacer que tu rutina no esté saliendo bien”, concluyó.

El video rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes reconocieron que se trata de una práctica poco común, pero fundamental. Con este tipo de contenidos, María Elvira Ramírez continúa posicionándose como una voz influyente en temas de cuidado personal, promoviendo hábitos simples que pueden tener un impacto real en la salud y apariencia del cabello.

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