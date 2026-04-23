Colombia

Barra brava de Junior se refirió a la pelea con hinchas de Nacional que dejó dos muertos en Bogotá: “Ninguno estaba en el sector”

Los Kuervos solicitaron a las autoridades esclarecer lo ocurrido y no asociar automáticamente la indumentaria deportiva con participación activa en barras o grupos violentos

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En esta zona del barrio Santa Fe, de la localidad de Los Mártires, se presentó el homicidio de un joven, que también dejó a tres personas lesionadas - crédito captura de pantalla Noticias Caracol
En esta zona del barrio Santa Fe, de la localidad de Los Mártires, se presentó el homicidio de un joven, que también dejó a tres personas lesionadas - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

La organización Los Kuervos, barra brava del Junior de Barranquilla, cuestionó la versión oficial sobre el doble homicidio ocurrido la noche del 22 de abril de 2026 en el sector Santa Fe, centro de Bogotá. El colectivo negó categóricamente que sus miembros hayan estado implicados en los hechos y calificó de imprecisa la hipótesis planteada por la autoridad policial, que atribuyó el crimen a enfrentamientos entre hinchas.

En un comunicado divulgado el 23 de abril, Los Kuervos identificaron como responsable de la afirmación errónea al brigadier Giovanni Cristancho. En palabras del grupo, el oficial “aseguró de manera apresurada e irresponsable que el lamentable hecho se debió a problemas entre barras, sin contar con la veracidad de los hechos”.

El doble homicidio se produjo durante la noche anterior, con saldo de dos personas fallecidas y varios heridos, según el reporte inicial de la Policía Metropolitana de Bogotá. El sector Santa Fe, escenario del incidente, fue descrito en la comunicación como una “zona de tolerancia con dinámicas y problemáticas internas propias, habitada por personas de distintas regiones del país y del extranjero”.

La organización Los Kuervos, barra brava del Junior de Barranquilla, cuestionó la versión oficial sobre el doble homicidio ocurrido la noche del 22 de abril de 2026 en el sector Santa Fe, centro de Bogotá - crédito Los Kuervos
La organización Los Kuervos, barra brava del Junior de Barranquilla, cuestionó la versión oficial sobre el doble homicidio ocurrido la noche del 22 de abril de 2026 en el sector Santa Fe, centro de Bogotá - crédito Los Kuervos

Los Kuervos anunciaron que tras consultas con sus filiales en la capital, “ninguno de nuestros integrantes se encontraba en el lugar de los hechos”.

Solicitaron a las autoridades esclarecer lo ocurrido y no asociar automáticamente la indumentaria deportiva con participación activa en barras o grupos violentos. “No cualquier persona que porte una camiseta del Junior de Barranquilla o de cualquier otro equipo debe ser relacionada automáticamente con barras o con nuestra organización futbolera”, afirmaron.

En su pronunciamiento, la barra enfatizó que este tipo de declaraciones y supuestos erróneos “afectan los procesos que adelantamos junto a las diferentes barras del país en la construcción de barrismo social y la promoción de la sana convivencia en el fútbol”.

Barra brava de Atlético Nacional aseguró que es “falsa” la versión de la Policía de Bogotá

Dos muertes y cuatro heridos es el saldo que confirma la barra brava de Atlético Nacional tras los disturbios ocurridos en el centro de Bogotá la noche del 22 de abril de 2026. El enfrentamiento, que involucró a hinchas del Junior de Barranquilla, ha generado cuestionamientos sobre la versión oficial de los hechos ofrecida por la Policía de Colombia.

Barra brava de Atlético Nacional dice que declaraciones de la Policía de Bogotá sobre muerte de dos hinchas en medio de una riña en Bogotá en falsa - crédito @bogotaverdolagaoficial/Instagram
Barra brava de Atlético Nacional dice que declaraciones de la Policía de Bogotá sobre muerte de dos hinchas en medio de una riña en Bogotá en falsa - crédito @bogotaverdolagaoficial/Instagram

Desde la cuenta oficial de Instagram del grupo de los seguidores “verdolagas”, los voceros denunciaron públicamente: “¡UNA POLICÍA QUE DESINFORMA Y PIERDE EL CONTROL EN EL CENTRO DE BOGOTÁ!”. La organización acusa a las autoridades de difundir información incorrecta y de apresurarse en sus declaraciones sin contar con una investigación concluida.

El grupo de aficionados sostiene que la versión de la Policía, representada por el brigadier Giovanni Cristancho, “es apresurada y errónea y pone en tela de juicio una línea de investigación clara por parte de la Institución”. Según la barra, la información oficial no coincide con lo sucedido ni con la identidad de las víctimas.

La barra brava exigió una rectificación pública de las declaraciones realizadas por el brigadier ante los medios y reclamó el inicio de una investigación independiente para poder “esclarecer los hechos y dar con los responsables de esta masacre en el centro de la capital del país”.

Riña entre hinchas de Atlético Nacional y Junior en el centro de Bogotá terminó con dos personas muertas - crédito captura de pantalla @LaJornadaco/X
Riña entre hinchas de Atlético Nacional y Junior en el centro de Bogotá terminó con dos personas muertas - crédito captura de pantalla @LaJornadaco/X

En su comunicado, los representantes del grupo destacaron que dos de sus integrantes murieron y cuatro resultaron heridos durante el enfrentamiento, contradiciendo los reportes iniciales divulgados por las autoridades. No obstante, la barra no detalló cuáles fueron, de manera específica, las imprecisiones en el informe de la Policía Metropolitana de la ciudad.

La polémica por el manejo informativo y el pedido de justicia se mantienen, mientras la comunidad espera avances en la investigación y la versión oficial sigue bajo escrutinio.

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