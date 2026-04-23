Colombia

Auxiliar de la Fiscalía de Argentina se refirió a la captura de colombiano presuntamente vinculado con el caso de Miguel Uribe Turbay: “Era parte de la organización”

Durante las investigaciones en territorio argentino, la Fiscalía detectó vínculos entre Cruz Castillo y otros colombianos, aunque no se hallaron pruebas sobre la intervención de redes criminales internacionales para su permanencia en el país sudamericano

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Brayan Ferney Cruz Castillo, colombiano capturado en Argentina que esta siendo vinculado con el caso de Miguel Uribe Turbay - crédito captura de pantalla La FM
Brayan Ferney Cruz Castillo, colombiano capturado en Argentina que esta siendo vinculado con el caso de Miguel Uribe Turbay - crédito captura de pantalla La FM

La captura en Argentina de Brayan Ferney Cruz Castillo, implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, se logró gracias a una alerta roja de Interpol, según explicó el auxiliar fiscal Juan Martín Mariño de la Unidad Fiscal Corrientes.

En conversación con La FM, el funcipnario explicó las razóndes de la captura: “En el marco de esa causa es que surge la alerta roja de Interpol y es sobre esa alerta de Interpol sobre la que nosotros trabajamos a los fines de dar una respuesta a Colombia, que en este caso, gracias a Dios, fue exitosa y pudimos dar con el paradero a los fines de poner a disposición de las autoridades colombianas”.

El funcionario argentino confirmó que Cruz Castillo formaba parte de “esta organización terrorista, digamos, ya determinada y que es parte de una, de una investigación que se está realizando en Colombia”. Mariño detalló: “Nosotros lo que teníamos informado era que era parte de la organización que en dos hechos puntuales había intentado, en otro hecho lo habían concretado, atentar contra la vida del señor Uribe”.

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático para las elecciones en 2026, fue asesinado por un menor de 15 años en Bogotá. El adolescente fue sancionado con 7 años en un Centro Especializado para Menores - crédito Cristian Bayona/Colprensa.
Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático para las elecciones en 2026, fue asesinado por un menor de 15 años en Bogotá. El adolescente fue sancionado con 7 años en un Centro Especializado para Menores - crédito Cristian Bayona/Colprensa.

Durante las investigaciones en territorio argentino, la Fiscalía detectó vínculos entre Cruz Castillo y otros colombianos, aunque no se hallaron pruebas sobre la intervención de redes criminales internacionales para su permanencia en el país sudamericano.

Mariño lo resumió así: “Pudimos constatar algunas relaciones con otras personas de nacionalidad colombiana también con los cuales habría intervenido en delitos menores para nosotros, pero no pudimos determinar, tampoco era el objeto de nuestra pesquisa intentar ver las redes criminales o las redes que tengan que ver con esa organización terrorista, por la cual se lo va a investigar en Colombia”.

Brayan Ferney Cruz Castillo - Chipi - Miguel Uribe Turbay
Cruz Castillo utilizó el mismo modus operandi de utilizar a un menor de edad para intentar asesinar a un firmante de paz - crédito Visuales IA

El ciudadano colombiano había permanecido en el país a pesar de contar con una orden de expulsión vigente y fue localizado gracias al rastreo de su dirección IP, según reportes oficiales.

La captura fue resultado de un operativo conjunto entre Interpol y la Unidad Fiscal de Corrientes. Cruz Castillo quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12, que será el encargado de administrar el procedimiento de cooperación internacional y definir si corresponde tramitar su extradición hacia Colombia.

El caso cobró notoriedad pública porque algunos sectores empezaron a vincular a Cruz Castillo con el magnicidio del senador ocurrido en Bogotá en 2025. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron a Infobae Colombia que hasta el momento no existe una vinculación formal entre el detenido y ese crimen.

Brayan Cruz, señalado de coordinar la logística del crimen, figura en la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. - crédito Policía Federal de Argentina y Colprensa
Brayan Cruz, señalado de coordinar la logística del crimen, figura en la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. - crédito Policía Federal de Argentina y Colprensa

La investigación y antecedentes de Cruz Castillo

Cruz Castillo ya tenía antecedentes por robo y había aceptado un juicio abreviado en ese proceso. Además, pesaba sobre él una notificación roja de Interpol y una orden de captura internacional, lo que facilitó la activación de los mecanismos de cooperación policial entre ambos países.

De acuerdo con Noticias RCN, Cruz Castillo habría sido pareja sentimental de Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela, condenada a más de 20 años de prisión tras un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación de Colombia por su participación en el magnicidio. No obstante, la información oficial sostiene que este vínculo personal no ha derivado en una acusación judicial adicional contra Cruz Castillo.

La situación judicial del detenido, por tanto, se centra en la orden de expulsión y los antecedentes previos, mientras las autoridades argentinas avanzan en el análisis de los pedidos internacionales y la documentación remitida por Colombia.

La situación de Brayan Ferney Cruz Castillo está bajo revisión judicial en Argentina, donde se evalúan los pedidos de cooperación internacional presentados por Colombia. Las autoridades argentinas mantienen la investigación enfocada en los antecedentes y la orden de expulsión vigente, sin que hasta el momento existan cargos adicionales relacionados con el magnicidio del senador colombiano.

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