$165 millones, pensión y vivienda: ayudas a familias de militares fallecidos en accidente aéreo en Putumayo

Durante una reunión virtual, el ministro de Defensa explicó a las familias de los 69 militares fallecidos en el accidente del Hércules C-130 los beneficios de seguro, pensión, vivienda y acompañamiento institucional. - crédito @pedrosanchezcol/Instagram

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez confirmó el paquete de ayudas económicas, pensionales y de vivienda que recibirán las familias de los 69 militares fallecidos en el accidente aéreo del Hércules C-130, ocurrido el pasado 23 de marzo en Putumayo, una tragedia que ha sido catalogada como la más grave en la historia reciente de las Fuerzas Armadas de Colombia.

El ministro sostuvo un diálogo virtual con los familiares el lunes 20 de abril, con el objetivo de explicar en detalle los beneficios y evitar posibles confusiones o desinformación.

Seguro de vida: $165 millones por cada víctima

Uno de los puntos más relevantes es el acceso a un seguro de vida subsidiado por el Estado, cuyo valor asciende a $165 millones de pesos (a 2026).

“Primero que todo, a un seguro de vida subsidiado que es pago por el Estado colombiano. ¿Cuánto es el valor? Son ciento sesenta y cinco millones de pesos”, explicó el ministro.

Este beneficio será entregado a las personas designadas previamente por los uniformados en el formulario del seguro, lo que significa que no necesariamente corresponde de forma automática a todos los familiares, sino a quienes hayan sido registrados como beneficiarios.

Pensión de sobrevivientes y acceso a vivienda

Además del seguro, las familias tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, un respaldo económico permanente que busca garantizar estabilidad tras la pérdida.

A esto se suma un tercer componente clave que es la solución de vivienda a través de la Caja de Honor, dirigida a quienes cumplían con los requisitos o estaban afiliados.

El ministro fue enfático en este punto, especialmente tras denuncias sobre posibles irregularidades: “He conocido que algunas personas han llegado a decirles que firmen algún papel que les puede afectar la vivienda que les da el Gobierno”, advirtió.

Por ello, el Gobierno busca blindar este beneficio y evitar que terceros interfieran en el acceso legítimo de las familias a estos apoyos.

Las familias contaran con un programa de apoyo para garantizar la formación académica de los hijos de los militares fallecidos. - cédito REUTERS/Luisa González

Educación para los hijos: programa ‘Hijos de Honor’

Otro de los pilares del acompañamiento estatal es el programa “Hijos de Honor”, liderado por la Corporación Matamoros.

Este programa está enfocado en garantizar la educación y manutención de los hijos de los militares fallecidos, facilitando el acceso a formación académica.

“Apoyamos la manutención para que les quede fácil y puedan acceder a dicha educación”, señaló Sánchez.

Incluso, el Gobierno ha invitado a los ciudadanos a realizar aportes voluntarios para fortalecer este fondo educativo.

Acompañamiento institucional y ruta de inclusión

Las familias también contarán con el respaldo de la Dirección de Veteranos, que ofrece una ruta de inclusión social y económica, orientada a mitigar el impacto de la pérdida.

“Ustedes no están solas. Tienen el acompañamiento de toda una patria”, expresó el ministro durante el encuentro.

Este acompañamiento incluye asesoría, orientación y programas de apoyo integral, más allá de las compensaciones económicas.

El Gobierno socializó con las familias de las víctimas del accidente en Putumayo las ayudas disponibles y el acompañamiento institucional. - crédito Prensa Senado/Colprensa

El contexto: la tragedia del C-130 en Putumayo

El accidente ocurrió el 23 de marzo, cuando un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se siniestró cerca de Puerto Leguízamo, dejando un saldo de 69 muertos y 57 heridos.

De acuerdo con el comandante de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López Barreto, se trató de un hecho inesperado: “Nadie espera eso. Esto es una verdadera tragedia”, afirmó durante un debate de control político realizado el 7 de abril en el Congreso.

Las víctimas pertenecían en su mayoría al Ejército (61), además de seis miembros de la Fuerza Aeroespacial y dos de la Policía Nacional.

Investigaciones en curso y polémica por aeronaves

Durante los debates de control político en el Congreso, el Gobierno aseguró que se adelantan investigaciones técnicas, penales, disciplinarias y administrativas para esclarecer las causas del accidente.

En un segundo debate realizado el 14 de abril, el ministro Sánchez anunció que el informe preliminar será publicado a más tardar el 23 de abril, justo un mes después del siniestro.

Sin embargo, el caso ha generado controversia por el estado de las aeronaves militares. Según cifras expuestas en el Senado, entre el 67% y el 81% de la flota no estaría asegurada, lo que abrió un debate sobre la gestión del riesgo.

Frente a esto, el jefe de la cartera de Defensa respondió: “Un seguro no evita un accidente; lo que lo evita son las actividades de prevención y mantenimiento”.

Miembros del ejército se reúnen en el lugar del accidente de un avión militar colombiano en Puerto Leguízamo, Putumayo, Colombia, 23 de marzo, 2026. La Voz de Amazonia/Mare Rafue/Handout via REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS. VERIFICACIÓN OBLIGATORIA DE CRÉDITOS

Condiciones del avión y defensa de protocolos

Por su parte, el comandante de la Fuerza Aeroespacial, Luis Fernando Silva Rueda, defendió las condiciones del avión siniestrado.

Aseguró que el Hércules C-130, aunque diseñado en 1954, sigue siendo una aeronave utilizada por más de 70 países y que el aparato accidentado tenía mantenimientos al día y certificación vigente.

Además, aclaró que el vuelo no era de entrenamiento, sino una misión de transporte, y que el copiloto en formación solo cumplía funciones de observación.