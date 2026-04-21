“Es un país sin inversión”: el ácido diagnóstico que Álvaro Uribe Vélez dio sobre el Gobierno de Gustavo Petro

Álvaro Uribe Vélez expresó preocupación por la situación económica del país, al señalar una reducción en la inversión privada y advertir sobre señales de desaceleración en distintos sectores productivos - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El expresidente Álvaro Uribe Vélez elevó el tono del debate político tras una entrevista en la que puso bajo la lupa el rumbo del país bajo el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el ambiente electoral de cara a la jornada presidencial del 31 de mayo; sus declaraciones marcaron una lectura crítica del presente económico, social y político.

En diálogo con el periodista Luis Carlos Vélez, en Vélez por la mañana, el exmandatario y líder del Centro Democrático describió un escenario de incertidumbre en distintos sectores productivos. Señaló una disminución de la inversión privada y relacionó ese fenómeno con dificultades en la dinámica económica.

“Sigo el día con mucha tristeza sobre Colombia al escucharlo a usted. El reclutamiento de niños, el abuso del gobierno (...) un gobierno que ya se atreve también a producir una falsedad contra medios de comunicación importantes. Y ya se empieza a ver la caída de la economía. Es que este país no ha tocado fondo porque todavía hay consumo, pero no hay inversión. Y cuando no hay inversión, la economía va cayendo“, señaló el expresidente durante la entrevista.

Álvaro Uribe afirmó que el país atraviesa un escenario de incertidumbre política y económica, bajo el amndato de Gustavo Petro - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia

También expuso que la inflación golpea con fuerza a la población que trabaja en la informalidad, lo que, según dijo, agrava las condiciones de vida cotidiana. El exjefe de Estado también centró su intervención en asuntos de seguridad, por lo que mencionó el reclutamiento de menores como uno de los problemas más sensibles del orden público.

Uribe arremetió en contra de Iván Cepeda por su postura en la carrera presidencial

A lo largo de la conversación, el expresidente Uribe y mentor de la candidata presidencial Paloma Valencia amplió sus críticas hacia el escenario político y señaló directamente al senador Iván Cepeda, aspirante presidencial por el Pacto Histórico.

Calificó de “mentiroso” y “contradictorio” a Iván Cepeda al referirse a las condiciones que el congresista planteó para participar en debates presidenciales. Esa afirmación añadió tensión al intercambio y reforzó la confrontación entre sectores políticos opuestos.

Álvaro Uribe lanzó críticas contra el senador Iván Cepeda, al que calificó de “mentiroso” y “contradictorio” - crédito Europa Press

El expresidente se refirió a la polémica que rodea la contienda por la Casa de Nariño y es que tanto Abelardo de la Espriella como Iván Cepeda evitan los debates, aunque ambos sostienen que deben existir reglas y condiciones para su realización. Sin embargo, hasta ahora no han participado en ningún encuentro de este tipo, lo que, entre sus contrincantes, provocó un generalizado malestar.

“Mire, él (Iván Cepeda) negaba asistir a los debates. Decía: ‘No, no voy a asistir a debates’. Y ahora, se autoproclama el originador de que haya debates. Qué mentiroso (...) es como un equipo de fútbol que le diga a otro: ‘Yo juego con usted, pero no me mete goles’. Entonces, es debate para que no haya debate”, señaló el expresidente en la entrevista con Vélez.

Además, sobre la figura del candidato del Pacto Histórico, el expresidente señaló: “Pensando en una segunda vuelta —que ojalá la tengamos segunda vuelta, ojalá— se derrote a Iván Cepeda en primera o, si no, en segunda vuelta (...) Por eso hay que crear cimientos. Y el cimiento es de respeto".

El expresidente Uribe mantiene todo su apoyo a Paloma Valencia

En el plano electoral, el exmandatario fijó posición sobre la contienda interna de su partido, por lo que señaló su respaldo total a la senadora Paloma Valencia como aspirante del Centro Democrático. Resaltó que no se podrían confundir los ‘códigos’ que había.

El expresidente Álvaro Uribe reiteró su respaldo a la senadora Paloma Valencia como candidata - crédito Paloma Valencia/Facebook

Álvaro Uribe señaló: “Yo soy sincero y respeto la amistad, siempre lo he hecho, pero tengo siempre seriedad en mi responsabilidad política con mi partido, con los procedimientos, con un gran ser humano que ganó ese procedimiento, la gran candidata que es Paloma (...) No, uno no puede afectar la amistad, la sinceridad con la amistad y no puede incumplir sus responsabilidades políticas”.

Este pronunciamiento ocurre porque también mantiene una relación cercana con el abogado Abelardo de la Espriella, conocido como “el Tigre” y señalado como candidato de la derecha más radical. Se pensó que podría surgir un conflicto por tener a dos personas de su entorno compitiendo por la Presidencia, pero el expresidente aclaró su posición y dejó en firme su postura sin dudas.