Así avanzan las obras de la Nueva Calle 13: la megaestructura de Puente Aranda llegó al 36,91% tras seis meses de trabajo

El proyecto incluye una glorieta de 200 metros para tráfico mixto y otra exclusiva para TransMilenio, además de dos puentes rectos de 600 metros - crédito IDU

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, realizó una inspección el lunes 20 de abril de 2026 para evaluar el progreso de las obras de la Nueva Calle 13, particularmente en la intersección de Puente Aranda, correspondiente al tramo uno del megaproyecto.

Según datos oficiales del Instituto de Desarrollo Urbano, en seis meses la ejecución de la obra alcanzó un 36,91%, superando el cronograma inicial y marcando un hito en la transformación del occidente de la ciudad. “Una obra que avanza a buen ritmo y que cambiará la vida de los bogotanos que transitan por este sector”, destacó el director Orlando Molano.

Avances en la megaestructura de Puente Aranda y detalles constructivos

La Nueva Calle 13 de Bogotá avanza con un 36,91% de ejecución en el tramo uno, superando el cronograma oficial según el IDU - crédito IDU

Las obras en el tramo uno comenzaron formalmente el 12 de octubre de 2025 tras la demolición controlada de los antiguos puentes de la avenida Calle 13 con avenida Sexta, avenida Las Américas y avenida carrera 50. Actualmente, 700 trabajadores participan en la construcción de la nueva intersección, avanzando en la instalación de columnas y preparando la llegada de los carros de avance para el ensamblaje sucesivo de los puentes.

Molano indicó que la estructura proyectada incluye tres niveles:

Una glorieta de 200 metros de diámetro y tres carriles para tráfico mixto en el primer nivel.

Una glorieta exclusiva para TransMilenio de 100 metros de diámetro y dos carriles en el segundo.

Dos puentes rectos de tres carriles cada uno para tráfico mixto en el tercer nivel, con una longitud promedio de 600 metros.

Además, se prevé la construcción de cuatro semideprimidos para biciusuarios y peatones, dos kilómetros de ciclorruta y más de 100.000 metros cuadrados de espacio público, casi la mitad de ellos zonas verdes.

El avance físico incluye la instalación de 943 de los 1.028 pilotes necesarios y la construcción de 13 de las 38 zapatas que soportarán la megaestructura. El tramo uno, con una inversión de $506 mil millones, incluye también la conexión vial entre la calle 13, la avenida Sexta, la avenida de Las Américas y la avenida carrera 50.

La megaestructura de Puente Aranda contará con tres niveles y facilitará la conexión vial entre la calle 13, avenida Sexta, Las Américas y carrera 50 - crédito IDU

Características generales y extensión del proyecto La Nueva Calle 13

La Nueva Calle 13 es un megaproyecto de 11,62 kilómetros que contempla la construcción de carriles exclusivos para TransMilenio, ocho carriles para tráfico mixto, trece estaciones sencillas y una estación cabecera. El corredor sumará 22,9 kilómetros de ciclorruta y más de 510 mil metros cuadrados de espacio público, con cerca de 200 mil metros cuadrados de zonas verdes.

El proyecto contará con 20 puentes peatonales y 10 vehiculares nuevos, incluyendo la megaestructura de Puente Aranda, que permitirá conectar de forma eficiente los cuatro puntos cardinales de la ciudad. Los tramos de la obra van desde la carrera 69F hasta el límite occidental, asegurando la integración con otras grandes infraestructuras de movilidad en Bogotá.

La Nueva Calle 13 contempla 11,62 kilómetros de extensión con carriles exclusivos para TransMilenio, 22,9 km de ciclorruta y más de 510 mil metros cuadrados de espacio público - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Progresos por tramos, retos y nuevas etapas

El tramo uno registra el progreso más visible, con la obra civil en pleno desarrollo y la megaestructura de tres niveles en ejecución. El tramo dos, que va desde la carrera 55 hasta la carrera 69F, tiene una inversión de más de $720.000 millones y comprende 2,67 kilómetros, cuatro estaciones, cinco puentes peatonales y dos vehiculares.

Para los tramos tres a seis, la administración realizó una restructuración técnica debido a procesos de licitación desiertos en la administración anterior. Se subdividieron los tramos, se incrementaron recursos para administración, imprevistos y utilidades, y se garantizó la disponibilidad de predios antes del inicio de las obras.

La adjudicación de estos tramos está prevista para finalizar en 2026, con la fase de preconstrucción en el primer trimestre de 2026 e inicio de construcción en el segundo semestre de 2027. La finalización total de las obras está proyectada para 2030.

La finalización total de la Nueva Calle 13 se proyecta para el 2030, con la megaestructura de Puente Aranda lista para 2027 - crédito IDU

El tramo tres, desde la carrera 69F hasta la avenida Ciudad de Cali, tendrá 1,65 kilómetros, dos estaciones, tres puentes peatonales y uno vehicular, con una inversión superior a $537.000 millones. El tramo cuatro, de la avenida Ciudad de Cali a la carrera 100, abarcará 2,23 kilómetros, tres estaciones y cinco puentes, con un presupuesto de $629.000 millones.

El tramo cinco llegará hasta la carrera 126, con $662.000 millones de inversión, cuatro estaciones, cinco puentes peatonales y uno vehicular en 2,53 kilómetros. El tramo seis, hasta el límite del Distrito Capital, tendrá 1,42 kilómetros, una estación cabecera, tres puentes peatonales y uno vehicular, con $586.000 millones asignados. El tramo siete, dedicado al patio-taller para flota eléctrica, está en estructuración y contará con $220.000 millones.