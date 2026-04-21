Colombia

Leandro Castellanos, exfutbolista y concejal del partido Alianza Verde en Bogotá, adhirió a la campaña de Iván Cepeda

El exarquero e ídolo de Independiente Santa Fe, que protagoniza su primer periodo como cabildante distrital, se reunió con delegados de la aspiración del senador del Pacto Histórico y se sumará con miras a la primera vuelta del 31 de mayo

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Leandro Castellanos apoyará a Iván Cepeda a la presidencia
El concejal de Bogotá Leandro Castellanos apoyará a Iván Cepeda a la presidencia, tras su reunión con miembros de la campaña del senador del Pacto Histórico - crédito @HERACLITOL/X

Leandro Castellanos, actual concejal del Partido Alianza Verde en Bogotá y referente de la bancada en el cabildo distrital, por su enfoque en la promoción del deporte, formalizó el martes 21 de abril su adhesión a la campaña presidencial de Iván Cepeda, una jugada que reflejaría, entre otras, la fractura de la colectividad tras la decisión de sus directivas de sumarse al proyecto político del candidato oficialista.

Castellanos, que fue elegido en octubre de 2023 con 23.409 votos tras el fin de su carrera como arquero profesional, que lo llevó a convertirse en ídolo de Independiente Santa Fe, se reunió con los representantes a la Cámara Heráclito Landinez y Gabriel Becerra, en un encuentro que fue difundido en las redes sociales por los congresistas, que sacaron pecho por la adhesión del joven político, hermano del senador Jairo Castellanos.

Leandro Castellanos se sumó a campaña de Iván Cepeda
El representante a la Cámara Heráclito Landinez fue el que anunció el apoyo del concejal de Bogotá Leandro Castellanos a la campaña de Iván Cepeda - crédito @HERACLITOL/X

El Partido Verde ha decidido apoyar a Iván Cepeda a la presidencia de la República y hoy nos reunimos con Leandro Castellanos, concejal de Bogotá, progresista y que defiende la causa del deporte en nuestro país”, escribió Landinez en su perfil de X, acompañado de la postal en la que se le ve al exportero del ‘León’ junto a los congresistas, de la campaña de Cepeda, que quiere ser el sucesor del presidente Gustavo Petro.

Castellanos, de esta forma, apoyará a Cepeda en medio de lo que sería la estrategia de alianzas que busca consolidar la aspiración de izquierda, consciente de que necesita acercar a figuras de centro para aumentar el espectro de electores que requeriría para consolidar ese favoritismo en su primera vuelta. Asimismo, se espera que se vayan sumando otros perfiles a esta aspiración, que lidera las respectivas mediciones.

El concejal por Bogotá, Leandro Castellano (Alianza Verde), ha estado al tanto de los espacios de diálogo y concertación con la Uaesp, en busca de garantizarle los derechos a los más de 24.000 recicladores que componen el gremio - crédito @leocaste22/X
Leandro Castellanos se ha convertido en una de las figuras más mediáticas del actual Concejo de Bogotá, gracias a la agenda que ha querido desarrollar, enfocada en el deporte - crédito @leocaste22/X

La fractura en la Alianza Verde por el apoyo a Iván Cepeda

Es válido destacar que el 13 de abril, la dirección nacional de Alianza Verde había aprobado la conformación de una comisión para negociar un acuerdo programático con la campaña de Cepeda y la “Alianza por la Vida”. La decisión, lejos de ser unánime, lo que hizo fue acentuar la crisis interna, pues integrantes del partido como la congresista Katherine Miranda se desmarcaron de la determinación y cuestionaron la alianza.

Desconocemos la decisión de la Alianza Verde de apoyar a Iván Cepeda. Es una postura autoritaria que busca silenciar a quienes pensamos distinto. Por coherencia con la defensa de la Constitución y la independencia de poderes, apoyaré a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo”, indicó en ese entonces Miranda, que rechazó la postura del partido y decidió decantarse por una de sus principales contradictoras.

Katherine Miranda se apartó del apoyo a Iván Cepeda
La representante a la Cámara Katherine Miranda se apartó del apoyo del partido Alianza Verde al senador Iván Cepeda, con miras a las elecciones presidenciales - crédito @KatheMirandaP/X

De hecho, otro de los que rechazó este apoyo fue el senador Jota Pe Hernández, que pidió la escisión de la representatividad, la cual fue aprobada. Esto dejó la sensación de una especie de “implosión” institucional que dejó al descubierto una serie de profundas diferencias entre los simpatizantes del Gobierno Petro y los sectores que buscan mantener la independencia, y que insistieron en que fueran dejados en libertad.

En medio de estos respaldos, Alianza Verde enfrenta en la actualidad escándalos de corrupción que afectan a algunos integrantes, como el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González, el exsenador Iván Name y la ex alta consejera para las Regiones Sandra Ortiz, lo que puso bajo escrutinio la capacidad del partido para defenderse de estos golpes.

En lo que respecta al concejal Castellanos, el debutante cabildante ha asumido su rol en la bancada por el deporte y en la Comisión de Gobierno, al liderar debates de control político sobre irregularidades en instituciones educativas y denuncias con respecto a casos de acoso y violencia escolar; en situaciones que le han valido amenazas contra su vida, como se dieron a conocer por parte del propio político.

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