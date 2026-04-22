Familia de colombiano fallecido en España denunció falta de apoyo para repatriar su cuerpo: pidió ayuda de la comunidad

Los familiares del colombiano no saben cómo se registró su muerte - crédito Red Social Facebook

En Colombia, una familia está desesperada para conseguir ayuda para poder repatriar el cuerpo de Christopher Albeiro García Builes, fallecido en España en hechos que hasta el momento no han sido esclarecidos.

Debido a las dificultades económicas que tienen, los familiares de García no cuentan con los más de 30 millones de pesos que cuesta repatriar el cuerpo del colombiano, lo que incluye varios trámites legales, el transporte aéreo y los servicios funerarios.

De la misma forma, deben gestionar permisos sanitarios, documentación consular y tener todo coordinado con la empresa funeraria que deberá encargarse de la logística con la aerolínea que traiga el cuerpo o las cenizas del joven.

Debido a que han recibido pocas respuestas por parte del consulado de Colombia en España, tomaron la decisión de exponer su caso y buscar ayuda de la ciudadanía.

El colombiano llevaba más de un año radicado en España - crédito Reuters

Los allegados de García Builes no tienen conocimiento sobre la fecha en que se registró el fallecimiento, puesto que fueron notificados a través de una llamada sobre la muerte del colombiano que estaba radicado en Palma de Mallorca.

Al sufrimiento por la pérdida de su ser querido se suma la incertidumbre de no saber qué pasó con él, puesto que las autoridades españolas no han entregado un reporte sobre las causas del deceso.

En diálogo con El Colombiano, Mitchell García, hermana del joven, indicó que han preguntado a varias entidades para poder recibir ayuda del Estado, pero hasta el momento siguen sin recibir respuesta.

“Estamos buscando cómo poder traerlo. Nos dicen que necesitamos un permiso especial y un cofre especial para poderlo traer en cenizas. También necesitamos los tiquetes para que lo traigan la esposa con los hijos y eso también es muy costoso y funerarias que nos han ofrecido la ayuda, no nos dan muchas soluciones”, declaró la antioqueña.

Los colombianos no tienen dinero para traer el cuerpo ni para el funeral de su ser querido - crédito Visuales IA

Al hablar sobre las hipótesis de la muerte, mencionó que lo último que supieron es que el colombiano había tenido algunos altercados con un vecino, pero no pueden confirmar que esté relacionado con la muerte de García.

La esposa del latino, desde España, es quien se ha encargado de presionar para que las autoridades investiguen el hecho, que sigue sin ser esclarecido. A la par, debe sostener a sus hijos de cinco y doce años que están junto a ella en Europa.

Sobre las labores que tenía García en España, su hermana indicó que durante más de un año se desempeñó como ayudante de cocina y constructor, puesto que debía tener más de un trabajo para poder sostener a su familia.

Los colombianos no han recibido ayuda del Estado - crédito Europa Press

Debido a la falta de recursos, los familiares de Christopher piden la ayuda de los ciudadanos que puedan apoyarlos en estos momentos y habilitaron la cuenta de ahorros Bancolombia 01093812987 en la que reciben consignaciones a nombre de Luz Elena Builes Marín, madre del fallecido.

De la misma forma, están pidiendo algún tipo de asesoría legal para poder agilizar el proceso de repatriación y saber cómo pueden recibir ayuda del Gobierno nacional para que la muerte del colombiano sea esclarecida. Para ello han habilitado una cuenta de WhatsApp en el número 301 310 1959.

Cabe recordar que en España, cuando un ciudadano fallece y su familia desea repatriar el cuerpo, el tiempo disponible depende del procedimiento legal y sanitario local. Generalmente, las autoridades permiten entre cinco y quince días para la reclamación y repatriación del cuerpo, plazo que puede variar según la comunidad autónoma y las condiciones del caso.

Si la familia no realiza los trámites en ese periodo y no hay instrucciones específicas, el cuerpo puede ser enterrado en una fosa común, por lo que es fundamental coordinar rápidamente con el consulado colombiano y los servicios funerarios para evitar retrasos y cumplir los requisitos legales.