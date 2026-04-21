Colombia

“Es un país sin inversión”: el ácido diagnóstico que Álvaro Uribe Vélez dio sobre el Gobierno de Gustavo Petro

El expresidente insistió en que la discusión electoral frente a la carrera por la Presidencia de la República debe basarse en reglas claras y no puede convertirse en un espacio condicionado por restricciones unilaterales, en una pulla contra Iván Cepeda

Guardar
Álvaro Uribe Vélez expresó preocupación por la situación económica del país, al señalar una reducción en la inversión privada y advertir sobre señales de desaceleración en distintos sectores productivos - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Álvaro Uribe Vélez expresó preocupación por la situación económica del país, al señalar una reducción en la inversión privada y advertir sobre señales de desaceleración en distintos sectores productivos - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El expresidente Álvaro Uribe Vélez elevó el tono del debate político tras una entrevista en la que puso bajo la lupa el rumbo del país bajo el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el ambiente electoral de cara a la jornada presidencial del 31 de mayo; sus declaraciones marcaron una lectura crítica del presente económico, social y político.

En diálogo con el periodista Luis Carlos Vélez, en Vélez por la mañana, el exmandatario y líder del Centro Democrático describió un escenario de incertidumbre en distintos sectores productivos. Señaló una disminución de la inversión privada y relacionó ese fenómeno con dificultades en la dinámica económica.

“Sigo el día con mucha tristeza sobre Colombia al escucharlo a usted. El reclutamiento de niños, el abuso del gobierno (...) un gobierno que ya se atreve también a producir una falsedad contra medios de comunicación importantes. Y ya se empieza a ver la caída de la economía. Es que este país no ha tocado fondo porque todavía hay consumo, pero no hay inversión. Y cuando no hay inversión, la economía va cayendo“, señaló el expresidente durante la entrevista.

El presidente Gustavo Petro reveló que sugirió al expresidente Álvaro Uribe Vélez someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia
Álvaro Uribe afirmó que el país atraviesa un escenario de incertidumbre política y económica, bajo el amndato de Gustavo Petro - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia

También expuso que la inflación golpea con fuerza a la población que trabaja en la informalidad, lo que, según dijo, agrava las condiciones de vida cotidiana. El exjefe de Estado también centró su intervención en asuntos de seguridad, por lo que mencionó el reclutamiento de menores como uno de los problemas más sensibles del orden público.

Uribe arremetió en contra de Iván Cepeda por su postura en la carrera presidencial

A lo largo de la conversación, el expresidente Uribe y mentor de la candidata presidencial Paloma Valencia amplió sus críticas hacia el escenario político y señaló directamente al senador Iván Cepeda, aspirante presidencial por el Pacto Histórico.

Calificó de “mentiroso” y “contradictorio” a Iván Cepeda al referirse a las condiciones que el congresista planteó para participar en debates presidenciales. Esa afirmación añadió tensión al intercambio y reforzó la confrontación entre sectores políticos opuestos.

Álvaro Uribe lanzó críticas contra el senador Iván Cepeda, al que calificó de “mentiroso” y “contradictorio” - crédito Europa Press
Álvaro Uribe lanzó críticas contra el senador Iván Cepeda, al que calificó de “mentiroso” y “contradictorio” - crédito Europa Press

El expresidente se refirió a la polémica que rodea la contienda por la Casa de Nariño y es que tanto Abelardo de la Espriella como Iván Cepeda evitan los debates, aunque ambos sostienen que deben existir reglas y condiciones para su realización. Sin embargo, hasta ahora no han participado en ningún encuentro de este tipo, lo que, entre sus contrincantes, provocó un generalizado malestar.

“Mire, él (Iván Cepeda) negaba asistir a los debates. Decía: ‘No, no voy a asistir a debates’. Y ahora, se autoproclama el originador de que haya debates. Qué mentiroso (...) es como un equipo de fútbol que le diga a otro: ‘Yo juego con usted, pero no me mete goles’. Entonces, es debate para que no haya debate”, señaló el expresidente en la entrevista con Vélez.

Además, sobre la figura del candidato del Pacto Histórico, el expresidente señaló: “Pensando en una segunda vuelta —que ojalá la tengamos segunda vuelta, ojalá— se derrote a Iván Cepeda en primera o, si no, en segunda vuelta (...) Por eso hay que crear cimientos. Y el cimiento es de respeto".

El expresidente Uribe mantiene todo su apoyo a Paloma Valencia

En el plano electoral, el exmandatario fijó posición sobre la contienda interna de su partido, por lo que señaló su respaldo total a la senadora Paloma Valencia como aspirante del Centro Democrático. Resaltó que no se podrían confundir los ‘códigos’ que había.

- crédito Paloma Valencia/Facebook
El expresidente Álvaro Uribe reiteró su respaldo a la senadora Paloma Valencia como candidata - crédito Paloma Valencia/Facebook

Álvaro Uribe señaló: “Yo soy sincero y respeto la amistad, siempre lo he hecho, pero tengo siempre seriedad en mi responsabilidad política con mi partido, con los procedimientos, con un gran ser humano que ganó ese procedimiento, la gran candidata que es Paloma (...) No, uno no puede afectar la amistad, la sinceridad con la amistad y no puede incumplir sus responsabilidades políticas”.

Este pronunciamiento ocurre porque también mantiene una relación cercana con el abogado Abelardo de la Espriella, conocido como “el Tigre” y señalado como candidato de la derecha más radical. Se pensó que podría surgir un conflicto por tener a dos personas de su entorno compitiendo por la Presidencia, pero el expresidente aclaró su posición y dejó en firme su postura sin dudas.

Temas Relacionados

Álvaro Uribe VélezGustavo PetroPaloma ValenciaIván CepedaColombia-Noticias

Más Noticias

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Las cifras oficiales revelan que el aumento de asesinatos colectivos marcó el trimestre más violento en la última década, con múltiples víctimas en diversas regiones del país y una fuerte disputas entre grupos armados ilegales

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Nuevo revés para el Gobierno Petro: Consejo de Estado declaró nulo el nombramiento de María Antonia Pardo como cónsul en Santiago de Chile

El alto tribunal determinó que la designación en provisionalidad no cumplió los requisitos legales al existir funcionarios de carrera diplomática disponibles para ocupar el cargo en el exterior

Nuevo revés para el Gobierno Petro: Consejo de Estado declaró nulo el nombramiento de María Antonia Pardo como cónsul en Santiago de Chile

Resultados Super Astro Sol hoy 21 de abril: verifique el signo ganador y reclame su premio

El primer sorteo del día, ya cuenta con sus números ganadores. Consulta si eres uno de los afortunados participantes

Resultados Super Astro Sol hoy 21 de abril: verifique el signo ganador y reclame su premio

Presidente del Deportivo Cali renunció en medio de la crisis de resultados: “He concluido el trabajo al que me comprometí”

El directivo ni siquiera llegó al año de gestión con los verdiblancos y dejó el cargo. Su reemplazo llegará con el objetivo de salvar al equipo del descenso y devolverlo a sus mejores épocas

Presidente del Deportivo Cali renunció en medio de la crisis de resultados: “He concluido el trabajo al que me comprometí”

Petro habló de corrupción en la Rama Judicial ante libertad de Carlos Mattos: propuso una “asamblea nacional constituyente”

El expresidente de Hyundai Colombia fue condenado por el delito de cohecho por dar u ofrecer. El 20 de abril de 2026, una jueza de Ejecución de Penas le otorgó al libertad condicional

Petro habló de corrupción en la Rama Judicial ante libertad de Carlos Mattos: propuso una “asamblea nacional constituyente”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Yatra en Bogotá: este sería el ‘setlist’ del artista en el Movistar Arena

Sebastián Yatra en Bogotá: este sería el ‘setlist’ del artista en el Movistar Arena

‘Yo me llamo’: nació la hija de los imitadores de Gloria Trevi y Luis Alfonso, lo confirmaron con tierno video

Influenciador que perdió a su perro aquejado por un cáncer anunció que donará el alimento de su mascota: esto deben hacer los interesados en recibirlo

Kika Nieto sorprendió con una boda de ensueño en Santa Marta: así fue la lujosa celebración

Sheila Gándara acusó a Juanda Caribe, sorprendido coqueteando con Mariana Zapata, de provocarle un embarazo de alto riesgo: “El nivel de cinismo”

Deportes

Presidente del Deportivo Cali renunció en medio de la crisis de resultados: “He concluido el trabajo al que me comprometí”

Presidente del Deportivo Cali renunció en medio de la crisis de resultados: “He concluido el trabajo al que me comprometí”

Thiago Alcántara recuerda a Luis Díaz y lo llena de elogios: esto dijo

Falcao y sus constantes lesiones en Millonarios: estas son las veces que se ausentó de los azules

Duván Zapata recibió importante reconocimiento en Italia por su carrera y habló sobre la selección Colombia: “No he sido parte del proceso y es justo”

Leyenda del Bayern Múnich Lothar Matthäus pasó de las críticas a los elogios con Luis Díaz: “Ofrece actuaciones sobresalientes”