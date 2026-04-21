IPS alertaron por riesgos de una posible fusión entre Nueva EPS y Famisanar: señalan efectos en la atención en salud y retraso en pagos

El gremio advirtió que la integración de ambas aseguradoras podría generar concentración de deudas, retrasos en los pagos y mayor incertidumbre en la gestión de cartera para las IPS - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Unips) expresó su preocupación frente a la posible fusión entre Nueva EPS y EPS Famisanar, al considerar que esta operación podría generar efectos sobre la red de atención, los flujos de pago y la continuidad de los servicios. El pronunciamiento se da en medio de la situación que atraviesa el sistema de aseguramiento en salud en el país.

A través de un comunicado, el gremio señaló que, aunque los procesos de reorganización pueden buscar mejoras en eficiencia administrativa y financiera, el escenario actual presenta riesgos que, según indicó, deben ser advertidos debido a su impacto directo sobre las instituciones prestadoras y los usuarios del sistema.

Riesgos financieros y operativos

Unips señaló que estos procesos suelen implicar periodos de transición administrativa en los que se presentan fallas en la facturación, auditoría y reconocimiento de pagos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y Luisa González/REUTERS

Uno de los principales puntos expuestos por Unips se relaciona con las implicaciones económicas de la eventual integración. “La fusión de dos aseguradoras con dificultades operativas y financieras, implica un alto riesgo de concentración de pasivos, incremento en los tiempos de pago y mayor incertidumbre en la depuración de cartera”, indicó la organización.

El gremio explicó que experiencias previas en el sector han mostrado que este tipo de procesos suelen estar acompañados por periodos de transición administrativa en los que se presentan fallas en etapas clave como la radicación, auditoría y reconocimiento de facturación. Estas situaciones, según el comunicado, pueden prolongarse y generar efectos sobre la liquidez de las IPS.

De acuerdo con la Unips, esta posible afectación financiera podría incidir en la capacidad operativa de las instituciones prestadoras, incluyendo el cumplimiento de obligaciones como el pago al talento humano en salud y la sostenibilidad de los servicios esenciales. En ese sentido, advirtió que cualquier retraso adicional en los flujos de recursos podría profundizar la situación actual de iliquidez en el sector.

Impacto en la prestación de servicios

La organización indicó que esta situación podría agravar la falta de liquidez de las IPS y afectar su capacidad de operación, incluido el pago al personal de salud - crédito Luis Eduardo Noriega A./EFE

Otro de los aspectos abordados en el pronunciamiento tiene que ver con los retos técnicos derivados de la integración de las dos entidades. La organización señaló que la unificación de modelos de atención, redes contratadas y sistemas de información representa un proceso complejo.

“La falta de interoperabilidad, la duplicidad de procesos y la posible redefinición unilateral de condiciones contractuales, pueden derivar en interrupciones en la atención, barreras de acceso para los pacientes y desarticulación de las rutas integrales de atención”, afirmó Unips.

Según el gremio, estos posibles efectos podrían tener mayor impacto en poblaciones consideradas de alto riesgo, donde la continuidad de los tratamientos es determinante para los resultados en salud. En este contexto, la organización indicó que cualquier alteración en la prestación de servicios podría afectar el acceso oportuno y la calidad de la atención.

Adicionalmente, Unips menciona la preocupación por una eventual reorganización de la red prestadora bajo criterios financieros. De acuerdo con lo señalado, esto podría traducirse en la exclusión de algunos prestadores, la concentración de servicios en determinados actores y un debilitamiento de la red hospitalaria, especialmente en regiones con oferta limitada.

Solicitudes a las autoridades

Unips señaló que la ausencia de reglas claras sobre deudas, pagos y contratos genera inseguridad jurídica y financiera para las IPS - crédito Unips

Unips también se refirió a la situación de los prestadores vinculados a la red de Famisanar, que ascienden a aproximadamente 3.707 instituciones. En este punto, el gremio destacó la ausencia de claridad sobre el manejo de las obligaciones actuales y futuras en el marco de una posible fusión.

“La falta de reglas explícitas sobre la asunción de deudas, los mecanismos de pago y la continuidad contractual genera un ambiente de alta inseguridad jurídica y financiera para las IPS”, indicó la organización en su pronunciamiento.

Ante este panorama, el gremio hizo un llamado a las autoridades competentes, en particular a la Superintendencia Nacional de Salud, para que, en caso de concretarse el proceso, se garantice su desarrollo bajo criterios técnicos y con mecanismos de seguimiento.

Las IPS señalaron la necesidad de establecer garantías de pago a la red prestadora, planes de contingencia que aseguren la continuidad en la atención y espacios de diálogo con los actores involucrados. Asimismo, enfatiza la importancia de que cualquier decisión relacionada con la reorganización del sistema tenga en cuenta la estabilidad de las instituciones prestadoras.

Finalmente, la Unips reiteró que la sostenibilidad del sistema de salud depende del funcionamiento de su red de prestación. “La sostenibilidad del sistema de salud no puede construirse sobre el debilitamiento de su red prestadora”, concluye el documento, en el que también se indica que el gremio continuará analizando el proceso y emitiendo alertas sobre sus posibles efectos.